Ambedkar Jayanti 2026: ఆ నల్లికుట్లొళ్లను గోతిలో పాతి పెట్టండి.. అంబేద్కర్ జయంతి వేళ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

cm Revanth reddy fires on congress govt: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ట్యాంక్ బండ్ సమీపంలో ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహాంకు పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు.  ఈ క్రమంలో మాట్లాడుతూ గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. గత పాలకులు దళితులు, గిరిజనుల్ని మోసం చేశారని ఫైర్ అయ్యారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 14, 2026, 01:09 PM IST
Numerology: ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారిపై కుబేరుని ఆశీర్వాదాలు మెండు.. డబ్బుకు లోటే ఉండదు!
5
kuber blessed numbers
Numerology: ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారిపై కుబేరుని ఆశీర్వాదాలు మెండు.. డబ్బుకు లోటే ఉండదు!
Amarnath yatra 2026: జులై 3 నుంచి అమర్‌నాథ్ యాత్ర ప్రారంభం.. ఏకంగా 57 రోజుల పాటు భక్తులకు అనుమతి.. డిటెయిల్స్..
6
Amarnath Yatra 2026
Amarnath yatra 2026: జులై 3 నుంచి అమర్‌నాథ్ యాత్ర ప్రారంభం.. ఏకంగా 57 రోజుల పాటు భక్తులకు అనుమతి.. డిటెయిల్స్..
Silver Rate Today: 40 శాతం తగ్గిన సిల్వర్ ధర.. ఏప్రిల్ 13వ తేదీ వెండి ధరలివే..!!
6
Silver Rate Today
Silver Rate Today: 40 శాతం తగ్గిన సిల్వర్ ధర.. ఏప్రిల్ 13వ తేదీ వెండి ధరలివే..!!
Defender: డిఫెండర్ కొనాలా? ఎంత జీతం ఉండాలో తెలుసా! EMI ఎంత కట్టాలంటే..?
5
defender
Defender: డిఫెండర్ కొనాలా? ఎంత జీతం ఉండాలో తెలుసా! EMI ఎంత కట్టాలంటే..?
cm Revanth reddy sensational comments on brs kcr: దేశ మంతట ఎక్కడ చూసి రాజ్యాంగ నిర్మాత బీఆర్ఎస్ అంబేద్కర్ గారి జయంతిని సంబరాలుగా నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతి వీధిలో  విగ్రహాలకు, ఫోటోలకు పూలమాలలు వేసి  ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం ట్యాంక్ బండ్ సమీపంలో ఉన్న బీఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహాంకు పూల మాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు. అంతేకాకుండా ఈ క్రమంలో ఏర్పాటు చేసిన సభలో బాబాసాహేబ్ అంబేద్కర్ చేసిన సేవలను కొనియాడుతూ, గత బీఆర్ఎస్ పాలనను తూర్పారబట్టారు. రక్తం చిందకుండా యుద్దం గెలవచ్చని గాంధీజీ నిరూపిస్తే,  ఆ గొప్ప దేశంను ప్రపంచ దేశాల ముందు నిలిచేలా రాజ్యాంగంను అంబేద్కర్ రూపొందించారని రేవంత్ అన్నారు. గాంధీ, అంబేద్కర్ లు మన దేశానికి రెండు కళ్ల లాంటి వారన్నారు.దళితులు, మైనారీటీలు, గిరిజనులు, ఆదివాసీలు, మహిళలకు, అందరికి సమాన అవకాశాలు కోసం అంబేద్కర్ ఎంతో పాటపడ్డారని అన్నారు.

విద్య ఒక్కటే అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారమన్నారు.అంబేద్కర్ ఆలోచన, విధానాలను తమ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం ఆచరిస్తుందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడారు. తెలంగాణలో గద్దర్, అందేశ్రీ చేసిన సేవల్ని ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ గుర్తు చేసుకున్నారు. అదే విధంగా గత  ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. గత పాలకులు పదేళ్ల పాటు ఏవేమో హమీలు ఇచ్చారని, దళితుల్ని సీఎం చేస్తానని అన్నారని అవన్ని నెరవేర్చలేదన్నారు. ఒక స్పీకర్, నలుగురు మంత్రులు, విప్ లలో దళితులు, గిరిజనులకు ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత తమకే దక్కుతుందన్నారు.దళిత బిడ్డ బడ్జెట్ ప్రవేశిస్తే అవమాన కరంగా మాట్లాడుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.

110 ఏళ్ల చరిత్రలో ఉస్మానియా,  అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనీవర్సీటీ వైస్ చాన్స్ లర్ గా దళితులకు అవకాశం ఇచ్చామన్నారు. దళితులు, గిరిజనులు, బడుగు బలహీన వర్గాలను బీఆర్ఎస్ మోసం చేసిందన్నారు.  గత పదేళ్లపాటు పాలన చేసిన వారు ఈ రెండెళ్ల పాలను చూసి ఓర్వలేకపోతున్నారని మండిపడ్డారు. బైపోల్, పంచాయతీ ఎన్నికలు, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ప్రజలు గెలిపిస్తే లేనిపోనీ ఆరోపణలు చేస్తున్నారన్నారు.

తమ ప్రభుత్వం వచ్చాక 67 వేలకు పైగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో 87 శాతం మంది ఎస్పీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారీటీ బిడ్డలకే ఉద్యోగాలు దక్కాయన్నారు. తమ ముందు వెనుక గోతులు తవ్వి,కుట్రలు చేస్తున్న వారిని అదే గోతిలో పాతిపెట్టే బాధ్యత మీదని రేవంత్ రెడ్డి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్ చేశారు. నక్కిజిత్తులను, నల్లికుట్లోల్లను మేరు ఏదో ఒకటి చేయాలన్నారు.  లేదంటే ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుని పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వం నష్టపోతుందన్నారు.

Read more: Kcr Mega public Meeting: జగిత్యాల కేసీఆర్ బహిరంగ సభకు భారీ ఏర్పాట్లు.. ఇన్ చార్జీలను ప్రకటించిన బీఆర్ఎస్..

అదే విధంగా బీజేపీపై కూడా  సీఎం రేవంత్ పైర్ అయ్యారు  సౌత్ స్టేట్స్ లకు అన్యాయం జరిగేలా డీలిమిటేషన్ అంటూ కొత్త వివాదం తెరమీదకు తీసుకొచ్చిందన్నారు. ఈ చిన్న లెక్క కేంద్ర మంత్రులకు తెలియదా అంటూ మండిపడ్డారు. ప్రజలకు తమ ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడు మంచి చేస్తుందని,తమ ప్రభుత్వంను కాపాడుకునే బాధ్యత ప్రజలదని సీఎం రేవంత్ అంబేద్కర్ జయంతి రోజున భావొద్వేగంతో మాట్లాడారు.

 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Ambedkar Jayanti 2026CM Revanth ReddyHyderabadBRS KCRTelangana govt

