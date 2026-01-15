English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • V Hanumantha Rao Video: మీ భయానికి ఏపీకి పోలే.. కోళ్ల పందాలపై వీహెచ్ హనుమంత రావు ఫన్నీ కామెంట్స్... వీడియో..

V Hanumantha Rao Video: మీ భయానికి ఏపీకి పోలే.. కోళ్ల పందాలపై వీహెచ్ హనుమంత రావు ఫన్నీ కామెంట్స్... వీడియో..

V Hanumantha rao on kodi pandalu: కోడి పందాలకు ఏపీకి వెళ్తే మీతో పెద్ద పంచాయతీ అంటూ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత హనుమంత రావు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేశారు. హైదరాబాద్ లో సంక్రాంతి సంబరాలు చేసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 15, 2026, 04:37 PM IST
  • దేశ వ్యాప్తంగా ఘనంగా సంక్రాంతి సంబరాలు..
  • వీ హనుమంత రావు ఫన్నీ కామెంట్స్..

Trending Photos

EPFO Life Certificate:: పీఎఫ్ పెన్షనర్లకు మోదీ సర్కార్ అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఇంటి నుంచే లైఫ్ సర్టిఫికేట్..!!
5
EPFO
EPFO Life Certificate:: పీఎఫ్ పెన్షనర్లకు మోదీ సర్కార్ అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఇంటి నుంచే లైఫ్ సర్టిఫికేట్..!!
Rambha Daughter: రంభ కూతుర్ని చూశారా? హీరోయిన్‌కి ఇంత పెద్ద కూతురు ఉందా? అందంలో తల్లిని డామినేషన్!
6
Actress Rambha
Rambha Daughter: రంభ కూతుర్ని చూశారా? హీరోయిన్‌కి ఇంత పెద్ద కూతురు ఉందా? అందంలో తల్లిని డామినేషన్!
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం ఆలస్యం వల్ల కేంద్ర ఉద్యోగులకు ఎంత అరియర్స్ వస్తాయంటే..?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం ఆలస్యం వల్ల కేంద్ర ఉద్యోగులకు ఎంత అరియర్స్ వస్తాయంటే..?
EPFO మరో సరికొత్త రూల్.. యేడాదిలో PFలో డబ్బును ఎన్ని సార్లు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు..!
6
EPFO New Rules
EPFO మరో సరికొత్త రూల్.. యేడాదిలో PFలో డబ్బును ఎన్ని సార్లు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు..!
V Hanumantha Rao Video: మీ భయానికి ఏపీకి పోలే.. కోళ్ల పందాలపై వీహెచ్ హనుమంత రావు ఫన్నీ కామెంట్స్... వీడియో..

V Hanumantha rao funny comments on Sankranti festival kodi pandalu video: దేశ మంతట సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్ని తాకాయి. ప్రజలంతా కూడా తమ సొంతూళ్లకు వెళ్లిపోయి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, స్నేహితుల మధ్య సంక్రాంతి సంబరాలను నిర్వహించుకుంటున్నారు. అంతే కాకుండా ఎక్కడ చూసిన ప్రజలంతా గాలిపటాలను ఎగర వేస్తు ఫుల్ జోష్ గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు అమ్మాయిలు, మహిళలు తమఇంటి ముందు అందమైన ముగ్గులు వేస్తు మురిసిపోతున్నారు. అయితే సంక్రాంతిపండగ అంటే ఏపీ పెట్టింది పేరని చెప్తారు. సంక్రాంతి వేళ ఏపీ వ్యాప్తంగా ప్రత్యేకంగా సంబరాలు చేసుకుంటారు. కోళ్ల పందాలు, బోట్ ల రేసింగ్, వెరైటీ తినుబండారాలు.. మొదలైనవి సంక్రాంతి ఫెవరెట్గా ఏపీలోని వివిధప్రదేశాలకు చాలా మంది సంక్రాంతి సంబరాలను చూసేందుకు వెళ్తారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

అయితే.. సంక్రాంతి సంబరాలు,ఏపీలోజరిగే కోళ్ల పందేలపై తాజాగా.. కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత హనుమంత్ రావు ఫన్నీగా  మాట్లాడారు. హనుమంత రావు చాలా ఫన్నీగా మాట్లాడుతూ తనదైన స్టైల్ లో అందర్ని ఫిదా చేస్తారు. ఒక మీడియా ప్రతినిధి ఏపీలో  కోళ్ల పందాలకు  వెళ్లలేదా అంటూ ప్రశ్నించారు. దీనికి వీ హనుమంతరావుతన దైన స్టైల్లో ఫన్నీగా తనకు ప్రతి ఏటా ఏపీ నుంచి మిత్రులు, బంధువులు రావాలని ఆహ్వనిస్తుంటారని అన్నారు.పొరపాటునతాను వెళ్తే మీరంతా కోళ్ల పందేలల్లో ఎంత పెట్టారు.

ఎంత లాభం వచ్చింది,ఎంత ఖర్చుపెట్టారంటూ టీవీల్లోలేని పోనీ ప్రచారం చేస్తారు. ఆతర్వాత వీటికి సమాధానం చెప్పలేక ఇబ్బంది పడాలని అందుకే ఏపీకి వెళ్లలేదని ఫన్నీగా మాట్లాడారు.

Read more: Telangana Speaker: ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్ .. పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి, కాలే యాదయ్య పిటిషన్ లపై స్పీకర్ సంచలన నిర్ణయం..

మొత్తంగా.. మీకు భయపడే ఏపీలో జరిగే కోళ్ల పందాలకు వెళ్లడం లేదని వీ హనుమంత రావు చమత్కారంగా మాట్లాడారు. దీంతో అక్కడ ఒక్కసారిగా అందరు నవ్వుకున్నారు.  ప్రస్తుతం వీహనుమంత రావు మాట్లాడిన మాటలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

V Hanumantha RaoCongress PartySankranti festival 2026Kodi pandaluV hanumantha rao on kodipandalu

Trending News