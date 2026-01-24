English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • CP Sajjanar: నాంపల్లిలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. నుమాయిష్ సందర్శకులకు సీపీ సజ్జనార్ కీలక సూచనలు..

CP Sajjanar on nampally fire accident: నాంపల్లిలో బచ్చాక్యాజిల్ ఫర్నీచర్ దుకాణంలో అంటుకున్న మంటల్ని ఫైర్ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నుమాయిష్ సందర్శలకు సీపీ సజ్జనార్ కీలక సూచనలు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 24, 2026, 06:37 PM IST
  • నాంపల్లిలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్..
  • నుమాయిష్ పర్యట వాయిదా వేసుకొవాలన్న సీపీ..

CP Sajjanar key alerts to numaish exhibition visitors: నాంపల్లిలోని ఫర్నీచర్ దుకాణంలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది.  బచ్చా క్యాజిల్ ఫర్నిచర్ దుకాణంలో మంటలు చెలరేగి నాలుగో అంతస్తు వరకు వ్యాపించాయి.  వెంటనే ఫైర్ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగి మంటల్ని ఆర్పే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం 1 గంట తర్వాత మంటలు వ్యాపించాయి. ఇప్పటికి మంటలు అదుపులోకిరాలేదు. మొత్తంగా నలుగు అంతస్తులకు మంటలు వ్యాపించాయి.

ఈ అపార్ట్ మెంట్ లో తల్లి, బిడ్డసహా ఆరుగురుఉన్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు.  వెంటనే భారీ క్రేన్ లతో విపత్తు నిర్వహణ అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. స్కైలాడర్ ద్వారా నాలుగో అంతస్తు అద్దాలను పగులగొట్టి వారిని రక్షించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. అపార్ట్ మెంట్ చుట్టుపక్కల వారిని ఖాళీ చేయిస్తున్నారు. ఎనిమిది ఫైరింజన్ లతో  మంటల్ని అదుపులోకి తీసుకుని వస్తున్నారు.

ఇంకా భారీగా మంటలు వ్యాపిస్తుండటంతో చుట్టుపక్కల వారు భయాందోళనలు గురౌతున్నారు. ఈ క్రమంలో కలెక్టర్ హరిచందన,  సీపీ సజ్జనార్ ఘటన స్థలంకు వెళ్లారు. అక్కడి సిట్యువేషన్ ను అధికారులతో మాట్లాడారు.

Read more: Nampally Fire Accident: నాంపల్లిలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. ఫర్నీచర్ షాపులో ఎగిసి పడుతున్న మంటలు.. వీడియో..

మొత్తంగా ట్రాఫిక్ జామ్ పై అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈరోజున నాంపల్లి నుమాయిష్ ను వాయిదా వేసుకొవాలని సీపీ సజ్జనార్ సందర్శకుల్ని కోరారు. మొత్తంగా రోబో సాయంలో కూడా ఫైర్ అధికారులు మంటల్లో చిక్కుకున్న వారిని బైటకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.ఎట్టకేలకు మంటలు అదుపులోకి వచ్చాయి. ఘటనపై అధికారులు విచారణ చేపట్టారు.

 

 

Nampally fire accidentCP SajjanarFire breaks out in furniture shopNumaishNampally Exhibition

