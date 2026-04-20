Video Viral: ఇది కదా యాపారం.. పిండం ముట్టుకునేందుకు అద్దెకు కాకీ.. వీడియో వైరల్..

Crow touching business for pitru shraddha in hyderabad: సాధారణంగా చాలా మంది తమ పూర్వీకులకు పిండ ప్రదానాలు చేస్తారు. అసలు చనిపోయిన వారి కోసం మనం చేసే కర్మలలో కాకులు ముట్టుకుంటేనే దానికి మోక్షం అని చెప్తారు. అంతేకాకుండా కాకి కోసం ఎంతో ఎదురు చూస్తుంటారు. ఇటీవల టాలీవుడ్ లో బలగం మూవీలో సైతం కాకి ముట్టుకొవడంను చాలా ప్రధానంగా చూపించారు. శాస్త్రాలలో కూడా పిండాలను అన్నం ముట్టుకొవాలని చెప్తున్నారు. అయితే.. పితృపక్షాల్లో మనం తరచుగా కాకుల్ని చూస్తుంటాం. కొన్ని చోట్ల అవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ మరికొన్ని చోట్ల అగుపడవు.
ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లోని పురానపూల్ శ్మశానవాటికలో ఒక వింత ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటన చూస్తుంటే భవిష్యత్లో మనం పక్షులను పుస్తకాల్లో మాత్రమే చూడాల్సి వస్తుందేమోనని అన్పిస్తుంది. ఇందులో అతను కాకిని పెంచుకుంటున్నాడు. అక్కడ రోజు శ్మశానంలో కాకికి పిండం అన్నం ముట్టుకునేలా చేస్తాడు.
దీనికి అతను డబ్బులను కూడా వసూలు చేస్తున్నాడు. అసలు పిండంను కాకి ముట్టుకొకుంటే చాలా మంది తీరని శొకంతో చనిపోయాడని భావిస్తారు. అందుకు వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఈ విధంగా కాకికి పిండం పెడ్తారు. ఒకసారి కాకి వారు పెట్టిన పిండాలను ముట్టుకొవాలంటే 200 ల నుంచి 500 వరకు వసూలు చేస్తున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో టాక్ నడుస్తొంది.
సదరు వ్యక్తి గత కొన్నేళ్లుగా ఇదే విధంగా కాకి బిజినెస్ చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. స్థానికులు సైతం దీనిపై పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేస్తున్నారు.ఈ ఘటనను చూసి నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ కాకి యాపారంపై నెట్టింట జనాలు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. వావ్.. భలే ఐడియా అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.