  • Video Viral: ఇది కదా యాపారం.. పిండం ముట్టుకునేందుకు అద్దెకు కాకీ.. వీడియో వైరల్..

Crow business video viral: హైదరాబాద్‌లోని పురానపూల్ శ్మశానవాటికలో చేస్తున్న బిజినెస్ నెట్టింట వైరల్గా మారింది. కాకిని అన్నం ముట్టుకునేందుకు అతను డబ్బులు వసూలుచేస్తున్నాడు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 20, 2026, 06:58 PM IST
Crow touching business for pitru shraddha in hyderabad:  సాధారణంగా చాలా మంది తమ పూర్వీకులకు పిండ ప్రదానాలు చేస్తారు. అసలు చనిపోయిన వారి కోసం మనం చేసే కర్మలలో కాకులు ముట్టుకుంటేనే దానికి మోక్షం అని చెప్తారు. అంతేకాకుండా కాకి కోసం ఎంతో ఎదురు చూస్తుంటారు. ఇటీవల టాలీవుడ్ లో బలగం మూవీలో సైతం కాకి ముట్టుకొవడంను చాలా ప్రధానంగా చూపించారు. శాస్త్రాలలో కూడా పిండాలను అన్నం ముట్టుకొవాలని చెప్తున్నారు. అయితే.. పితృపక్షాల్లో మనం తరచుగా కాకుల్ని చూస్తుంటాం. కొన్ని చోట్ల అవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ మరికొన్ని చోట్ల అగుపడవు.

ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లోని  పురానపూల్ శ్మశానవాటికలో ఒక వింత ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటన చూస్తుంటే భవిష్యత్‌లో మనం పక్షులను పుస్తకాల్లో మాత్రమే చూడాల్సి  వస్తుందేమోనని అన్పిస్తుంది. ఇందులో అతను కాకిని పెంచుకుంటున్నాడు. అక్కడ రోజు శ్మశానంలో కాకికి పిండం అన్నం ముట్టుకునేలా చేస్తాడు.

దీనికి అతను డబ్బులను కూడా వసూలు చేస్తున్నాడు. అసలు పిండంను కాకి ముట్టుకొకుంటే చాలా మంది తీరని శొకంతో చనిపోయాడని భావిస్తారు. అందుకు వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఈ విధంగా  కాకికి పిండం పెడ్తారు. ఒకసారి కాకి వారు పెట్టిన పిండాలను ముట్టుకొవాలంటే 200 ల నుంచి 500 వరకు వసూలు చేస్తున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో టాక్ నడుస్తొంది.

సదరు వ్యక్తి గత కొన్నేళ్లుగా ఇదే విధంగా కాకి బిజినెస్ చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు.  స్థానికులు సైతం దీనిపై పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేస్తున్నారు.ఈ ఘటనను చూసి నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ  కాకి యాపారంపై నెట్టింట జనాలు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. వావ్.. భలే ఐడియా అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

