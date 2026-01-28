English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Danam nagender on mla disqualification petition: తనపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ దాఖలు చేసి అనర్హత పిటిషన్ ను కొట్టివేయాలని ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ శాసన సభ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కు వినతి పత్రం ఇచ్చారు. మొత్తంగా తాను బీఆర్ఎస్ లోనే ఉన్నట్లు చెప్పారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 28, 2026, 06:22 PM IST
Danam nagender sensational comments on brs party: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పార్టీ ఫిరాయింపుల అంశం మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారింది.  కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్‌కు తెలంగాణ స్పీకర్ నోటీసులు జారీ చేశారు.అంతే కాకుండా దీనిపై ఈ నెల 30వ తేదీన విచారణకు హాజరు కావాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ క్రమంలో దానం నాగందర్‌పై  బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి  అనర్హత పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.  ఈ క్రమంలో తాను బీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజీనామా చేయలని  ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్‌ స్పష్టం చేశారు. బీఆర్ఎస్ అనర్హత పిటిషన్ ను కొట్టివేయాలన్నారు.

తనను పార్టీ సస్పెండ్ చేసినట్లు ఎలాంటి సమాచారంలేదన్నారు. కేవలం  ఎమ్మెల్యే హోదాలో, నిధుల కోసం మాత్రమే సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని పలుమార్లు కలిశానన్నారు. మరోవైపు  ఎమ్మెల్యేల పార్టీ ఫిరాయింపుల విచారణపై ఆలస్యమౌతున్న నేపథ్యంలో ఈనెల 19న సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీనిలో భాగంగా స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ ఏడుగురికి క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు.

ప్రస్తుతం మరో ముగ్గురు.. కడియం శ్రీహరి, దానం నాగేందర్, డాక్టర్ సంజయ్ లు అంశం పెండింగ్ లో ఉంది. ఇప్పుడు స్పీకర్ నోటీసుల వేళ దానం నాగేందర్ తాను పార్టీమారలేదని చెప్పడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో బిగ్ ట్విస్ట్ గా మారింది.

అయితే.. ఇక్కడ మాత్రం  బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేగానే ఉంటూ 2024 లో కాంగ్రెస్ బీఫామ్ మీద ఎంపీగా బరిలో నిలబడ్డారు. ఇది స్పష్టంగా ఫిరాయింపుల కిందకు వస్తుంది.

Read more: Vikarabad: తెలంగాణలో ఘోరాతీ ఘోరం.. ప్రియుడి కోసం తల్లిదండ్రుల్ని కంత్రీ కూతురు ఏంచేసిందంటే..?

ఒక వేళ స్పీకర్ చర్యలు తీసుకుంటే  ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్‌ తన పదవి కోల్పోతారు.లేకుంటే ఆయనే స్వయంగా రాజీనామా చేస్తు ఉపఎన్నికలు వస్తాయి. మొత్తంగా ఈ నెల 30వ తేదీన ఏంజరుగుతుందో అనేదానిపై హాట్ గా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ కండువాలు కప్పుకుని నిస్సిగ్గుగా  వారి అధికారిక  కార్యక్రమాల్లో  ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొంటున్న కూడా సరైన ఆధారాలు లేవని స్పీకర్ అనడం దారుణమని బీఆర్ఎస్ వ్యాఖ్యలు చేసింది.  దీనిపై రానున్న రోజుల్లో ఎలాంటి మలుపులు తిరుగుతుందో అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

 

