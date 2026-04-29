Woman cheated soft ware employee on the name of unclothed calls in hyderabad: ఇటీవల కొంత మంది యువతీ, యువకులు డబ్బుల కోసం ఎంతకైన తెగిస్తున్నారు. డేటింగ్ యాప్ లతో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా అమ్మాయిల ప్రొఫైల్స్ తో , ఏఐ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని అవతలి వారిని బురిడి కొట్టిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో అందమైన, రెచ్చగొట్టే ఫోటోలను పెడుతున్నారు. వీటిని చూసి కక్కుర్తి పడే వారిని, సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ చేసే వారిని నెమ్మదిగి ముగ్గులోకి లాగుతారు. మొదట ఫ్రెండ్స్ రిక్వెస్ట్, వాట్సాప్ కాల్స్, మెస్సెంజర్స్ లతో పరిచయాలు పెంచుకుంటున్నారు. ఆ తర్వాత వారిని ముగ్గులోకి లాగుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తాజాగా.. హైదరాబాద్ లోని మల్కాజ్ గిరిలో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
హైదరాబాద్ లోని మల్కాజ్ గిరి పరిధిలోని కమిషనరేట్ పరిధి లో సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగికి డేటింగ్ యాప్ లో శిక్ష అనే యువతి పరిచయం అయ్యింది. తొలుత వాట్సాప్ కాల్ లు మాట్లాడుకునే వారు. ఆ తర్వాత న్యూడ్ కాల్స్ లో మాట్లాడుతూ అతడ్ని ఆమె రెచ్చగొట్టేది. తనను కూడా న్యూడ్ గా మాట్లాడాలని బలవంతం పెట్టేంది. టెకీ కూడా కక్కుర్తి పడి న్యూడ్ గా మాట్లాడాడు. దీన్ని ఆమె రికార్డు చేసింది. అప్పటి నుంచి అతనికి చుక్కలు చూపించింది.
ఆ వీడియో కాల్ తరువాత బాధితుడికి టెలిగ్రామ్ లో ఒక లింక్ పంపింది. దానితో బాధితుడి కాంటాక్ట్ లిస్ట్ మొత్తాన్ని సేకరించింది. డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ఆ వీడియలను కాంటాక్ట్ అందరికి పంపుతానని బెదిరించింది.అతగాడు వివిధ విడతల్లో అలా 2.5 లక్షలు పంపాడు.
అయిన కూడా ఆమె వేధింపులు మాత్రం ఆగలేదు. ఇంకా పదే పదే డబ్బులు డిమాండ్ చేయడంతో బాధితుడి చివరకు ఇవ్వనన్నాడు. దీంతో ఆమె లిస్టు లో ఉన్న కొంత మందికి అతగాడి న్యూడ్ వీడియోలను పంపింపింది. వెంటనే అతను మల్కాజిగిరి సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ లను ఆశ్రయించాడు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా సంచలనంగా మారింది.
