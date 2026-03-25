Jawahar Nagar: ప్రియుడి మోజులో కూతురి ఘాతుకం.. కన్నతల్లిని చంపి, ఇంట్లోనే పూడ్చిపెట్టి దారుణం..!

Daughter Killed Mother Buried In House Hyderabad: హైదరాబాద్ శివారులో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. కన్నతల్లినే చంపి ఇంట్లోనే పూడ్చిపెట్టిన ఓ కూతురు దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రియుడు మోజులో..తల్లి అడ్డుగా ఉందని భావించి సదరు కూతురు తల్లిని అత్యంత దారుణంగా హతమార్చింది. తాజాగా ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 25, 2026, 01:54 PM IST

Daughter Killed Mother Buried In House Hyderabad: సమాజం తలదించుకునే ఘటన హైదరాబాద్ శివారు జవహార్‌నగర్‌ ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. గత కొన్ని రోజులుగా తల్లులు పిల్లల్ని చంపడం లేదా తల్లిదండ్రులు ఒకరినొకరు చంపుకోపోవడం ఘటనలు చూశాం. కానీ తాజాగా ఓ కన్నా తల్లిని ప్రియుడు మోజులో హతమార్చిన కూతురు దారుణం కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఏడాది తర్వాత ఈ మిస్టరీ వీడింది. తల్లిని చంపి ఏమీ తెలియనట్టుగా పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడంతో మిస్సింగ్ కేసు నమోదయింది. ఇక పోలీసుల విచారణలో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

పోలీసుల ప్రకారం జవహర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కౌకూర్ భరత్ నగర్‌లో ఉండే అంజు (40) 2025 మే నుంచి కనిపించడం లేదు. దీంతో కూతురు తన తల్లి కనిపించట్లేదని జవహర్ నగర్ బొల్లారం స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో పోలీసులు మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేశారు.

 గత ఏడాదిగా అంజు మిస్సింగ్ కేసు మిస్టరీ వీడనే లేదు. ఇక పోలీసుల దర్యాప్తు మరింత ముమ్మరం చేశారు. దీంతో విస్తు పోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అంజు కూతురే తన ప్రియుడితో కలిసి హత్యకు పాల్పి పాల్పడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రియుడు మోజులో తల్లికి ఇష్టం లేని వ్యక్తితో తిరుగుతుందని కన్న ప్రేమనే మర్చిపోయి యమలోకానికి పంపించిందా కూతురు. తన ప్రేమకు అడ్డుగా ఉందని తల్లిని హతమార్చి గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఇంట్లోనే పాతి పెట్టింది. ఈ దారుణ ఘటన ఈ రోజు వెలుగులోకి వచ్చింది. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఇంట్లోనే పూడ్చి పెట్టి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. 

పోలీసులు లోతైన విచారణ చేపట్టడంతో అంజుని చంపింది తన కూతురు అని తేలిపోయింది. ఇక ప్రియుడుతో కలిసి ఈ హత్యకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. పోలీసుల విచారణలో  నిందితులు దొరికిపోవడంతో పాటు నిజాలు కూడా బయటికి వచ్చాయి.ప్రస్తుతం ఘటన స్థలానికి వెళ్లి పోలీసులు మృతదేహాన్ని బయటకు తీసే పనులు చేపట్టారు.వారిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు.కన్నతల్లినే పొట్టన పెట్టుకున్న ఇలాంటి కూతురునికి సరైన శిక్ష విధించాలని స్థానికులు కూడా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

