Jawahar Nagar: ప్రియుడి మోజులో కూతురి ఘాతుకం.. కన్నతల్లిని చంపి, ఇంట్లోనే పూడ్చిపెట్టి దారుణం..!

Daughter Killed Mother Buried In House Hyderabad: సమాజం తలదించుకునే ఘటన హైదరాబాద్ శివారు జవహార్నగర్ ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. గత కొన్ని రోజులుగా తల్లులు పిల్లల్ని చంపడం లేదా తల్లిదండ్రులు ఒకరినొకరు చంపుకోపోవడం ఘటనలు చూశాం. కానీ తాజాగా ఓ కన్నా తల్లిని ప్రియుడు మోజులో హతమార్చిన కూతురు దారుణం కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఏడాది తర్వాత ఈ మిస్టరీ వీడింది. తల్లిని చంపి ఏమీ తెలియనట్టుగా పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడంతో మిస్సింగ్ కేసు నమోదయింది. ఇక పోలీసుల విచారణలో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
పోలీసుల ప్రకారం జవహర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కౌకూర్ భరత్ నగర్లో ఉండే అంజు (40) 2025 మే నుంచి కనిపించడం లేదు. దీంతో కూతురు తన తల్లి కనిపించట్లేదని జవహర్ నగర్ బొల్లారం స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో పోలీసులు మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేశారు.
గత ఏడాదిగా అంజు మిస్సింగ్ కేసు మిస్టరీ వీడనే లేదు. ఇక పోలీసుల దర్యాప్తు మరింత ముమ్మరం చేశారు. దీంతో విస్తు పోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అంజు కూతురే తన ప్రియుడితో కలిసి హత్యకు పాల్పి పాల్పడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రియుడు మోజులో తల్లికి ఇష్టం లేని వ్యక్తితో తిరుగుతుందని కన్న ప్రేమనే మర్చిపోయి యమలోకానికి పంపించిందా కూతురు. తన ప్రేమకు అడ్డుగా ఉందని తల్లిని హతమార్చి గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఇంట్లోనే పాతి పెట్టింది. ఈ దారుణ ఘటన ఈ రోజు వెలుగులోకి వచ్చింది. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఇంట్లోనే పూడ్చి పెట్టి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
పోలీసులు లోతైన విచారణ చేపట్టడంతో అంజుని చంపింది తన కూతురు అని తేలిపోయింది. ఇక ప్రియుడుతో కలిసి ఈ హత్యకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. పోలీసుల విచారణలో నిందితులు దొరికిపోవడంతో పాటు నిజాలు కూడా బయటికి వచ్చాయి.ప్రస్తుతం ఘటన స్థలానికి వెళ్లి పోలీసులు మృతదేహాన్ని బయటకు తీసే పనులు చేపట్టారు.వారిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు.కన్నతల్లినే పొట్టన పెట్టుకున్న ఇలాంటి కూతురునికి సరైన శిక్ష విధించాలని స్థానికులు కూడా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Read more: హైదరాబాద్లో అమానవీయం.. యువతి స్నానం చేస్తుండగా రహస్యంగా వెళ్లి మరీ.!.
Read more: Ktr on Lpg Shortage: ఆంబోతుల కొట్లాటలో లేగదూడలు బలైనట్లు.. ఎల్పీజీ కొరతపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
