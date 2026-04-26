Curry Point: రూ.10కి సాంబార్‌ ఇవ్వరా? అంటూ కర్రీ పాయింట్‌పై తల్వార్‌తో దాడి

Deny To Rs 10 Sambar Customer Attack With Talwar On Curry Point Staff: మానసికంగా ఎలా ఉంటారోమో కానీ ఒక్కోసారి ప్రవర్తిస్తుంటారు. అలా కర్రీ పాయింట్‌కు వెళ్లిన ఓ కస్టమర్‌ రూ.10కి సాంబార్‌ ఇవ్వాలని కోరగా.. నిరాకరించడంతో కర్రీ పాయింట్‌పై తల్వార్‌తో దాడికి పాల్పడ్డాడు. దీంతో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ సంఘటన హైదరాబాద్‌లో జరిగింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 26, 2026, 03:16 PM IST

Curry Point Attack: సాయంత్రం పూట హైదరాబాద్‌లోని ఓ కర్రీ పాయింట్‌లో కస్టమర్‌ వచ్చాడు. అక్కడి సిబ్బందిని రూ.10కు కర్రీ ఇవ్వాలని కోరాడు. పది రూపాయలకు కర్రీ ఇవ్వమని తేల్చి చెప్పారు. ఈ విషయంలో సిబ్బందితో వాగ్వాదం చేసిన కస్టమర్‌.. కొద్దిసేపటికి తల్వార్‌ తీసుకువచ్చి దాడికి పాల్పడ్డాడు. విచక్షణారహితంగా దాడికి పాల్పడడంతో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ సంఘటన హైదరాబాద్‌ శివారులోని అమీన్‌పూర్‌లో చోటుచేసుకుంది.

సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్‌పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని  బీరంగూడ ఎమ్మార్వో ఆఫీస్ ఎదురుగా ఓం శ్రీ సాయి కర్రీ పాయింట్ ఉంది. అదే ప్రాంతంలోని అంబేద్కర్ కాలనీ కి చెందిన జీవ రత్నం శనివారం రాత్రి వద్ద కర్రీ పాయింట్‌కు వచ్చాడు. 10 రూపాయలకు సాంబార్‌ ఇవ్వాలని అడిగాడు. పది రూపాయలకు ఏ కర్రీ ఇవ్వలేమని సిబ్బంది చెప్పడంతో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. అంతలో బయటకు వెళ్లి వచ్చి తల్వార్‌ కర్రీ పాయింట్‌కు వచ్చి దాడి చేశాడు.

దుకాణం షట్టర్‌ మూసివేసి మరి కర్రీ పాయింట్‌లో ఉన్న వారిపై తల్వార్‌తో విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. అతడి దాడిలో కర్రీ పాయింట్‌లో పనిచేసే ఉదయ్ (27) తీవ్ర గాయమైంది. దీంతో కర్రీ పాయింట్‌లోని సిబ్బంది ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించగా.. అతడు చికిత్స పొందుతున్నాడు. కర్రీ పాయింట్‌ సిబ్బంది ఫిర్యాదు మేరకు అమీన్‌పూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి  దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ దాడికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

24 గంటల్లోనే పరిష్కారం
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఏలూరు నివాసితురాలు అఖిల హైదరాబాద్‌లో ప్రైవేట్ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. ఈనెల 23వ తేదీన రాత్రి కేపీహెచ్‌బీలోని నెక్సస్ మాల్‌లో తన బ్రేస్‌లెట్ పోగొట్టుకున్నారు. మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం కేపీహెచ్‌బీ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. వెంటనే దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు గంటల్లోనే బ్రేస్‌లెట్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం బ్రేసలెట్‌ను అఖిలకు అందజేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

