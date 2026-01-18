Mallu bhatti Vikramarka: నేను గాలికి వచ్చిన వాడ్ని కాదు.. మరో మీడియా కథనాలపై మల్లు భట్టివిక్రమార్క సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Mallu Bhatti vikramarka fires on Naini block Tender allegations: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఇటీవల కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన మంత్రులు వరుసగా వివాదాల్లో ఉంటున్నారు. ఇటీవల నల్గొండకు చెందిన ఒక సీనియర్ మంత్రికి, మహిళ ఐఏఎస్ తో లింక్ లు అంటగడుతూ కొన్ని మీడియాల్లో నిరాధర వార్తలు వచ్చాయి. దీనిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సీరియస్ అయ్యారు. సీపీ సజ్జనార్ ఆధ్వర్యంలో సిట్ ను ఏర్పాటు చేశారు. అదే విధంగా సంక్రాంతి పండగ వేళ ముగ్గురు జర్నలిస్టులను అరెస్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత వారికి కోర్టు బెయిల్ ను మంజురు చేసింది. అయితే.. ఇది చల్లారక ముందే మరో మీడియా సంస్థ ఏకంగా డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టివిక్రమార్కపై మరో మీడియాలో కథనాలు రాయడంతో మరోసారి తెలంగాణ రాజకీయాలు హీటెక్కాయి.
దీనిపై డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. నైనీ బొగ్గు బ్లాక్ టెండర్ల విషయంలో తనపై రాసిన కథనాలపై మల్లు భట్టివిక్రమార్క.. ఏబీఎన్ రాధాకృష్ణ పై సీరియస్ అయ్యారు. అదే విధంగా నేను గాలికి వచ్చిన వాడిని కాదన్నారు. 40 సంవత్సరాలు సభ బయట, లోపల పోరాటం చేసి ఈ పొజిషన్ కు వచ్చినట్లు చెప్పారు.
ఇలాంటి నీచ, నికృష్టపు, దిగజారిపోయి రాజకీయాల కోసం ఇలాంటి కథనాలు స్ప్రెడ్ చేసే వీక్ క్యారెక్టర్ నాది కాదంటూ భట్టి విక్రమార్క ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. అసలు ఏబీఎన్ రాధాకృష్ణ రాసిన కట్టు కథ వెనుక ఎవరు ఉన్నారు, ఎవరు రాయించారు, ఏ రాజకీయ ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి అనేది సాయంత్రం చెప్తానన్నారు.
ఏబీఎన్ రాధాకృష్ణ ఒక కట్టు కథని, ఒక పిట్ట కథని అల్లి తెలంగాణ ప్రజలను మభ్యపెట్టడానికి నామీద ఒక కథనం రాస్తే నిజమైపోదన్నారు. గతంలో తనమీద ఆరోపణలు వచ్చాయి కాబట్టి.. నైని కోల్ బ్లాక్ గనుల టెండర్లు కాన్సెల్ చేసి మళ్లీ కొత్త టెండర్లు వెయ్యండని చెప్పినట్లు భట్టి విక్రమార్క స్పష్టం చేశారు.
ఏబీఎన్ రాధాకృష్ణ లాగా ఏది పడితే అది రాయనని, తనకు బాధ్యత ఉందని భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. అదే విధంగా తన మీద అబద్ధాలు రాసిన ఏబీఎన్ రాధాకృష్ణకు చంద్రబాబు మీద, రేవంత్ రెడ్డి మీద ప్రేమ ఉండొచ్చన్నారు.
అయితే.. తాను గతంలో దివంగత నేత, వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డికి సన్నిహితుడుని కాబట్టి ఆయన మీద కోపం నా మీద చూపించడానికి రాసి ఉండొచ్చన్నారు. మొత్తంగా మీద తనపై సదరు మీడియాలో రాసిన కథనాలపై డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టివిక్రమార్క మాత్రం చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు.
