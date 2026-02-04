English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telangana Municipal elections: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పవన్ కళ్యాణ్.. బీజేపీ స్కెచ్ ఏంటో తెలుసా..?

Pawan kalyan in Telangana municipal elections campaign: తెలంగాణలో ఎక్కడ చూసిన మున్సిపల్ ఎన్నికల సందడి కన్పిస్తుంది. ఈ క్రమంలో పవన్ కళ్యాన్ కూడా ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొననున్నారని జనసేన పార్టీ ప్రకటించింది. దీంతో తెలంగాణ రాజకీయాలు మరింత ఆసక్తికరంగా మారాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 4, 2026, 11:21 AM IST
  • మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పవన్ కళ్యాణ్..
  • ఆసక్తికంగా మారిన తెలంగాణ రాజకీయాలు..

Pawan kalyan campaign in Telangana municipal elections for bjp and janasena: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం మున్సిపల్ ఎన్నికలు హడావిడి కొనసాగుతుంది. ముఖ్యంగా పార్టీ గుర్తుతో జరుగుతున్న ఎన్నికలు కావడంతో అన్ని ప్రధాన పార్టీలు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. పార్టీలన్ని తమదైన పదునైన వ్యూహలతో ముందుకు వెళ్తున్నాయి. ఎలాగైన ఎన్నికల్లో సత్తాచాటాలని అన్ని ప్రధాన పార్టీలు వ్యూహలతో ముందకు వెళ్తున్నాయి.  తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు ఫిబ్రవరి 11న ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి.  ఈ క్రమంలో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ రాంచందర్ రావు పవన్ కళ్యాన్ తో భేటీ అయ్యారు. బీజేపీ తరపున ప్రచారం చేయాలని కోరారు. ఇప్పటికే ఎన్డీయేలో భాగమైన పవన్ కళ్యాన్ తెలంగాణ బీజేపీ నేతల విన్నపంపై సానుకూలంగా స్పందించారు.

ఈ నెల 7, 8 తేదీల్లో రెండు రోజులు తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొననున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు జనసేన పార్టీ అధికారిక ప్రకటన కూడా విడుదల చేసింది. తెలంగాణలో గతంలో పోలీస్తే బీజేపీ పట్ల ప్రజల్లో మంచి ఆదరణ ఉందని నేతలు భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ లు ఒకరిపై మరోకరు పదునైన దుర్బాషలు, ఆరోపణలు చేసుకుంటున్న నేపథ్యంలో తాము.. బలమైన ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రజల్లో వెళ్లేందుకు బీజేపీ శాయ శక్తుల ప్రయత్నాలు చేస్తుంది.

ఈ ఎన్నికల్లో జనసేన కూడా బరిలో ఉన్నవిషయం తెలిసందే. ఈ క్రమంలో డబుల్ ఇంజీన్ సర్కారు టార్గెట్ గా తెలంగాణలో బీజేపీ, జనసేన తరపున పవన్ కళ్యాణ్ ప్రచారంను నిర్వహించనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన షెడ్యూల్ ను, రూట్ మ్యాప్ ను తొందరలో ప్రకటిస్తామని జనసేన పార్టీ తెలిపింది.

గతంలో కూడా హైదరాబాద్ లో జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో సైతం బీజేపీకి మద్దతు ప్రకటించింది.  ఇప్పుడు మాత్రం జనసేనలో కష్టపడ్డవారికి మాత్రమే టికెట్ దక్కుతుందని ఇప్పటికే జనసేన ప్రకటించింది. జనసేనకు తెలంగాణలో చెప్పుకొదగ్గ క్యాడర్ లేదని ప్రజలు భావిస్తున్నారు. అదే క్రమంలో బీజేపీతో పవన్   ముందుకు వెళ్తే కమలం పార్టీకి మేలు జరుగుతుందని నేతలు భావిస్తున్నారు.

పవన్ కున్న అభిమానులు, ఫాలోయింగ్ చరిష్మాతో మీడింగ్ పెడితే చాలా మంది తరలివస్తారని, ఈ అభిమానంను ఓట్ల రూపంలో మార్చుకొవడం కోసం పార్టీలు ప్రయత్నిస్తున్నాయని టాక్ నడుస్తొంది.

గతంతో పోలీస్తే బీజేపీకి ఓట్ల శాతం, ప్రజల్లో సానుకూల పవనాలు ఉన్నాయని క్యాడర్ నేతలు చెబుతున్నారు. దీనికి పవన్ కళ్యాణ్ ను సైతం రంగంలోకి దింపితే అగ్నికి, గాలితోడైనట్లు మరింత లాభ పడొచ్చని బీజేపీ భావిస్తుంది. మొత్తంగా పవన్ కళ్యాన్ బీజేపీ తరపున ప్రచారంలో పాల్గొననుండటం మాత్రం క్యాడర్ లో మరింత జోష్ ను నింపే అంశంగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

pawan kalyantelangana municipal electionsTelangana PoliticsBJP partyJanasena party

