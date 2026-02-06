English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Pawan Kalyan: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రచారం రద్దు.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?

Pawan kalyan cancels tg municipal election campaign:  తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతలు ఇటీవల ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పై ఆరోపణల్ని ఎక్కుపెట్టారు. గతంలో పవన్ చేసిన వ్యాఖ్యల్ని మరోసారి తెరమీదకు తీసుకొని వచ్చారు. దీంతో తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ రాజకీయంగా రచ్చరాజుకుంది.

Feb 6, 2026
Pawan kalyan cancels his Telangana municipal elections campaign: తెలంగాణలో ఎక్కడ చూసి మున్సిపల్ ఎన్నికల సందడి కన్పిస్తుంది. అన్ని ప్రధాన పార్టీలు ఈ ఎన్నికల్ని ఎంతో ప్రతిష్టాత్మంగా తీసుకున్నాయి. ఎలాగైన ఎన్నికల్లో సత్తా చాటాలని పావులు కదుపుతున్నాయి. మరోవైపు పలు పార్టీలకు చెందిన నేతల మధ్య డైలాగ్ వార్ లు పీక్స్ కు చేరాయని చెప్పుకొవచ్చు.  ఇప్పటికే ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ను ఇటీవల కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, బీజేపీ చీఫ్ లు ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యారు.  ఎన్నికల ప్రచారంలో రావాలని కోరారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఊహించని ట్విస్ట్ ఇచ్చారు.

కొన్ని అనివార్య కారణాలతో తెలంగానలో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ప్రచారంను రద్దు చేసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు.
గతంలో పవన్ కళ్యాణ్ తెలంగాణపై దిష్టి చూపులు అంటూ చేసిన వివాదంను కాంగ్రెస్ తెర మీదకు తెచ్చింది. దీనిపై పీసీసీ మహేష్ కుమార్ గౌడ్, మరోవైపు  కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డిసైతం పవన్ పై ఆరోపణలు చేశారు.   తెలంగాణలో అసలు బీజేపీ లేదని, ఎవరి కోసం పవన్ ప్రచారం అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై  తెలంగాణ బీజేపీ నేతలు అంతర్గతంగా దీనిపై చర్చించుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

Read more: Harish Rao: ప్రశ్నిస్తే బూతులు మాట్లాడుతుండు.!. రేవంత్ రెడ్డిని ఏకీపారేసిన హరీష్ రావు..

పవన్ పర్యటన నేపథ్యంలో ఇప్పుడు లాభం కంటే బీజేపీకి నష్టం వాటిల్లే చాన్స్ ఉందని బీజేపీ క్యాడర్ భావించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే పవన్ కళ్యాణ్ తన పర్యటనను రద్దు చేసుకున్నట్లు సమాచారం. మొత్తంగా పవన్ కళ్యాణ్ వస్తారని, ప్రచారంలో పాల్గొని గేమ్ చెంజర్గా మారతారని గంపెడాశలు పెట్టుకున్న బీజేపీ, జనసేన కార్యకర్తలకు  మాత్రం ఇది బిగ్ షాక్ అని చెప్పుకొవచ్చు.

 

