SVSN Varma: పవన్ కల్యాణ్ ఫొటోపై దుమారం.. మళ్లీ అలిగిన పిఠాపురం వర్మ

Outrage Over Pawan Kalyan Photo SVSN Varma Serious: కూటమిగా ఏర్పడిన తర్వాత పిఠాపురంలో ఉన్న టీడీపీ సీనియర్‌ నాయకుడు ఎస్‌వీఎస్‌ఎన్‌ వర్మ తీవ్ర మనస్తాపంతో ఉన్నారు. తాజాగా జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో వర్మ మళ్లీ అలిగాడు. ఈ సందర్భంగా టీడీపీ నాయకులతోపాటు అధికారులపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 13, 2026, 06:55 PM IST

SVSN Varma vs Pawan Kalyan: తనను ఎమ్మెల్యే కాకుండా టికెట్‌ తన్నుకుని వెళ్లి గెలిచిన పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఇప్పుడు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతుండడంతో పిఠాపురంలో తన ఉనికికే ప్రమాదం ఏర్పడిన నేపథ్యంలో టీడీపీ సీనియర్‌ నాయకులు, మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎస్‌వీఎస్‌ఎన్‌ వర్మ మరోసారి అలిగారు. ఎన్నికలు ముగిసిన నాటి నుంచి తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్న వర్మ మరోసారి తన అసహనాన్ని ప్రదర్శించారు. సొంత టీడీపీ నాయకులపైనే విరుచుకుపడ్డారు. పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఫొటో విషయమై రచ్చకు దారి తీయగా.. అధికారులు, కూటమి నాయకులపై మండిపడ్డారు.

కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురంలో జరిగిన మున్సిపల్ సమావేశం నిర్వహించగా..  మాజీ ఎమ్మెల్యే హోదాలో ఎస్‌వీఎస్‌ఎన్‌ వర్మ ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. అయితే సమావేశంలో ఏర్పాటుచేసిన బ్యానర్‌లో సీఎం చంద్రబాబు ఫొటో చిన్నగా.. డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఫొటో పెద్దగా ముద్రించడంతో వివాదం రాజుకుంది. ఆ బ్యానర్‌ను చూసిన వర్మ స్టేజీపైకి ఎక్కకుండా కిందనే ఉన్నారు. అధికారులు సీఎం చంద్రబాబును అవమానించారని.. ఇది సరైన వైఖరి కాదని వర్మ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా అధికారులపై, కూటమి నాయకుల తీరుపై మండిపడ్డారు.

వేదికపై పవన్ కల్యాణ్ ఫోటో పెద్దదిగా ఉంచి చంద్రబాబు ఫొటో చిన్నదిగా ఉంచడాన్ని మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎస్‌వీఎస్‌ఎన్‌ వర్మ ఖండించారు. చంద్రబాబుకు గౌరవం లేని చోట తాను కూర్చోలేను అంటూ వేదిక మీదకు వెళ్లకుండా కింద కుర్చీలో కూర్చున్నారు. అధికారులు, కూటమి నాయకులు ఎంత బతిమిలాడినా కూడా వర్మ స్టేజీ ఎక్కలేదు. అలా ఎలా పెడతారని అధికారులను ప్రశ్నించారు. ఎంతకీ వెనక్కి తగ్గని వర్మ.. కొద్దిసేపటి తర్వాత బయటకు వచ్చారు.

సమావేశం మందిరం నుంచి బయటకు వచ్చాక స్థానిక తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులపై వర్మ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. టీడీపీ స్థానిక నేతలపై ఆగ్రహం. 'ఇంతమంది కౌన్సిలర్లు ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు బొమ్మ లేకుంటే చూసుకోవడం తెలియదా? అంటూ టీడీపీ నాయకులపై వర్మ మండిపడ్డారు. చంద్రబాబుకు గౌరవం లేనప్పుడు ఇక్కడ ఉండనంటూ వర్మ అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ వెళ్లిపోయారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయం నుంచి పిఠాపురంలో టీడీపీ వర్సెస్‌ జనసేనగా రాజకీయం కొనసాగుతోంది. ఈ రెండు పార్టీల మధ్య రాజకీయం రచ్చరచ్చగా ఉంది. పవన్‌ కల్యాణ్‌ పిఠాపురం వచ్చాక వర్మకు ప్రాధాన్యం లభించడం లేదు. ఇక అధికారంలోకి వచ్చాక ప్రభుత్వం తనకు ఎలాంటి పదవి లభించలేదు. మాజీ ఎమ్మెల్యేగా తప్ప ఎలాంటి గుర్తింపు లేకపోవడంతో వర్మలో అసంతృప్తి రగులుతోంది. కొన్నాళ్లలో వర్మ అసంతృప్తి తీవ్ర రూపం దాల్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

PithapuramSVSN Varmapawan kalyanKakinada DistrictAndhra Pradesh

