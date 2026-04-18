  • Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ కు ముగిసిన శస్త్ర చికిత్స.. 10 రోజుల పాటు విశ్రాంతి.. ఏంజరిగిందంటే..?

Deputy cm pawan kalyan health news: ఇటీవల శుక్రవారం ఉదయం అధికారులతో పాలనాపరమైన విషయాలపై చర్చిస్తున్న సందర్భంలో తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైయ్యారు. వెంటనే ఆయనను సిబ్బంది హుటా హుటీన హైదరబాద్ లోని ప్రముఖ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ టెస్టులు చేసిన వైద్యులు సర్జరీ చేయాలన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 18, 2026, 08:20 PM IST
Deputy cm pawan kalyan surgery successful in Hyderabad: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఇటీవల తరచుగా అనారోగ్యం బారిన పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా సమావేశాల్లో, అధికారిక కార్యక్రమాల్లో తీవ్ర అస్వస్థకు గురైన అనేక ఘటనలు ఉన్నాయి. ఆ సమయంలో వెంటనే వైద్యులవద్దకు వెళ్లడం ట్రీట్మెంట్ తర్వాత రోటిన్గా పాలన పరమైన అంశాల్లో మరల బిజీగా ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మరల నిన్న (శుక్రవారం) పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్కసారిగా అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వెంటనే ఆయనను సిబ్బంది, కుటుంబ సభ్యులు ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు పలు టెస్టులు చేశారు.

కొద్ది నెలలుగా ఆరోగ్యపరంగా ఇబ్బందిపడుతున్న విషయాల్ని డాక్టర్ లకు చెప్పారు.  ఈ క్రమంలో టెస్టుల రిపోర్టు ప్రకారం సర్జరీ అవసరమని వైద్యులు చెప్పారు. వ్యక్తిగత వైద్యుల సూచనల మేరకు పవన్ కళ్యాణ్ కు వైద్య పరీక్షలతోపాటు ఎం.ఆర్.ఐ. కూడా నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత శస్త్ర చికిత్స చేయవలసి ఉంటుందని నిర్ణయించి, శస్త్రచికిత్సను నిర్వహించారు.

ఆ తర్వాత జనరల్ వార్డుకు పవన్ ను తరలించారు.  పవన్ కళ్యాణ్ కు వారం నుంచి పది రోజులపాటు విశ్రాంతి అవసరమన్న డాక్టర్లు సూచించారు. ముఖ్యంగా.. దీర్ఘకాలం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసి ఉంటుందని, పూర్తి స్వస్థత చేకూరడానికి కొంత  సమయం పడుతుందని   డాక్టర్లు తెలిపారు.

ఈ క్రమంలో తమ అభిమాన నేత పవన్ కళ్యాణ్ కు ఏమైందని కూటమి నేతలు,  జనసేన పార్టీ మంత్రులు, కార్యకర్తలు,  అభిమానులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  పవన్ తొందరగా కోలుకొవాలని ఆయన ఇష్టదైవం హనుమాన్ కు ప్రత్యేకంగా పూజలు సైతం చేస్తున్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

