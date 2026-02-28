Pawan Kalyan: ఇలస పులస ఎలా అయ్యిందో తెలుసా.. ఈ సాంగ్ చూడాల్సిందే..!

Purushaha Movie: ప్రస్తుతం సినిమాల్లో జనాల్లో ఎంత వేగంగా తీసుకువెళితే.. ఓపెనింగ్స్ అంత భారీగా ఉంటాయి. అందుకే మేకర్స్ డిఫరెంట్గా ప్రమోషన్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ విషయంలో ‘పురుష:’ మూవీ టీమ్ మాత్రం ఓ రేంజ్ క్రియేటివిటీ చూపిస్తోంది. మొదటి పోస్టర్ నుంచే ఆడియెన్స్ను ఆకట్టుకునే విధంగా సరికొత్తగా ప్రమోషన్స్ చేస్తోంది. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మంచి మాస్ ఎనర్జిటిక్ సాంగ్ను చిత్రబృందం విడుదల చేసింది. ఇలస పులస ఎలా అయిందో తెలుసుకోవాలంటే.. ‘దేవ నాయకి’ అంటూ సాగే ఈ పాటను చూడాలని మేకర్స్ చెబుతున్నారు. ఈ పాటను అనంత శ్రీరామ్ రచించగా.. శ్రవణ్ భరద్వాజ్ పెప్పీ ట్యూన్ను అందించారు. సాహితి చాగంటి గాత్రం అందించగా.. భాను మాస్టర్ స్టెప్పులు కంపోజ్ చేశారు. అమైరా దస్తూర్ మూమెంట్స్ ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తున్నాయి.
ఈ సినిమా ద్వారా పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల హీరోగా పరిచయం కానుండగా.. వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించారు. కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మించారు. పక్కా ఫ్యామిలీ కథ తీసుకుని.. భార్యాభర్తల మధ్య చిలిపి తగాదాలతో ఎంటర్టైనింగ్ రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ తరం యువతకు దగ్గరగా ఉండే అంశాలతో కథను మలిచారని చిత్రయూనిట్ చెబుతోంది.హాసిని సుధీర్, రాయంచ కొక్కురి, విశిక, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజకుమార్ తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటించారు.
ఇప్పటికే ‘పురుష:’ మూవీ షూటింగ్ పార్ట్ కంప్లీట్ చేసుకోగా.. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుపుకుంటోంది. త్వరలోనే విడుదల తేదీని ప్రకటిస్తామని మేకర్స్ వెల్లడించారు. సతీష్ ముత్యాల సినిమాటోగ్రఫీ అందించగా.. ఎడిటింగ్ బాధ్యతలను కోటి నిర్వర్తించారు. ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా రవిబాబు దొండపాటి వర్క్ చేశారు. ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ను అలరించేందుకు ఈ చిత్రం వచ్చేస్తుందని.. కచ్చితంగా సూపర్ హిట్ అవుతుందని నమ్మకం ఉందని మేకర్స్ చెబుతున్నారు. ప్రమోషన్స్లో చూపించిన క్రియేటివిటీ.. మూవీలో ఎంత వరకు ఉంటుందో విడుదల అయ్యాక చూడాల్సిందే.
