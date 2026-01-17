English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Dhoolpet Police Station Review: ‘ఆహా’లో ‘ధూల్ పేట్ పోలీస్ స్టేషన్’.. క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మెప్పించిందా..!

Dhoolpet Police Station Review: ‘ఆహా’లో ‘ధూల్ పేట్ పోలీస్ స్టేషన్’.. క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మెప్పించిందా..!

Dhoolpet Police Station Review: ఆహా ఓటీటీలో అచ్చ తెలుగు ఓటీటీగా ప్రారంభమై ఇపుడు తమిళంలో కూడా దూసుకుపోతుంది. అంతేకాదు ఆహా ఓటీటీలో సూపర్ హిట్ సినిమాలతో పాటు వెబ్ సిరీస్ లు, రియాల్టీ షోలు ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆహా ఓటీటీలో ‘ధూల్ పేట్ పోలీస్ స్టేషన్’.. అనే క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. మరి ఈ క్రైమ్  థ్రిల్లర్ ఎలా ఉందంటే..  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 17, 2026, 08:15 PM IST

Dhoolpet Police Station Review: ‘ఆహా’లో ‘ధూల్ పేట్ పోలీస్ స్టేషన్’.. క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మెప్పించిందా..!

కథ విషయానికొస్తే..
ధూల్ పేట్ పోలీస్ స్టేషన్.. గత నెల 5 నుంచి ప్రతి శుక్రవారం కొత్త ఎపిసోడ్ స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అది కూడా రాత్రి 7 గంటలకు స్ట్రీమింగ్ కు వస్తుంది. ఈ వెబ్ సిరీస్ 50 ఎపిసోడ్స్ కాగా.. ఇప్పటికే 20 ఎపిసోడ్స్ పూర్తయ్యాయి. ఈ సిరీస్ కు జెస్విని డైరెక్ట్ చేశారు. అశ్విన్ , శ్రీతు, పదిని కుమార్, గురు, ప్రీతి శర్మ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. అశ్వతన్ సంగీతం అందించారు. ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్  ఎపిపోడ్ కోసం ప్రేక్షకులను ఎదురు చూసేలా చేయడంలో దర్శకుడు సక్సెస్ అయ్యాడు. 

‘ధూల్‌పేట పోలీస్ స్టేషన్‌’లో మొదటి కేసు ముగిసింది. ఈ క్రైమ్-థ్రిల్లర్ ప్రేక్షకులను పూర్తిగా అట్రాక్ట్ చేసేలా ఉంది. హిందీలో సీఐడీ తరహాలో ‘ధూల్ పేట పోలీస్ స్టేషన్’ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసేలా తెరకెక్కించారు.  చాలా చర్చనీయాంశమైన ‘త్రీ హెడ్స్ కేసు’  ముగిసింది. ‘ధూల్ పేట్ పోలీస్ స్టేషన్’ పరిధిలో ఒకే నైట్ లో జరిగిన 3 హత్యల కేసు ఎలా ఛేధించారనేది ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్  లో మొదటి స్టోరీ. ఆ తర్వాత అతనికి సపోర్ట్ గా మరో కూడా ఏసీపీ కూడా వస్తాడు. ఈ క్రమంలో కేసు విచారణలో వేగం పెరుగుతుంది. అసలు ఆ హత్యలు ఎవరు చేశారు..? దీని వెనక క్షుద్ర పూజలు, నరబలులు నేపథ్యంలో ఆద్యంతం ఆకట్టుకునేలా ఈ సిరీస్  ఉంది.   క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఇష్టపడే ప్రేక్షకులు తప్పక చూడాల్సిన వెబ్ సిరీస్.ప్రస్తుతం కేసు 1 ముగిసింది. కేసు 2 ప్రారంభం కానుంది.

బలమైన కథ ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ లో చెప్పడం ప్రేక్షకులకు  కొత్తగా ఉంటుంది. అంతేకాదు కథనం ఆకట్టుకునేలా సీట్ ఎట్జ్ రేంజ్ లో ఉంది. ఇప్పటికే 20 ఎపిసోడ్ పూర్తైయ్యాయి. రెండో కేసు మొదలు కాబోతుంది. 

క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు ‘ధూల్ పేట్ పోలీస్ స్టేషన్’  క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఎలాంటి నిరాశకు గురి చేయదు. 

రేటింగ్: 2.75/5

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

