Daimond Decoit Review: ‘డైమండ్ డెకాయిట్’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..

Diamond Decoit Review: టాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రస్తుతం సరికొత్త  కథలతో సినిమాలు తెరకెక్కుతున్నాయి. అంతేకాదు కొత్త టాలెంట్ ను ప్రోత్సహిస్తూ సరికొత్త కథ, కథనాలతో తెరకెక్కిన సినిమాలను ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు. ఈ రూట్లోనే   పార్ధ గోపాల్ నిర్మాణంలో, దర్శకుడు సూర్య జి. యాదవ్ తెరకెక్కించిన  చిత్రం ‘డైమండ్ డెకాయిట్’ (DIAMOND DACOIT). ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 10, 2026, 07:00 PM IST

Daimond Decoit Movie Review Rating: కుటుంబ అనుబంధాలు.. భావోద్వేగాల నేపథ్యంలో ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన చిత్రం ‘డైమండ్ డెకాయిట్’. క్రైమ్,  యాక్షన్, సెంటిమెంట్ కలయికతో తెరకెక్కిన  ఈ సినిమా ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్ తో ఆడియన్స్ లో ఈ సినిమాపై ఓ మోస్తరు అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించిందో రివ్యూలో చూద్దాం. 

కథ విషయానికొస్తే.. 

ఒక వ్యక్తిని కాపాడే క్రమంలో గోపాల్ (పార్ధ గోపాల్) ఫ్యామిలీ కకావికలం అవుతుంది. ఇక డేంజరస్ డెకాయిట్ గా పేరు తెచ్చుకున్న మనుస్వామి నాయుడు పాలిటిక్స్ లో ప్రవేశించి ఎంపీ అవుతాడు. ఇక  జైలు నుంచి విడుదలైన గోపాల్ ఎంపీ మునుస్వామి గ్యాంగ్‌లో చేరుతాడు. అయితే బయటకు అతను మునుస్వామి నాయుడికి నమ్మకస్తుడిగా కనిపించినా..  లోపల మాత్రం అమాయకులను రక్షిస్తూ దురంధర్ తరహా  డబుల్ లైఫ్‌ ను లీడ్ చేస్తుంటాడు. అసలు గోపాల్ ఎందుకు జైలుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. అతని లక్ష్యం ఏమిటి.. ? అతను ఎందుకు మునుస్వామి గ్యాంగ్ లో చేరడానికి ఉన్న మోటివ్ ఏమిటి..? అతను బందిపోటుగా ఎందుకు మారాడనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే.. 

ఒక యాక్షన్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమాకు సెంటిమెంట్ తోడైతే ఆ సినిమా రేంజ్ వేరే లెవల్లో ఉంటుంది. ఇది హిట్ ఫార్మాలా. ఈ ఫార్ములానే నమ్ముకొని దర్శకుడు సూర్య ఈ సినిమా కథను అల్లుకున్నాడు. ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ డ్రామా.. త్యాగం.. ప్రేమ.. అందులోని బాధను ఈ సినిమాలో చూపించగలిగాడు దర్శకుడు. ఒక కామన్ ఫ్యామిలీ కనెక్ట్ అయ్యే సబ్జెక్ట్ ఇది. సినిమాలో యాక్షన్, క్రైమ్ సీన్స్ ఎలివేషన్స్ సీన్స్ ను దర్శకుడు బాగానే రాసుకున్నాడు.  కడప జిల్లా నేపథ్యంలో అక్కడ సహజ లోకేషన్స్ లో తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా సీన్స్ బాగున్నాయి. చాలా కాలం తర్వాత ఫ్యామిలీ మొత్తం కూర్చొని చూసేలా ఈ సినిమాను తీర్చిదిద్దిన విధానం బాగుంది. కొన్ని సీన్స్ మాతృదేవోభవ సినిమాను గుర్తుకు తెస్తాయి. సినిమా విలువలు బాగున్నాయి.  నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. సాయి రాజు రాసిన డైలాగ్స్ సహజంగా కథకు మంచి బలం చేకూర్చింది. పాటలు, ఆర్ఆర్ బాగున్నాయి. 

నటీనటుల విసయానికొస్తే..
పార్ధ గోపాల్ నిర్మిస్తూ ఈ సినిమాలో హీరోగా నటించాడు. హీరోగా అద్భుతమైన నటన కనబరిచాడు. యాక్షన్ సీన్స్ లో మంచి ఈజ్ చూపించాడు. కథానాయికగా నటించిన మేఘన క్యూట్ లుక్స్ తో అదరగొట్టేసింది. కొన్ని సన్నివేశాల్లో ఆమె కనబరిచిన పరిణితి బాగుంది. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు. 

పంచ్ లైన్.. ‘డైమండ్ డెకాయిట్’.. మెప్పించే ఫ్యామిలీ యాక్షన్ క్రైమ్ డ్రామా..

రేటింగ్: 2.75/5

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Diamond Dacoit movie reviewDiamond Dacoit reviewDiamond DacoitDiamond Dacoit Trailer TalkDiamond Dacoit Trailer

