St. Andrew’s Church: ధ్వజస్తంభం ఉన్న ఏకైక చర్చి గురించి తెలుసా.. ఎక్కడ ఉందంటే..?

St. Andrew’s Church: సికింద్రాబాద్‌లోని సెయింట్ ఆండ్రూస్ ఆర్థోడాక్స్ చర్చి 75 ఏళ్ల ప్రయాణానికి గుర్తుగా ప్లాటినం జూబ్లీ వేడుకలు గ్రాండ్‌గా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. రేపటి నుంచి ఏడాది పాటు సెలబ్రేషన్స్ జరపనున్నారు.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Nov 29, 2025, 06:01 PM IST

St. Andrew’s Church: ధ్వజస్తంభం ఉన్న ఏకైక చర్చి గురించి తెలుసా.. ఎక్కడ ఉందంటే..?

St. Andrew’s Church: హిందూ దేవాలయాల్లో ధ్వజస్తంభం చూసి ఉంటారు. కానీ ఓ చర్చిలో ధ్వజస్తంభం ఏర్పాటు చేసిన విషయం తెలుసా..! అవును.. మీరు విన్నది నిజమే. సికింద్రాబాద్‌లోని సెయింట్ ఆండ్రూస్ ఆర్థోడాక్స్ చర్చిలో ధ్వజస్తంభం ఉంది. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ జంట నగరాల నుంచి ఎక్కువ మంది క్రైస్తవులు ఇక్కడి ప్రార్థనల కోసం వస్తారు. జంట నగరాల్లో సిరియన్ క్రైస్తవ ప్రార్థనా సంప్రదాయాల పునాదులు పడిన 75 ఏళ్ల విశిష్ట ప్రయాణానికి గుర్తుగా ప్లాటినం జూబ్లీ వేడుకలు వేడుకలు భారీగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. రేపటి (నవంబర్ 30) నుంచి 365 రోజులపాటు ఈ వేడుకలు నిర్వహించనున్నారు. 
 
చర్చి గురించి ఇలా..

1865లో బ్రిటిష్ సైనికుల కోసం నిర్మించిన స్కాటిష్ చర్చ్‌గా సెయింట్ ఆండ్రూస్ భవనం ఉపయోగించారు. ఆనాటి ఆకృతులు, శిల్పకళతో ఈ చర్చి ప్రసిద్ధి చెందింది. స్వాతంత్ర్యం తరువాత ఈ చర్చి భారత ప్రభుత్వ పరిధిలోకి వచ్చింది. ఆ తరువాత సిరియన్ క్రైస్తవ సంఘానికి అప్పగించారు. అప్పటి నుంచి ఈ చర్చి రూపురేఖలు మారిపోయాయి. 1948 మార్చి 5న యునైటెడ్ మలయాళం కాంగ్రిగేషన్ ఈ చర్చిని స్వాధీనం చేసుకోగా.. ఆ తరువాత 1951లో ఆర్థోడాక్స్ పారిష్ ఏర్పడింది. కె.కె.మాథ్యూస్ తొలి వికార్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టగా.. 1956లో సెయింట్ ఆండ్రూస్ సొసైటీ స్థాపించారు. 2002లో పాత భవనం తొలగించి.. కొత్త చర్చి భవనానికి శంకుస్థాపన చేశారు. 2005 మార్చిలో కొత్త క్యాతెలోకేట్‌ను థామస్ మార్ థిమోథియోస్ ప్రారంభించారు.  
  
రేపటి నుంచి ప్లాటినం జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్‌ మొదలు కానున్నాయి. ఇందులో భాగంగా వైద్య శిబిరాలు, రక్తదాన శిబిరాలు, యువజన క్రీడలు, మ్యూజిక్ & కల్చరల్ నైట్స్, దాతృత్వ కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. ఐక్యత-దాతృత్వం పేరుతో ఈ వేడుకలు 365 రోజులపాటు జరపనున్నారు. వారంవారం ఇక్కడికి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. సిరియన్ క్రైస్తవ సమాజానికి ఒక కేంద్రంగా ఈ చర్చి ప్రసిద్ధి చెందింది. ధ్వజ స్థంభం ఉన్న ఏకైక చర్చ్ సెయింట్ ఆండ్రూస్ ఆర్థోడాక్స్ ఉంది.
 
సెయింట్ ఆండ్రూస్ ఆర్థోడాక్స్ చర్చ్ వికార్ బినో శామ్యూల్ మాట్లాడుతూ.. ప్లాటినం జూబ్లీ ఉత్సవాలను సిరియన్ క్రైస్తవ ప్రార్ధన సంస్కృతిని హైదరాబాద్‌కు తీసుకుని వచ్చిన పూర్వీకుల దూర దృష్టికి నివాళులు అర్పించడం కోసం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. చర్చి కార్యదర్శి రాబిన్ విల్సన్ మాట్లాడుతూ.. 75 వసంతాల వేడుకలు భారీగా నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. ఐక్యత, దాతృత్వం ద్వారా సంఘటితంగా ఉండవచ్చని చర్చి ఉద్భోదిస్తుందన్నారు.  

 

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

St Andrews Churchst andrews churchSt Andrews Valiyapally HistoryHyderabadSecunderabad

