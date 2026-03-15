EAGLE team Raided Farmhouse of Pilot Rohith Reddy: అర్ధరాత్రి పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి మొయినాబాద్ ఫామ్ హౌస్లో డ్రగ్స్ పార్టీ కలకలం రేపింది. ఆయనతోపాటు మరికొంతంది ఉన్నారన్నా పక్క సమాచారంతో ఈగల్ టీమ్ మెరుపు దాడులు నిర్వహించింది. ఈ క్రమంలో కొందరు పోలీసులను గమనించి పార్టీలో ఉన్నవారు వారిపై మూడు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపారని సమాచారం. దీంతో వారిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి తో పాటు ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కూడా ఉన్నారు. ఈగల్ టీమ్ అక్కడ నుంచి ఒక రివాల్వర్ 2 గ్రాముల కొకైన్ కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సమాచారం అందిన SOT పోలీసులు కూడా ఘటన స్థలానికి వెంటనే చేరుకున్నారు.
అరెస్టైంది వీళ్లే..
మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డితో పాటు ఏపీ ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేష్, రియాల్టర్ నమిద్ శర్మ, మిశ్రా, రితేష్ రెడ్డి, రమేష్, శ్రవణ్, విజయ్ కృష్ణ. అయితే డ్రగ్స్ టెస్టులో రోహిత్ రెడ్డితో పాటు ఆరుగురికి పాజిటివ్ వచ్చింది. ఎంపీ మహేష్కు మాత్రం నెగటివ్ వచ్చినట్లు సమాచారం.
అయితే ఈగల్ టీమ్ ఫామ్ హౌస్ లో డ్రగ్స్ ఉందన్నా పక్కా సమాచారంతో చేరుకున్న సమయంలో వారిని గుర్తించిన ఫామ్ హౌస్ లో ఉన్నవారు పోలీసుల పైకి కాల్పులు జరిపారు. అయితే ఢిల్లీకి చెందిన నమిద్ శర్మగా కలకలం రేపుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు ఆ నిందితుడు పై కూడా ఆర్మ్స్ యాక్ట్ ప్రకారం కేసు కూడా నమోదు చేశారు. అతని వద్ద నుంచి గన్స్ తో పాటు బుల్లెట్లు కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇక వారికి శాంపిల్ టెస్టులు ఎర్రగడ్డ హాస్పిటల్ లో నిర్వహించి వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు.
Telangana EAGLE team has raided the Farmhouse of Pilot Rohit Reddy at Moinabad
Reportedly the #EAGLE team seized #Drugs at the #farmhouse of former #BRS MLA #PilotRohitReddy [#RohitReddy] at #Moinabad , #Hyderabad .
— Surya Reddy (@jsuryareddy) March 14, 2026
Also Read: రాష్ట్రంలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. ప్రైవేటు టూరిస్టు బస్సు బోల్తా, నలుగురి దుర్మరణం..!
Also Read: వాహనదారులకు గుడ్న్యూస్.. నేటి నుంచి ఆన్లైన్లోనే రిజిస్ట్రేషన్, 2 రోజుల్లో ఆమోదం..!
