Dasara Holidays 2025: దసరా పండుగ సందర్భంగా ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు ఇప్పటికే సెలవులు ఇచ్చారు. సెప్టెంబరు 21 నుంచి దసరా సెలవులను ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రకటించాయి. అయితే స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ఇచ్చినా.. అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు మాత్రం ఇంకా దసరా సెలవులు ప్రకటించలేదు. ఇప్పుడు వారికి కూడా సెలవులు ఇచ్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దిగొచ్చింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 25, 2025, 05:43 PM IST

Dasara Holidays 2025: దసరా పండుగ సందర్భంగా ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు ఇప్పటికే సెలవులు ఇచ్చారు. సెప్టెంబరు 21 నుంచి దసరా సెలవులను ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రకటించాయి. అయితే స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ఇచ్చినా.. అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు మాత్రం ఇంకా దసరా సెలవులు ప్రకటించలేదు. ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చిన్నారులు, గర్బిణీలకు, బాలింతలకు పోషకాహారాన్ని అంగన్వాడీ కేంద్రాలు అందిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు మాత్రం ఇంకా ఎలాంటి సెలవులను ప్రకటించలేదు. ఇప్పుడిదే విషయంపై క్లారిటీ వచ్చింది. 

ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు సెలవులను ఇచ్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. సెప్టెంబరు 27 నుంచి అక్టోబరు 3 వరకు దసరా సెలవులను ఇచ్చేందుకు రెండు రోజుల్లో నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది.  ఇదే విషయమై మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సీతక్క ఇప్పటికే సమాలోచనలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. దసరా, బతుకమ్మ పండుగల సందర్భంగా అంగన్వాడీ టీచర్లు, హెల్పర్లకు కూడా సెలవులు కావాలని వారు కోరుతున్నారు. ఇప్పటికే విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ఉన్నప్పటికీ.. అంగన్వాడీ కేంద్రాలు మాత్రం ఇప్పటికే పనిచేస్తూనే ఉన్నాయి. 

ఇదే విషయమై అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో పనిచేసే టీచర్లు, హెల్పర్లు తమకు కూడా సెలవులు ప్రకటించాలని వారు కోరుతున్నారు. ఇదే విషయమై మంత్రి సీతక్కకు విజ్ఞప్తి చేశారు. అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో పనిచేసే వారూ కూడా దసరా, బతుకమ్మ పండుగలు ఘనంగా జరుపుకొనేందుకు సెలవులు ఇస్తామని ఆమె సానుకూలంగా స్పందించినట్లు సమాచారం. అదే విధంగా తెలంగాణ సెక్రటేరియట్‌లో మంత్రి సీతక్కను ఐఎన్టీయూసీ అనుబంధమైన తెలంగాణ స్టేట్ ఇందిరా ప్రియదర్శిని అంగన్వాడీ టీచర్స్ అండ్ వర్కర్స్ యూనియన్ ప్రతినిధులు తెలిపారు. త్వరలోనే అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు దసరా సెలవులపై ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది.

