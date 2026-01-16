Revanth Reddy: విద్యతోనే ప్రజల జీవితాల్లో మార్పు, వెలుగులు: రేవంత్‌ రెడ్డి

Hyderabad: 'విద్యార్థులు అవసరమైన సందర్భంలో ప్రాణత్యాగాలు చేసి తెలంగాణను సాధించారు. పదేళ్లు రాజకీయ, కుటుంబ, పార్టీ ప్రయోజనాల కోసమే పనిచేశారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీపై ఆలోచన చేయలేదు. తెలంగాణ యువత గురించి ఆలోచించలేదు. వాళ్ల ఉద్యోగాలు తొలగిస్తేనే మాకు ఉద్యోగాలు వస్తాయని నిరుద్యోగ యువత నడుం బిగించారు కాబట్టే ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడింది' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. 'టీఎస్పీఎస్సీలో దారుణ పరిస్థితులు అందరికీ తెలుసు. పద్నాలుగేళ్ల పాటు గ్రూప్ 1 నియామకాలు చేపట్టలేకపోయారు. ఇంతకంటే దారుణం, ఘోరం ఎక్కడైనా ఉంటుందా?' అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు.
'టీఎస్పీఎస్సీని సమూలంగా ప్రక్షాళన చేశాం. యూపీఎస్సీని స్వయంగా పరిశీలించి టీఎస్పీఎస్సీని ఏర్పాటు చేశాం. తెలంగాణ పట్ల చిత్తశుద్ది ఉన్నవాళ్లేనే టీఎస్పీఎస్సీ సభ్యులుగా నియమించాం. ప్రభుత్వ టీచర్లు, గ్రూప్ 1,2,3 వంటి ఉద్యోగాలను ఒక బాధ్యతతో ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా భర్తీ చేశాం. నియామకపత్రాలు ఇవ్వొద్దని కుట్రలు చేసినా కోర్టుల ముందు కొట్లాడి భర్తీ చేశాం' అని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. భవిష్యత్తు తరాలకు మీ ఉద్యోగాలు దిక్సూచిగా మారుతుందని చెప్పారు.
'తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అంటే ఒక భావోద్వేగం. తెలంగాణ రాష్ట్ర పునఃనిర్మాణంలో మీమ్మల్ని భాగస్వాములు చేస్తోంది. ఉద్యోగ నియామకాలతో మమ్మల్నీ కలిసి మీ కళ్లలో ఆనందం చూడాలనే ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. విద్య అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికి నాణ్యమైన విద్య ప్రజలకు అందడం లేదు. ప్రభుత్వ పాఠశాలపైన ఎందుకు విశ్వాసం తగ్గుతుందో ఆలోచించాలి?' అని రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు.
'పేదలకు నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తే ప్రపంచంతో పోటీ పడగలమనే విశ్వానం నాకు ఉంది. దేశంలోనే అత్యధికంగా వరి పండించే రాష్ట్రం గా తెలంగాణ నిలబడింది. నాణ్యమైన విద్య, నాణ్యమైన ఆహారం, స్కిల్పై దృష్టి పెడుతున్నాం. స్కిల్ లేకపోవడంతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పోటీ పడలేకపోతున్నాం' అని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. విద్యలో స్కిల్ చాలా ముఖ్యమైనది.. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం పనిచేయాల్సి ఉంది' అని గుర్తుచేశారు.
'నాణ్యమైన విద్యను అందించే అవకాశం ప్రభుత్వం దగ్గర ఉంది. విద్య ఒక్కటే జీవితాల్లో మార్పు, వెలుగులు తీసుకువస్తుంది. ప్రభుత్వానికి వారధులు, సారధులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులే' అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. గరం, నరం, బేషరమ్ నానుడి తప్పు అని ఉద్యోగులు నిరూపించాలి. పేదల మోహంలో తల్లిదండ్రులను చూసుకుని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సేవలు లక్ష్యంగా అందించాలి' అని సూచించారు. తల్లిదండ్రులను గౌరవంగా చూసుకొని ఉద్యోగుల జీతంలో 10 నుంచి 15 శాతం కోత విధించి తల్లిదండ్రులకు అందజేస్తామని ప్రకటించారు. తల్లిదండ్రులను సరిగా చూసుకోని వాళ్లు మానవ జన్మలో ఉండొద్దని చెప్పారు. 'రాజకీయ పార్టీల చేతుల్లో ఆయుధాలుగా మారొద్దు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తాం' అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటన చేశారు.
