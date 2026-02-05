English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Etela Rajender: సిగ్గుతో తల దించుకుంటున్నా.. ఎంపీ ఈటల రాజేందర్

Etela Rajender: సిగ్గుతో తల దించుకుంటున్నా.. ఎంపీ ఈటల రాజేందర్

MP Etela Rajender Fires on Congress: మారేడుపల్లిలో డబుల్ బెడ్‌రూమ్ ఇళ్ల కేటాయింపులో జరుగుతున్న జాప్యంపై ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ప్రజల జీవితాలతో ఆడుకుంటూ పేదలను వేధిస్తోందని ఫైర్ అయ్యారు. కలెక్టర్‌, మంత్రులు, ఇంచార్జ్ మంత్రి స్పందించకపోవడం సిగ్గుచేటని వ్యాఖ్యానించారు. ఒక ఎంపీగా తానే ధర్నాలో పాల్గొని నిరసన తెలపాల్సి రావడం బాధాకరమన్నారు.    

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Feb 5, 2026, 04:53 PM IST

Trending Photos

UAN: ఉద్యోగులు జాగ్రత్త! డబుల్ UAN వల్ల మీ డబ్బు బ్లాక్.. PF క్లెయిమ్ రిజెక్ట్, వెంటనే ఇలా చేయండి..!
5
UAN merge process
UAN: ఉద్యోగులు జాగ్రత్త! డబుల్ UAN వల్ల మీ డబ్బు బ్లాక్.. PF క్లెయిమ్ రిజెక్ట్, వెంటనే ఇలా చేయండి..!
Aquarius Mercury Transit: కుంభ బుధుడితో మహాభాగ్య యోగం.. ఫిబ్రవరి 4 నుంచి ఈ 6 రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్..!
6
Aquarius Mercury Transit
Aquarius Mercury Transit: కుంభ బుధుడితో మహాభాగ్య యోగం.. ఫిబ్రవరి 4 నుంచి ఈ 6 రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్..!
Hair Regrowth Oil: జుట్టు పెరగడం మళ్లీ మొదలవుతుంది.. ఈ చిన్ని మ్యాజిక్ నూనె ట్రై చేయండి
5
hair regrowth oil
Hair Regrowth Oil: జుట్టు పెరగడం మళ్లీ మొదలవుతుంది.. ఈ చిన్ని మ్యాజిక్ నూనె ట్రై చేయండి
Rakul Preet Singh: మీరసలు మనుషులేనా..?.. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ షాకింగ్ కామెంట్స్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
rakul preet singh
Rakul Preet Singh: మీరసలు మనుషులేనా..?.. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ షాకింగ్ కామెంట్స్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Etela Rajender: సిగ్గుతో తల దించుకుంటున్నా.. ఎంపీ ఈటల రాజేందర్

MP Etela Rajender Fires on Congress: కాంగ్రెస్ సర్కార్ మొద్దు ప్రభుత్వం అని..  ⁠ప్రజల జీవితాలతో ఆడుకొనేవాడు, కన్నీళ్లు చూసేవాడు బాగుపడడని ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ అన్నారు. మారేడుపల్లిలో డబుల్ బెడ్ రూమ్ కోసం ధర్నా చేస్తున్న వారికి మద్దతుగా ఆయన ధర్నాలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ చేతకానితనానికి ఏడాదిన్నరగా ఈ పని చేయించలేక పోయినందుకు ఒక ఎంపీగా సిగ్గుతో తలదించుకుంటున్నానని అన్నారు.. ⁠ఇది ఈ ప్రభుత్వానికి సిగ్గుచేటని.. దుర్మార్గమైన ప్రభుత్వమని ఫైర్ అయ్యారు. వీళ్లకు తిట్టే, కొట్టే శక్తి లేకపోవచ్చు కానీ శపించే శక్తి ఉంటుందన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇది ఒక దిక్కుమాలిన ప్రభుత్వం. ⁠ఎవరికి వారు మోనార్కులు అయ్యారు. ⁠ప్రజలన్నా, ప్రజాప్రతినిధులన్నా గౌరవం లేదు. ⁠కళ్లునెత్తికి ఎక్కాయి. ⁠సంవత్సర కాలంగా ఈ బస్తీకి వచ్చి పోతున్న. ⁠నా 25 ఏళ్ళ రాజకీయజీవితంలో ఇంత దిక్కుమాలిన పరిస్థితి ఎప్పుడు చూడలేదు. ⁠సమస్య పరిష్కారం చేసే బాధ్యత లేదు. ⁠2017లో ఈ ఇల్లు కట్టడం పూర్తి అయ్యింది. ⁠ఆ నాడు భూమి ఇచ్చిన పేదవారికి ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఇల్లు ఇచ్చే దమ్ము ఈ ప్రభుత్వానికి లేదు. ⁠ఎన్నిసార్లు అడిగినా కలెక్టర్ పట్టించుకోవడం లేదు. ⁠ఈ శాఖ మంత్రికి చెప్పినా పని కాలేదు. ⁠ఇంచార్జ్ మంత్రి పొన్నం కూడా ఏమీ చేయలేదు. ⁠ఈ ప్రభుత్వానికి సిగ్గు లేదు. 

⁠ఒక ఎంపీగా కలెక్టర్ ఆఫీస్‌లో ధర్నాకు నేను కూడా పోయా.. వారం రోజుల్లో చేస్తా అన్నారు. ⁠ఇంత నిస్సహాయతలో ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని భరిస్తున్నాం. పేదలను వేధిస్తున్నారు. చలనం లేకపోతే ప్రభుత్వంను ఏమనాలి..? తిట్టడానికి మాటలు రావడం లేదు. ⁠మీ ప్రభుత్వంకు పంచే కెపాసిటి ఉందా లేదా తేల్చిచెప్పండి. వీళ్ళు మందే ఉండవచ్చు కానీ వీరి కన్నీళ్లకు తెలంగాణ ప్రజల మద్దతు ఉంది. ఆనాడు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కూడా ఇలానే విర్రవీగింది. ⁠కేంద్రం రెండున్నర లక్షల ఇళ్లు ఇస్తే కట్టి పేదలకు ఇచ్చే దమ్ము లేదు. కట్టిన వాటిలో ఒక్క  దగ్గర కూడా సదుపాయాలు లేవు.

ఈ ప్రభుత్వంను హెచ్చరిస్తున్నా వెంటనే వీరికి ఇళ్లు కేటాయించాలి. ⁠ఈ ప్రభుత్వంకు పర్యవసానం తప్పదు. నేను ప్రభుత్వ పెద్దలతో మాట్లాడతాను.. మీరు దీక్ష విరమించండి. వారు వినకపోతే ఏం చేయాలో నిర్ణయిద్దాం.." అని ఈటల రాజేందర్ అన్నారు. ఈ ధర్నాలో మొండామార్కెట్ డివిజన్ కార్పొరేటర్ కొణతం దీపికా నరేష్, మేడ్చల్ అర్బన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు మల్లారెడ్డి, బీజేపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు.

Also Read: Harish Rao: కేసీఆర్ తెలంగాణ తీసుకురాకుంటే రేవంత్‌ రెడ్డి ఆంధ్రా మోచేతి నీళ్లు తాగేవాడు

Also Read: Revanth Reddy: రైతులకు రేవంత్‌ రెడ్డి శుభవార్త.. ఎన్నికలు ముగియగానే రైతు భరోసా డబ్బులు

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

MP Etela RajenderEtela Rajender CommentsEtela Rajender Fire on CongressCM Revanth Reddy

Trending News