Maganti Sunitha: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై గులాబీ పార్టీ దూకుడు.. అభ్యర్థిని ప్రకటించిన కేసీఆర్

KCR Declares BRS Party Cadidate For Jubilee Hills By Poll: తెలంగాణలో ఉత్కంఠ రేపుతున్న జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ దూకుడుగా వెళ్తోంది. ఈ క్రమంలోనే అందరి కంటే మందుగా పోటీ చేసే అభ్యర్థిని తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 26, 2025, 03:08 PM IST

Maganti Sunitha: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై గులాబీ పార్టీ దూకుడు.. అభ్యర్థిని ప్రకటించిన కేసీఆర్

BRS Party Jubilee Hills Cadidate: తెలంగాణలో రాజకీయాలు అనూహ్యంగా మారుతున్నాయి. అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్‌ పార్టీ పాలనలో తీవ్ర వైఫల్యం చెందడం.. ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చడంలో విఫలమవడంతో కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి క్షేత్రస్థాయిలో తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. ఈ క్రమంలో ప్రతిపక్ష బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ శరవేగంగా పుంజుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే అనివార్యంగా వచ్చిన జూబ్లిహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికల్లో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ దూకుడు కొనసాగుతోంది. అందరికంటే ముందుగా పోటీ చేసే అభ్యర్థిని ప్రకటించారు. ఎమ్మెల్యేగా మరణించిన మాగంటి గోపీనాథ్ కుటుంబానికే పోటీ చేసే అవకాశం ఇచ్చారు.

Also Read: Govt Employees: ఉద్యోగులకు పండుగ బొనాంజా.. 3 శాతం డీఏ పెంచిన ప్రభుత్వం

జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికలో పార్టీ అభ్యర్థిగా మాగంటి సునీత గోపీనాథ్‌ను బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత, తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించారు. ఈ మేరకు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ శుక్రవారం అధికారిక ప్రకటన చేసింది. సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మరణంతో త్వరలో జరుగనున్న  జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో పార్టీలో సీనియర్ నాయకుడిగా.. జూబ్లీహిల్స్ ప్రజల అభిమాన నాయకుడిగా స్థానం సంపాదించుకున్న మాగంటి గోపినాథ్ సతీమణి మాగంటి సునీతకే ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఆమెను కేసీఆ్‌ అభ్యర్ధిగా ఎంపిక  చేశారు.

Also Read: Telangana RTC: ప్రయాణికులకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ 'పండుగ గిఫ్ట్‌'.. రూ.5.50 లక్షలు గెలుచుకునే ఛాన్స్‌!

చిత్తశుద్ధి కలిగిన నిస్వార్థ నాయకుడిగా, వారి నిబద్ధతను పరిశీలించిన మీదట మాగంటి గోపీనాథ్ పార్టీకి, ప్రజలకు అందించిన సేవలకు  గుర్తింపు గౌరవాన్నిస్తూ, జూబ్లీహిల్స్ ప్రజల ఆకాంక్షల మేరకు దివంగత  గోపీనాథ్ కుటుంబానికే  అవకాశం ఇవ్వాలని కేసీఆర్ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ప్రకటించింది. కేసీఆర్‌ అభ్యర్థిని ప్రకటించడంతో గులాబీ పార్టీ ఇక ప్రచారంలోకి దూసుకెళ్లనుంది. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీకి పట్టు ఉండడం.. గోపీనాథ్‌ నియోజకవర్గ ప్రజలందరినీ అక్కున చేర్చుకుని ఆదరించడంతో జూబ్లీహిల్స్‌లో మరోసారి గులాబీ జెండా ఎగిరే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

Also Read: Revanth Reddy Shock: రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి మాజీ ఎమ్మెల్యే సోదరులు

ఇప్పటికే అనేక సర్వేలు చేయగా అన్నింట్లోనూ బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ గెలిచే అవకాశం ఉందని తేలింది. దీనికితోడు అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చకపోవడం, పాలనలో పూర్తి వైఫల్యం చెందడంతో తీవ్ర నైరాశ్యంలో ఉంది. ఇక అభ్యర్థి విషయంలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ వెనుకబడి ఉంది. పోటీ చేసేందుకు నలుగురైదుగురు ఆసక్తి కనబరుస్తుండడంతో కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో గ్రూపు రాజకీయాలు తీవ్రమయ్యాయి. అభ్యర్థిని ప్రకటనకు ఇంకా నెల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. ఇక బీజేపీకి ఇక్కడ పోటీ చేసే అభ్యర్థి కరువయ్యారు. కమలం పార్టీ జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికకు తేలికగా తీసుకుంది.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

brs partyBRS Party CandidateJubilee Hills by PollMaganti Sunitha SupinathMaganti Gopinath

