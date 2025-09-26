Maganti Sunitha: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై గులాబీ పార్టీ దూకుడు.. అభ్యర్థిని ప్రకటించిన కేసీఆర్

BRS Party Jubilee Hills Cadidate: తెలంగాణలో రాజకీయాలు అనూహ్యంగా మారుతున్నాయి. అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలనలో తీవ్ర వైఫల్యం చెందడం.. ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చడంలో విఫలమవడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీకి క్షేత్రస్థాయిలో తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. ఈ క్రమంలో ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ పార్టీ శరవేగంగా పుంజుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే అనివార్యంగా వచ్చిన జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ దూకుడు కొనసాగుతోంది. అందరికంటే ముందుగా పోటీ చేసే అభ్యర్థిని ప్రకటించారు. ఎమ్మెల్యేగా మరణించిన మాగంటి గోపీనాథ్ కుటుంబానికే పోటీ చేసే అవకాశం ఇచ్చారు.
Also Read: Govt Employees: ఉద్యోగులకు పండుగ బొనాంజా.. 3 శాతం డీఏ పెంచిన ప్రభుత్వం
జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికలో పార్టీ అభ్యర్థిగా మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ను బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత, తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించారు. ఈ మేరకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ శుక్రవారం అధికారిక ప్రకటన చేసింది. సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మరణంతో త్వరలో జరుగనున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో పార్టీలో సీనియర్ నాయకుడిగా.. జూబ్లీహిల్స్ ప్రజల అభిమాన నాయకుడిగా స్థానం సంపాదించుకున్న మాగంటి గోపినాథ్ సతీమణి మాగంటి సునీతకే ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఆమెను కేసీఆ్ అభ్యర్ధిగా ఎంపిక చేశారు.
Also Read: Telangana RTC: ప్రయాణికులకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ 'పండుగ గిఫ్ట్'.. రూ.5.50 లక్షలు గెలుచుకునే ఛాన్స్!
చిత్తశుద్ధి కలిగిన నిస్వార్థ నాయకుడిగా, వారి నిబద్ధతను పరిశీలించిన మీదట మాగంటి గోపీనాథ్ పార్టీకి, ప్రజలకు అందించిన సేవలకు గుర్తింపు గౌరవాన్నిస్తూ, జూబ్లీహిల్స్ ప్రజల ఆకాంక్షల మేరకు దివంగత గోపీనాథ్ కుటుంబానికే అవకాశం ఇవ్వాలని కేసీఆర్ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రకటించింది. కేసీఆర్ అభ్యర్థిని ప్రకటించడంతో గులాబీ పార్టీ ఇక ప్రచారంలోకి దూసుకెళ్లనుంది. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీకి పట్టు ఉండడం.. గోపీనాథ్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరినీ అక్కున చేర్చుకుని ఆదరించడంతో జూబ్లీహిల్స్లో మరోసారి గులాబీ జెండా ఎగిరే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
Also Read: Revanth Reddy Shock: రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్.. బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి మాజీ ఎమ్మెల్యే సోదరులు
ఇప్పటికే అనేక సర్వేలు చేయగా అన్నింట్లోనూ బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచే అవకాశం ఉందని తేలింది. దీనికితోడు అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చకపోవడం, పాలనలో పూర్తి వైఫల్యం చెందడంతో తీవ్ర నైరాశ్యంలో ఉంది. ఇక అభ్యర్థి విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వెనుకబడి ఉంది. పోటీ చేసేందుకు నలుగురైదుగురు ఆసక్తి కనబరుస్తుండడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీలో గ్రూపు రాజకీయాలు తీవ్రమయ్యాయి. అభ్యర్థిని ప్రకటనకు ఇంకా నెల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. ఇక బీజేపీకి ఇక్కడ పోటీ చేసే అభ్యర్థి కరువయ్యారు. కమలం పార్టీ జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు తేలికగా తీసుకుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook