  • KCR: భారీ సభకు కేసీఆర్ ప్లాన్.. గులాబీ బాస్ ఆదేశాలు పట్టించుకోని నేతలు..!

KCR: భారీ సభకు కేసీఆర్ ప్లాన్.. గులాబీ బాస్ ఆదేశాలు పట్టించుకోని నేతలు..!

KCR Meeting: గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ కారు పార్టీకి పూర్వ వైభవం కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఉమ్మడి పాలమూరు నుంచే భారీ బహిరంగ సభకు సిద్దమవుతున్నారు..! సాగునీటి జలాల విషయంలో అధికార పార్టీని ఇరకాటంలోకి నెట్టేందుకు రంగం సిద్దం చేస్తున్నారు..! ఇప్పటికే పలుమార్లు పాలమూరు నేతలతో సమావేశమైన కేసీఆర్.. బహిరంగ సభకు లక్షలాది మందిని తరలించాలని ఆదేశించారు..! కానీ పాలమూరులో మాత్రం.. పార్టీ అధినేత ఆదేశాలను నేతలు పక్కనపెట్టేశారా..! అసలు బాస్ ఆదేశాలను నేతలు ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదు..!   

Written by - G Shekhar | Last Updated : Jan 9, 2026, 08:12 PM IST

KCR Meeting: ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్- రంగారెడ్డి జిల్లాకు కృష్ణా జలాల విషయంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ స్పీడ్ పెంచింది. పాలమూరు రంగారెడ్డి విషయంలో అధికార పార్టీ తీరును ఎండగట్టేందుకు గులాబీ బాస్ రెడీ అయ్యారు. ఇందులో భాగంగా  జిల్లాల్లో ఒక్క చోట భారీ బహిరంగసభ పెట్టాలని బిఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ డిసైడ్ అయ్యారు. సంక్రాంతి తర్వాత ప్రతి పది రోజులకు ఒకసారి ఒక సభను నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. ఈ విషయంలో ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నామో అక్కడ గెల్చుకోవాలనే పట్టుదలలో మాజీ సీఎం, గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ ఉన్నారు. అటు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని తన సొంత జిల్లాలోనే ఇరకాటంలోకి నెట్టాలని గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ భావిస్తున్నారు. కానీ పాలమూరు గులాబీ నేతల్లో మాత్రం ఇందుకు విరుద్దంగా వాతావారణం ఉందని ప్రచారం సాగుతోంది. 
 
ఇటీవల బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేతలతో గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో భారీ బహిరంగ సభ కోసం జనసమీకరణ చేయాలని జిల్లా నేతలను పార్టీ అధినాయకత్వం ఆదేశించింది. అటు పాలమూరు రంగారెడ్డి పరిధిలోకి వచ్చే అన్ని జిల్లా నాయకులకు ఏర్పాట్లపై స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. కేవలం జిల్లా నాయకులతో పాటే కాకుండా మాజీ మంత్రులుగా పని చేసిన నేతలందరూ భారీ సభల విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. 

అటు సభ కంటే ముందుగా జిల్లాలో చేపట్టాల్సిన అంశాలపైన ప్రత్యేకంగా ఆదేశాలు సైతం ఇచ్చారు. అయితే కేసీఆర్ తో సమావేశంలో పాల్గొన్న ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా నేతలు బాస్ చెప్పిన ప్రతి విషయంలో అన్నిటికి తలడించి వచ్చారు. తీరా గ్రౌండ్ లెవెల్ కి వచ్చేవరకు మాత్రం జిల్లా నాయకుల మధ్య సఖ్యత లేకపోవడంతో అంతర్గత కుమ్ములాటలు బయట పడుతున్నాయని తెలుస్తోంది. దాంతో భారీ బహిరంగ సభ పై జిల్లాలో ఉండే నాయకుల్లో గందరగోళం నెలకొందనే చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పటివరకు ఉమ్మడి జిల్లాలో ఒక్కటంటే ఒక్క సమావేశం కూడా జిల్లాలో ఉన్న నాయకులతో కార్యకర్తలతో సమావేశం నిర్వహించకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారుతోంది. 
 
ప్రస్తుతం ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలో మాజీ మంత్రులుగా పనిచేసిన ఇద్దరు సారధ్యంలో కలిసి నడిచేందుకు మిగతా మాజీ ఎమ్మెల్యేలు సిద్ధంగా లేరని తెలుస్తోంది. కనీసం ఆ ఇద్దరి మాజీ మంత్రులైన సఖ్యతగా ఉన్నారంటే అంటే వారిద్దరి వర్గపోరు నడుస్తోందని టాక్ వినిపిస్తోంది. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జిల్లాలో గులాబీ పార్టీ అనేక చోట్ల గెలిచే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ఓటమి పాలైందనే విమర్శలు ఉన్నాయి. అందుకే మాజీ ఎమ్మెల్యేలు ఈ ఇద్దరు వెంట నడిచేందుకు సిద్ధంగా లేరని చర్చ జరుగుతోంది. దాంతో పాటుగా ఆ ఇద్దరు మాజీ మంత్రులు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కనీసం ఒక్క  పైసా కూడా ఇతర నియోజకవర్గాలకు రూపాయి నిధులు ఇవ్వకపోవడమే కాదు.. వచ్చిన నిధులను కూడా అడ్డుకున్నారని తెలుస్తోంది. ఏకంగా ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఓడిపోవడంలో ఓ మాజీమంత్రి కీలక పాత్ర పోషించారని జిల్లా నేతలే తెగ చర్చించుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం కేసీఆర్ సభ గురించి చర్చించేందుకు నేతలంతా ఒక్కచోట కలిసే పరిస్థితి లేదని ప్రచారం సాగుతోంది. 
 
మరోవైపు ఓ మాజీ మంత్రి అయితే సొంత పార్టీ నేతలతోనే సఖ్యతగా లేరని తెలుస్తోంది. పార్టీ అధికారం కోల్పోయాక.. ఆయన సొంత పార్టీ నేతలను కలిసి చాలా రోజులు అయ్యిందని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఆ మాజీ మంత్రి తన నియోజకవర్గంలో సొంత పార్టీ కార్యాలయాన్ని సైతం తీసివేశారు. మరోవైపు ఓ మాజీ ఎమ్మెల్యే కు పాలమూరు రంగారెడ్డిలో రావాల్సిన బిల్లులు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. పోరాటం చేస్తే రావాల్సిన బిల్లులు రాక ఆర్ధికంగా చాలా నష్టపోవాల్సి వస్తుందని పోరాటం చెయలా వద్దా అనే డైలామలో ఉన్నారని సమాచారం. మరొక్క ఎమ్మెల్యే కు ఉదండాపూర్ లో రిజర్వాయర్ నిర్వాసితులకు సరైన పరిహారం అందించడలో ఫెయిల్ అయ్యారు. దాంతో ముంపు గ్రామస్తులు కోర్ట్ కి వెళ్లి పరిహారం పెంపుపై కోర్టులో విజయం సాధించారు. ఆ పరిహారం ఇప్పించడంలోనూ ఆయన విఫలమయ్యారనే చర్చ జరుగుతోంది. 
 
మొత్తంగా పాలమూరులో సమరశంఖం పూరించాలని గులాబీ బాస్ అనుకుంటున్నారు.. పాలమూరులో కారు పార్టీకి పూర్వ వైభవం తీసుకురావాలని భావిస్తున్నారు. కానీ పాలమూరు నేతలు మాత్రం అంతర్గత కుమ్ములాటలతో ఢీ అంటే ఢీ అంటున్నారు. బాస్ ఆదేశించాక కూడా కలిసి నడించేందుకు సిద్దంగా లేరని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికైనా బీఆర్‌ఎస్ హైకమాండ్ ఈ విషయాలపై దృష్టి సారించాలని కార్యకర్తలు కోరుతున్నారు. లేనిపక్షంలో జిల్లా బాధ్యతలను కేటీఆర్ లేదా హరీశ్ రావుకు అప్పగించాలని కోరుతున్నారట. లేకపోతే కేసీఆర్ సభ అట్టర్ ఫ్లాప్ కావడం పక్కా అంటున్నారు. ఇప్పటికే అధికారం కోల్పోయి.. పార్టీ కష్టాల్లో ఉంది. ఈ సమయంలో నేతల మధ్య ఆధిపత్య పోరు.. కారు పార్టీకి ఇబ్బందిగా మారుతుందని అంటున్నారు. చూడాలి మరి పాలమూరు నేతలు ఆధిపత్య పోరు ఆపేసి.. అందరూ కారులో ఎలా ప్రయాణం సాగిస్తారో..! 

About the Author

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

