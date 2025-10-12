Jordan Telangana Workers: దేశం కాని దేశంలో ఉపాధి కోసం వెళ్లి అక్కడ మోసపోయి ఇబ్బందులకు గురవుతున్న గల్ఫ్ కార్మికులకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అండగా నిలిచింది. జోర్డాన్లో చిక్కుకున్న తెలంగాణ ప్రజల కోసం ముందుకు వచ్చింది. జోర్డాన్లో చిక్కుకున్న గల్ఫ్ కార్మికులుకు ఆ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు భరోసా ఇచ్చారు. మీ సమస్యలను విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ దృష్టికి తీసుకువెళ్లామని తెలిపారు. మిమ్మల్ని తెలంగాణకు రప్పించేందుకు అన్ని విధాలా కృషి చేస్తున్నామని ప్రకటించారు.
ఉపాధి కోసం తెలంగాణ నుంచి వెళ్లి జోర్డాన్లో చిక్కుకున్న గల్ఫ్ కార్మికులతో మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఫోన్లో మాట్లాడారు. మీ ఇబ్బందులు మా దృష్టికి వచ్చిన వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు హరీశ్ రావు వివరించారు. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ పార్టీ పార్లమెంటరీ నాయకులు, రాజ్యసభ ఎంపీ సురేష్ రెడ్డి విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ అధికారులతో మాట్లాడుతున్నారని హరీశ్ రావు తెలిపారు.
ఎలాగైనా మిమ్మల్ని తెలంగాణకు తీసుకువచ్చే కృషి చేస్తున్నామని.. అధైర్య పడవద్దని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు పూర్తి భరోసా ఇచ్చారు. ఏడాది కిందట ఉపాధి కోసం వెళ్లి జోర్డాన్లో చిక్కుకున్న 12 మంది తెలంగాణ వలస కార్మికుల పరిస్థితిపై హరీశ్ రావు ఆరా తీశారు. దేశం కాని దేశంలో బిక్కుబిక్కుమంటూ బతుకుతున్న నిర్మల్, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, సిద్దిపేటకు చెందిన గల్ఫ్ కార్మికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న విషయాన్ని తెలుసుకున్నారు.
జోర్డాన్లో ఉండి జీవనం సాగించేందుకు చేతిలో డబ్బులు లేక.. కంపెనీ అనుమతి ఇవ్వకపోవడంతో తిరిగి స్వదేశానికి రాలేక అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావుకు గల్ఫ్ కార్మికులు గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు. ఎలాగైనా తమను తెలంగాణలో ఉన్న కుటుంబ సభ్యుల వద్దకు చేర్చాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
