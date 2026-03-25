Malla Reddy: పాలమ్మినా, పూలమ్మినా, కాలేజీలు పెట్టినా, మంత్రిని అయినా ఈ డైలాగ్ వింటే చాలు ఎవరైనా ఇట్టే గుర్తు పట్టేస్తారు. ఆయనే మాజీమంత్రి, మేడ్చల్ ఎమ్మెల్యే చామకూర మల్లారెడ్డి. ఇప్పుడు ఆయన చేస్తున్న కామెంట్స్ బీఆర్ఎస్ హైకమాండ్ కు ఇరకాటంలోకి నెడుతున్నాయి. కొద్దిరోజులుగా మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి ఏది మాట్లాడినా అదొక సెన్సేషన్ గా మారడమే కాదు.. పార్టీకి తలనొప్పిగా మారుతున్నాయి. అంతేకాదు మల్లారెడ్డి చేసే కామెంట్స్ ఆయన కుటుంబ సభ్యుల తీరు పార్టీ లైన్కు భిన్నంగా ఉండటంతో అధిష్టానం సీరియస్ అవుతోంది. ముఖ్యంగా ఇటీవల తన 50వ వివాహ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఆయన చేసిన హడావుడి గులాబీ పార్టీలో పెద్ద చర్చకే దారితీసింది. దాంతో మల్లారెడ్డి అడుగులు ఎటువైపు అని పార్టీ పెద్దలు సైతం ఆరా తీస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది..
ఇటీవల మాజీమంత్రి మల్లారెడ్డి మరోసారి పెళ్లి చేసుకున్నారు. తన 50 వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా వెడ్డింగ్ కు ఇన్విటేషన్ ఇచ్చేందుకు నేరుగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిశారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో గంటకు పైగా మంతనాలు జరిపారు. ఈ భేటీకి సంబంధించి పార్టీ అధిష్టానానికి సమాచారం ఇవ్వకుండా, బద్ధశత్రువుగా భావించే రేవంత్ రెడ్డితో అంతసేపు ఏం మాట్లాడారన్నది ఇప్పుడు మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న. దీనిపై కేటీఆర్ స్వయంగా మల్లన్నను పిలిచి క్లాస్ తీసుకున్నట్టు సమాచారం. చెప్పి వెళ్తే మాకు అభ్యంతరం లేదు.. కానీ చెప్పకుండా వెళ్లడం ఏంటి అన్నది కేటీఆర్ ప్రశ్న. అయితే కేవలం ఇన్విటేషన్ ఇచ్చేందుకు సీఎం కలిశానంటూ మల్లారెడ్డి వివరణ ఇచ్చుకున్న బీఆర్ఎస్ హైకమాండ్ మాత్రం.. మల్లారెడ్డిని నమ్మడం లేదని పార్టీ వర్గాల్లో జరుగుతున్న చర్చ.
ఇందుకు కారణం లేకపోలేదు. తాజాగా అసెంబ్లీ లాబీల్లో మల్లారెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు మరింత రచ్చ రాజేశాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. తాను అన్నదమ్ములమని చెప్పుకొచ్చారు. ఆయన్ను సీఎంని చేసింది నేనే. రెడ్డి సంఘం మీటింగ్ లో రేవంత్ లాంటి నాయకుడు కావాలని నేనే చెప్పా అంటూ ఆయన చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ అయ్యాయి. అటు చూస్తే కోడలు ప్రీతి రెడ్డి.. బీజేపీకి మద్దతుగా సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు. దాంతో మల్లారెడ్డి కోడలు చూపు బీజేపీ వైపు మళ్లిందన్న చర్చ సైతం జరుగుతోంది. అయితే గులాబీ పార్టీలో మల్లారెడ్డి అంటేనే అవకాశవాది అనే టాక్ ఉంది.
కానీ మల్లారెడ్డి ఫ్యామిలీ ప్లాన్ మాత్రం మరోలా ఉందనే టాక్ వినిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా మల్లారెడ్డి ఇంట్లో ముగ్గురికి పదవులు తెచ్చుకునే ఆలోచనలో మల్లారెడ్డి ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. వచ్చే ఎన్నికల్లో మల్లారెడ్డి మేడ్చల్ నుంచి మరోసారి పోటీలో దిగితే.. కొడుకు భద్రారెడ్డి, కోడలు ప్రీతి రెడ్డికి మరోచోట పోటీ చేయించే ఆలోచనలో మల్లారెడ్డి ఉన్నారట. ఒకవేళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి ముగ్గురికి టికెట్ దక్కని పక్షంలో .. ఒక్కో పార్టీనుంచి ఒక్కో టికెట్ తెచ్చేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారని ప్రచారం. అందుకే మల్లారెడ్డి కోడలు.. బీజేపీ వైపు మళ్లారని టాక్. ఇదే విషయాన్ని మల్లారెడ్డిని ప్రశ్నిస్తే.. అలాంటిదేమీ లేదు.. అంతా మామూలే అంటూ ఆయన దాటవేస్తున్నారని టాక్..
మరోవైపు గతంలోనే మల్లారెడ్డి కాంగ్రెస్ లోకి వెళ్తారనే ప్రచారం జరిగింది. మాజీమంత్రి అల్లుడు మల్కాజ్ గిరి ఎమ్మెల్యే మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి ఒప్పుకోకపోవడంతో మల్లన్న ఆగిపోయారనే టాక్ ఉంది. కానీ ఇప్పుడు కోడలు ఒకవైపు, మల్లన్న వ్యాఖ్యలు మరోవైపు చూస్తుంటే.. ఆయన కావాలనే పార్టీని ఇరకాటంలో పెడుతున్నారా అనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. మరొకవైపు రాజకీయాల నుంచి తప్పుకోవాలని చూస్తున్నారా అన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మల్లన్న వేస్తున్న ఈ రివర్స్ గేర్ ఎటు తీసుకెళ్తుందో ఎవరికి అర్థం కావడం లేదు. దాంతో మల్లారెడ్డి వ్యవహారం ఇప్పుడు తెలంగాణ పాలిటిక్స్లో హాట్ కేక్లా మారింది. పార్టీ వార్నింగ్లు ఇస్తున్నా.. ఆయన రూటే సెపరేటు అన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. మరి ఈ మల్లన్న మార్క్ పాలిటిక్స్ బీఆర్ఎస్ కు ఎంత నష్టం చేకూరుస్తాయో చూడాలి.