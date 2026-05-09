/BRS Party: బండి సంజయ్‌ కొడుకు పోక్సో కేసుపై మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు

Bandi Sanjay Son POCSO Case: 'కేంద్ర సహాయక మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడుపై పోక్సో కేసు ఉత్తిగా నమోదు కాదు కదా? దీని వెనుక ఏం జరిగింది అనే దానిపై విచారణ జరపాలి. కేంద్ర మంత్రి కొడుకు అయినా సామాన్యుడు అయినా ఒకటే. బండి సంజయ్ కుమారుడిపై వచ్చిన ఆరోపణలపై విచారణ చేసి చర్యలు తీసుకోవాలి. బాధితులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదును పోలీసులు తీసుకోవాలి. బండి సంజయ్ కుమారుడిపై కేసు నమోదు చేసి చట్ట పరంగా చర్యలు తీసుకోవాలి' అని హోం శాఖ మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. 'రేవంత్ రెడ్డి హోం శాఖా మంత్రిగా, విద్యా శాఖా మంత్రిగా, మున్సిపల్ శాఖా మంత్రిగా ఫెయిల్ అయ్యారు' అని విమర్శించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రతిష్ఠను రేవంత్ రెడ్డి దిగజార్చాడని మండిపడ్డారు.
హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో బుధవారం బీఆర్ఎస్ ఎల్పీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ సబితా ఇంద్రారెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ సురభి వాణీదేవి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. హైదరాబాద్లో శాంతిభద్రతలపై వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి మాట్లాడుతూ.. 'కేసీఆర్ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో ముందు ఉంది. కేసీఆర్ హయాంలో శాంతి భద్రతలు పటిష్టంగా ఉన్నాయి. తెలంగాణలో శాంతి భద్రతలు పూర్తిగా క్షీణించాయి. శాంతి భద్రతలను విస్మరిస్తే రాష్ట్రం వెనక్కి పోతుంది.
'ప్రతిపక్షాలపై వేధింపులు తప్ప ప్రభుత్వం శాంతిభద్రలపై దృష్టి పెట్టడం లేదు. రాష్ట్రంలో హోం శాఖా మంత్రి లేరు. హోం మంత్రి బాధ్యతలను రేవంత్ రెడ్డి పూర్తిగా విస్మరించారు. కమాండ్ కంట్రోల్లో కూర్చుని రేవంత్ రెడ్డి హోం శాఖపై సమీక్ష చేయడం లేదు. కేసీఆర్ హోం శాఖలో అనేక సంస్కరణలు తీసుకువచ్చారు. దేశంలో మొదటిసారిగా మహిళల భద్రత కోసం షీ టీమ్స్ ఏర్పాటు చేశాం. రాష్ట్రంలో పట్టపగలు హత్యలు జరుగుతున్నాయి. మాజీ ఐపీఎస్ భార్యను హత్య చేశారు. మల్కాజిగిరి పోలీస్ కమిషనర్ అర్ధరాత్రి గస్తీకి వెళ్తే పోకిరీలు ఎలా వేధించారో అందరికీ తెలుసు' అని మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి వెల్లడించారు.
'తెలంగాణలో క్రైమ్ రేట్ పెరిగిందని నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ చెబుతున్నాయి. 2023 కంటే 2024లో 34 వేల కేసులు పెరిగాయి. రాష్ట్రంలో 18.4 శాతం క్రైమ్ రేట్ పెరిగింది. రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్ష నాయకులను తిట్టడానికే రేవంత్ రెడ్డి సమయం వృథా చేస్తున్నారు. పెట్టుబడుల సదస్సులో ప్రతిపక్షాలను తిడితే పెట్టుబడులు పెడతారా?' అని మాజీ మంత్రి సబిత ప్రశ్నించారు. 'కేంద్ర హోం శాఖా సహాయ మంత్రి ఉన్న కరీంనగర్లో పట్టపగలు గోల్డ్షాప్లో చోరీ జరిగితే నివేదికలు తెప్పించుకునే తీరిక రేవంత్ రెడ్డికి, బండి సంజయ్కు లేదు. రెండేళ్ల నుంచి ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేల క్యాంపు కార్యాలయాలపై దాడులు చేస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంపై బీజేపీ గూండాలు దాడి చేశారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీ కలిసి బీఆర్ఎస్ పార్టీని బొంద పెట్టాలని బండి సంజయ్ అంటున్నారు. రెండున్నరేళ్లలో రేవంత్ రెడ్డి ఎన్ని మాటలు మాట్లాడారు ఎన్ని దాడులు జరిగి ఉండాలి' అని మాజీ మంత్రి సబితా ప్రశ్నించారు.
'నేను జడ్చర్ల వెళ్తుంటే నాపైన పోలీసు నిఘా పెట్టారు. ఇదెక్కడి వ్యవస్థ? పోలీసు వాళ్లను వారి పని చేసుకోనివ్వండి. మహిళలు, చిన్నారులపై దాడుల్లో తెలంగాణ దక్షిణ భారతదేశంలో మొదటి స్థానంలో ఉంది. హైదరాబాద్ క్రైమ్ హబ్గా మారింది. పోలీసులు చలాన్లకు పరిమితమయ్యారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అనే దానిపైన ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. పోలీసులకు సంబంధించిన కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ను రేవంత్ రెడ్డి వాళ్లకే వదిలిపెట్టాలి. రేవంత్ రెడ్డి సచివాలయం వదిలి పెట్టి కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ వెళ్లడంతో పోలీసులు తాము చేసే ప్రాథమిక పనులు చేయడం లేదు. పోలీసులకు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇవ్వాలి' అని మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి కోరారు.
రేవంత్ రెడ్డిది విఫల ప్రభుత్వం: ఎమ్మెల్సీ వాణీదేవి
'రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు దిగజారాయి. ప్రభుత్వంపై ప్రజలు నమ్మకం కోల్పోయే పరిస్థితి వచ్చింది. శాంతిభద్రతల సమస్య రాష్ట్ర ఆర్ధిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది. హైదరాబాద్ నగరం నడిబొడ్డున మాజీ ఐపీఎస్ భార్య హత్య జరిగింది. రాష్ట్రంలో క్రైమ్ రేట్ పెరగడం దురదృష్టకరం' అని ఎమ్మెల్సీ సురభి వాణీ దేవి తెలిపారు. 'మల్కాజిగిరి పోలీస్ కమిషనర్ సుమతి ధైర్యంతో రాత్రి సమయంలో శాంతి భద్రతల సమస్యలు తెలుసుకున్నారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో సీసీ కెమెరాలతో నిరంతరం నిఘా ఉండేది. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం విఫల ప్రభుత్వం. హైదరాబాద్లో శాంతి భద్రతల అంశం చాలా కీలకం. రాష్ట్రంలో విద్యా రంగం గందరగోళంలో ఉంది' అని విమర్శించారు.
