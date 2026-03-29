  • Kavitha Apology: బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పిన కవిత.. ఎందుకో తెలుసా?

Kavitha Apology: బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పిన కవిత.. ఎందుకో తెలుసా?

Ex MLC Kavitha Public Apologise About Her Mistake In Past Politics: కొత్త రాజకీయ పార్టీ పెడుతున్న మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత బహిరంగ క్షమాపణలు కోరారు. గతంలో తాను వ్యవహరించిన ధోరణికి క్షమాపణలు కోరుతూ ప్రకటన చేశారు. తనను క్షమించాలని.. కోదండరాం, హరగోపాల్‌ మౌనం శాపంగా మారిందని మండిపడ్డారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 29, 2026, 05:30 PM IST

Kavitha Apology: బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పిన కవిత.. ఎందుకో తెలుసా?

Kavitha Apology: గతంలో తాను ఓ పని చేయలేకపోయానని.. ఈ సందర్భంగా క్షమాపణలు చెబుతున్నట్లు తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత ప్రకటించారు. ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు న్యాయం చేయలేకపోయా.. క్షమించండి అని చెప్పారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఆ పాపంలో నాకు భాగం ఉందనే క్షమించాలని కోరుతున్నా అంటూ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఏజెన్సీలకు రేవంత్‌ రెడ్డి కొమ్ము కాస్తూ 5 లక్షల మందికి అన్యాయం చేస్తున్నాడని మండిపడ్డారు. ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల కోసం కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

హైదరాబాద్‌లోని ఇందిరా పార్క్ వద్ద ధర్నాచౌక్‌లో ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల జేఏసీ నిర్వహించిన ధర్నాకు ఆమె మద్దతు ప్రకటించి మాట్లాడారు. హైదరాబాద్ వీధుల్లో 5 లక్షల మంది ఉద్యోగులు మార్చ్ చేసే రోజులు దగ్గర్లో ఉన్నాయని రేవంత్‌ రెడ్డిని హెచ్చరించారు. కోదండరాం, హరగోపాల్ లాంటి మేధావుల మౌనం ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు శాపంగా మారిందని మండిపడ్డారు. తెలంగాణ జాగృతి అధికారంలోకి వస్తే ఔట్ సోర్సింగ్, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాల వ్యవస్థే ఉండదని స్పష్టం చేశారు. ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల సమస్యలకు పరిష్కారం చూపకుంటే పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమిస్తామని హెచ్చరించారు.

తెలంగాణ వస్తే అసలు ఔట్ సోర్సింగ్, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాల వ్యవస్థే ఉండదని భావించామని.. రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత పర్మినెంట్ ఉద్యోగాలనే ఔట్ సోర్సింగ్ గా మార్చేశారని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత తెలిపారు. ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు న్యాయం చేయలేకపోయానని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆనాటి పాపంలో తనకు భాగం ఉండడంతో క్షమాపణ చెబుతున్నట్లు తెలిపారు. ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను కాంగ్రెస్ వాళ్లు కూడా పట్టించుకోవడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో ఉన్న 5 లక్షల మంది ఔట్ సోర్సింగ్, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు చేపట్టిన ఈ ఉద్యమం మరో తెలంగాణ ఉద్యమంలా ఉందని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత తెలిపారు.

తెలంగాణ ఉద్యమంలో మిలియన్ మార్చ్ ఎలా చేశామో.. అలాగే హాఫ్ మిలియన్ ఉన్న ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు హైదరాబాద్ వీధుల్లో మార్చ్ చేపట్టాలని కవిత పిలుపునిచ్చారు. అప్పుడు మాత్రమే ఈ రేవంత్‌ రెడ్డి స్పందిస్తాడని చెప్పారు. ఔట్ సోర్సింగ్, కాంట్రాక్ట్ విధానం కారణంగా 9 వందల ఏజెన్సీలకు మాత్రమే లాభం కలుగుతోంది తప్ప ఉద్యోగులకు జరిగిన మేలు ఏది లేదని వివరించారు. రాజుల సొమ్ము రాళ్ల పాలు అన్నట్లుగా ప్రభుత్వాలు ఉద్యోగులకు అందాల్సిన ప్రయోజనాలను ఏజెన్సీలకు దోచి పెడుతున్నారని మండిపడ్డారు. 

ధర్నా చౌక్‌లో ఎన్ని రోజులైనా ధర్నా చేసుకొని మీ చావు మీరు చావండన్నట్లుగా రేవంత్‌ రెడ్డి వ్యవహరిస్తున్నాడని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత మండిపడ్డారు. సమస్యపై పోరాటం మాత్రమే కాదు పరిష్కారమయ్యే వరకు కొట్లాడటం తెలంగాణ బిడ్డల లక్షణమని పేర్కొన్నారు. తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కాంట్రాక్ట్, ఔట్ సోర్సింగ్ విధానం ఇప్పటికీ కొనసాగటం బాధాకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. జాగృతి అధికారంలోకి వస్తే ఔట్ సోర్సింగ్, కాంట్రాక్ట్ అనే విధానాన్నే లేకుండా చేస్తామని ప్రకటించారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

