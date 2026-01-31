Constable Sowmya: గంజాయి బ్యాచ్‌ దాడిలో గాయపడిన కానిస్టేబుల్‌ సౌమ్య మృతి

Excise Constable Sowmya: గంజాయి తరలిస్తున్న ముఠాను అడ్డుకున్న ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ సౌమ్య వారు వాహనంతో ఢీకొట్టడంతో ఆమె తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. తీవ్ర గాయాలతో ఆస్పత్రిలో కొనప్రాణంతో కొట్టుమిట్టాడిన సౌమ్య చివరికి ప్రాణం విడిచింది. నిమ్స్ వైద్యులు ఆమెను బతికించేందుకు చేసిన కృషి విఫలమైంది. గంజాయి ముఠా బారిన పడిన ఓ పోలీస్ ఉద్యోగి చనిపోవడం తెలంగాణలో తీవ్రంగా సంచలనం రేపుతోంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
గంజాయి బ్యాచ్ కారుతో ఢీ కొట్టిన ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ సౌమ్య మరణించినట్లు నిమ్స్ ఆస్పత్రి ప్రకటించింది. ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ సౌమ్య ఆరోగ్య పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉందని ఇప్పటికే నిమ్స్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ నగరి బీరప్ప శనివారం సాయంత్రం హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల చేయగా.. విడుదల చేసిన కొన్ని నిమిషాలకే ఆమె ప్రాణం విడిచింది.
నిమ్స్లో చికిత్స పొందుతున్న ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ జి. సౌమ్య మరణంపై నిమ్స్ యాజమాన్యం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. వివిధ విభాగాల నిపుణుల ద్వారా అవసరమైన అన్ని అత్యాధునిక వైద్య సేవలు, లైఫ్ సపోర్ట్ చికిత్సలు అందించినట్లు నిమ్స్ వైద్యులు తెలిపారు. వైద్యులు అత్యంత శ్రద్ధతో నిరంతర వైద్య ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ, సౌమ్య ను కాపాడలేకపోయారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆమె 31 జనవరి 2026 రాత్రి 9:41 గంటలకు మృతిచెందారని నిమ్స్ వైద్యులు ప్రకటించారు. ఈ విషాద సమయంలో మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులకు నిమ్స్ యాజమాన్యం సానుభూతి తెలిపింది. సౌమ్య శరీరంలోని అవయవాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని, ఓ కిడ్నీ తొలగించామని ఇప్పటికే వైద్యులు తెలిపారు.
నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో గత శుక్రవారం రాత్రి గంజాయి తరలిస్తున్న స్మగ్లర్లు తమ కారుతో ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ సౌమ్యను ఢీకొట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు ముగ్గురిని అరెస్టు చేశారు. అరెస్టు అయిన వారిలో మతిన్, సఫియుద్దీన్, సయ్యద్ సోహైల్ ఉన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి