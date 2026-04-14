  • Hyderabad: 67 మంది అమ్మాయిలకు బాలకృష్ణ వలపు వల.!.. శంషాబాద్‌లో అడ్డంగా బుక్కైన ఫెక్ అధికారి..

Hyderabad: 67 మంది అమ్మాయిలకు బాలకృష్ణ వలపు వల.!.. శంషాబాద్‌లో అడ్డంగా బుక్కైన ఫెక్ అధికారి..

Fake cisf officer arrested in shamshabad airport: సీఐఎఫ్ అధికారి  దుస్తులు వేసుకుని ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చాడు. అతగాడి వాలకం అనుమానాస్పదంగా ఉండటంతో పోలీసులు దీనిపై విచారణ చేపట్టారు. దీంతో అతను ఫెక్ అని తెలింది. ఇప్పటి  వరకు 67 మంది వరకు అమ్మాయిల్ని మోసం చేశాడని పోలీసులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 14, 2026, 03:00 PM IST
  • ఫెక్ సీఐఎస్ఎఫ్ అధికారి అరెస్ట్..
  • హైదరాబాాద్ లోని శంషాబాద్ లో ఘటన..

Hyderabad: 67 మంది అమ్మాయిలకు బాలకృష్ణ వలపు వల.!.. శంషాబాద్‌లో అడ్డంగా బుక్కైన ఫెక్ అధికారి..

Fake CISF Officer from andhra pradesh Arrested at Shamshabad Airport: ఇటీవల మ్యాట్రిమోనియల్ మోసాలు మరీ ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా యువతీ, యువకులు పెళ్లిళ్లు కావట్లేదని ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఉందని, భారీగా జీతాలున్నాయని, లగ్జరీ ఇళ్లు ఉన్నాయని ప్రచారం  చేసుకుంటున్నారు. తీరా పెళ్లాయ్యాక వీరి అసలు రంగు బైటపడి దారుణాలు జరుగుతున్నాయి. కొంత మంది పోలీసులం, కేంద్ర దళాల్లో పనిచేస్తామని, కలెక్టర్లమని చెప్పి మోసాలకు తెగ బడుతున్నారు. కొంత మంది అమాయకులు ఇది నిజమని నమ్మి మోసపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో  తాజాగా.. శంషాబాద్ లో ఈ కోవకు చెందిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

హైదరాబాద్ లో శంషాబాద్ లో ఒక వ్యక్తి సీఐఎస్ఎఫ్ అధికారి దుస్తులు వేసుకుని, నకిలీ ఐడికార్డు వేసుకుని హల్ చల్ చేశాడు. అక్కడున్న వారితో ఫోటోలు దిగుతూ నానా హంగామా చేశాడు. అతను అచ్చం నిజమైన  సీఐఎస్ఎఫ్ అదికారిలా ఒక రేంజ్ లో బిల్డప్ ఇచ్చాడు. ఇతని యవ్వారం చూసిన ఎయిర్ పోర్టు అధికారులు అనుమానంతో ఐడీ కార్డు చెక్ చేశారు .అది కాస్త ఫెక్ అని తెలింది. ఆ తర్వాత తమదైన స్టైల్లో విచారించగా అసలు నిజం చేప్పేశాడు.

అతని పేరు  బాలకృష్ణ అని ఏపీలోని శ్రీకాకుళంలో ఉంటానని చెప్పాడు. అతనికి ఇదివరకు పెళ్లై ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. సోషల్ మీడియాలో  సీఐఎస్ఎఫ్ అధికారినంటూ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుని మోసాలకు తెరతీశాడు. ఆ తర్వాత అమ్మాయిలపై మోజుతో మ్యాట్రిమోనీ సైట్ లలో కూడా  సీఐఎస్ఎఫ్ డ్రెస్ లు వేసుకుని ఫోటోలను పెట్టడంతో చాలా మంది ఇది నిజమని ఇతగాడి ఉచ్చులొ పడ్డారు.

ఈ క్రమంలో పోలీసులు ఇతగాడి ఫోన్ లు, చాట్ లు, మొదలైన వాటిపై ప్రాథమికంగా విచారించారు. దీంతో ఇతను ఏకంగా 67 మంది వరకు అమ్మాయిలకు మాయ మాటలు చెప్పినట్లు గుర్తించారు. వీరంతా కూడా ఇతను నిజమైన అదికారి అనుకుని వారం బంగారం, డబ్బులు కూడా ఇతగాడికి ఇచ్చినట్లు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో సదరు వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేపట్టారు.

 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

