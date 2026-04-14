Fake CISF Officer from andhra pradesh Arrested at Shamshabad Airport: ఇటీవల మ్యాట్రిమోనియల్ మోసాలు మరీ ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా యువతీ, యువకులు పెళ్లిళ్లు కావట్లేదని ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఉందని, భారీగా జీతాలున్నాయని, లగ్జరీ ఇళ్లు ఉన్నాయని ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు. తీరా పెళ్లాయ్యాక వీరి అసలు రంగు బైటపడి దారుణాలు జరుగుతున్నాయి. కొంత మంది పోలీసులం, కేంద్ర దళాల్లో పనిచేస్తామని, కలెక్టర్లమని చెప్పి మోసాలకు తెగ బడుతున్నారు. కొంత మంది అమాయకులు ఇది నిజమని నమ్మి మోసపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. శంషాబాద్ లో ఈ కోవకు చెందిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
హైదరాబాద్ లో శంషాబాద్ లో ఒక వ్యక్తి సీఐఎస్ఎఫ్ అధికారి దుస్తులు వేసుకుని, నకిలీ ఐడికార్డు వేసుకుని హల్ చల్ చేశాడు. అక్కడున్న వారితో ఫోటోలు దిగుతూ నానా హంగామా చేశాడు. అతను అచ్చం నిజమైన సీఐఎస్ఎఫ్ అదికారిలా ఒక రేంజ్ లో బిల్డప్ ఇచ్చాడు. ఇతని యవ్వారం చూసిన ఎయిర్ పోర్టు అధికారులు అనుమానంతో ఐడీ కార్డు చెక్ చేశారు .అది కాస్త ఫెక్ అని తెలింది. ఆ తర్వాత తమదైన స్టైల్లో విచారించగా అసలు నిజం చేప్పేశాడు.
అతని పేరు బాలకృష్ణ అని ఏపీలోని శ్రీకాకుళంలో ఉంటానని చెప్పాడు. అతనికి ఇదివరకు పెళ్లై ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. సోషల్ మీడియాలో సీఐఎస్ఎఫ్ అధికారినంటూ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుని మోసాలకు తెరతీశాడు. ఆ తర్వాత అమ్మాయిలపై మోజుతో మ్యాట్రిమోనీ సైట్ లలో కూడా సీఐఎస్ఎఫ్ డ్రెస్ లు వేసుకుని ఫోటోలను పెట్టడంతో చాలా మంది ఇది నిజమని ఇతగాడి ఉచ్చులొ పడ్డారు.
ఈ క్రమంలో పోలీసులు ఇతగాడి ఫోన్ లు, చాట్ లు, మొదలైన వాటిపై ప్రాథమికంగా విచారించారు. దీంతో ఇతను ఏకంగా 67 మంది వరకు అమ్మాయిలకు మాయ మాటలు చెప్పినట్లు గుర్తించారు. వీరంతా కూడా ఇతను నిజమైన అదికారి అనుకుని వారం బంగారం, డబ్బులు కూడా ఇతగాడికి ఇచ్చినట్లు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో సదరు వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేపట్టారు.
