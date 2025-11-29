English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Fake Army Jawan: ఆర్మీ జవాన్‌గా చెప్పుకొని మహిళలతో సన్నిహిత సంబంధాలు.. నిందితుడు అరెస్ట్‌

Fake Navy Officer Did Intimate Relations With Women Arrested By Police: మొన్న ఐఏఎస్‌ అధికారిగా.. నేడు భారత ఆర్మీ జవాన్‌గా మోసం చేస్తూ కేటుగాళ్లు పట్టుడ్డారు. ఆర్మీ పేరుతో యువతను మోసం చేయడమే కాకుండా మహిళలతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఏర్పరుచుకున్నాడు. ఇలా మోసాలు చేస్తున్న నిందితుడిని హైదరాబాద్‌ పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 29, 2025, 07:45 AM IST

Fake Navy Officer: ఈ కాలంలో ఎవరూ అసలైన వాళ్లు.. ఎవరు కేటుగాళ్లు అనేది గుర్తించడం కష్టంగా మారింది. ప్రజల్లో ఉన్న చిన్న అత్యాశ కొందరికి అస్త్రంగా మారుతోంది. ఆర్మీ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని చెప్పి ఓ నకిలీ ఆర్మీ ఉద్యోగి నిరుద్యోగులను తీవ్రంగా మోసం చేశాడు. అంతేకాకుండా మహిళలతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఏర్పరుచుకున్నాడు. నిజం అనేది ఎన్నాళ్లో దాగదు కదా. తాజాగా ఆ నిందితుడి అసలు స్వరూపం బయటపడింది. ఆర్మీ జవాన్‌గా నటిస్తూ మహిళలతోపాటు నిరుద్యోగులను మోసం చేస్తున్న యువకుడిని పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. ఈ సంఘటన హైదరాబాద్‌లో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన కథనం ప్రకారం ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Today Schools Holiday: బ్రేకింగ్‌.. నేడు శనివారం స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు సెలవు!

భారత వాయుసేన (ఎయిర్‌ఫోర్స్) డ్రెస్ ధరించి నిరుద్యోగులను ఉద్యోగాల పేరుతో మోసం చేస్తున్న వ్యక్తిని హైదరాబాద్‌లోని సైదాబాద్‌ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. భారత వాయుసేనలో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని చెప్పి నిరుద్యోగ యువతను నమ్మించి వారితో డబ్బులు తీసుకుంటున్నాడు. ఇలా పలువురు యువకులను అతగాడు మోసం చేశాడు. అమాయక నిరుద్యోగులతో డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వాయుసేనలో ఉద్యోగిగా ఉన్నానని చెప్పి పలువురు మహిళలతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఏర్పరచుకున్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో బయటపడింది. వారిని లోబర్చుకుని తన కోరికలు తీర్చుకున్నాడని తెలిసింది. నిందితుడు తనకు ఉన్నత స్థాయి పరిచయాలు ఉన్నాయంటూ చెప్పి తప్పుడు హామీలు ఇస్తూ యువతను మోసగిస్తున్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు. ఈరోజు అందిన విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు పోలీసులు ప్రత్యేకంగా పన్నిన ఉచ్చులో నిందితుడిని పట్టుకున్నారు. 

Also Read: Bribe: ఉద్యోగులు, అధికారులు లంచం అడుగుతున్నారా? ఏ నంబర్లకు ఫోన్‌ చేయాలో తెలుసా?

ఫేక్‌ అర్మీ జవాన్‌ను అరెస్ట్‌ చేసి కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్‌కు పంపించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఇలాంటి వ్యక్తుల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ శాఖలు, ముఖ్యంగా రక్షణ విభాగాలకు సంబంధించిన ఉద్యోగాలు ఎవరైనా వ్యక్తుల ద్వారా కాకుండా ప్రభుత్వ అధికారిక నియామక ప్రక్రియ ద్వారానే ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. ఇలాంటి తప్పుడు హామీలకు నమ్మకండని నిరుద్యోగ యువతకు పోలీసులు సూచించారు.

Also Read: Schools Holiday: దిత్వా తుఫాన్‌ ప్రభావంతో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు?

