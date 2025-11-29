Fake Navy Officer: ఈ కాలంలో ఎవరూ అసలైన వాళ్లు.. ఎవరు కేటుగాళ్లు అనేది గుర్తించడం కష్టంగా మారింది. ప్రజల్లో ఉన్న చిన్న అత్యాశ కొందరికి అస్త్రంగా మారుతోంది. ఆర్మీ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని చెప్పి ఓ నకిలీ ఆర్మీ ఉద్యోగి నిరుద్యోగులను తీవ్రంగా మోసం చేశాడు. అంతేకాకుండా మహిళలతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఏర్పరుచుకున్నాడు. నిజం అనేది ఎన్నాళ్లో దాగదు కదా. తాజాగా ఆ నిందితుడి అసలు స్వరూపం బయటపడింది. ఆర్మీ జవాన్గా నటిస్తూ మహిళలతోపాటు నిరుద్యోగులను మోసం చేస్తున్న యువకుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ సంఘటన హైదరాబాద్లో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన కథనం ప్రకారం ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
భారత వాయుసేన (ఎయిర్ఫోర్స్) డ్రెస్ ధరించి నిరుద్యోగులను ఉద్యోగాల పేరుతో మోసం చేస్తున్న వ్యక్తిని హైదరాబాద్లోని సైదాబాద్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. భారత వాయుసేనలో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని చెప్పి నిరుద్యోగ యువతను నమ్మించి వారితో డబ్బులు తీసుకుంటున్నాడు. ఇలా పలువురు యువకులను అతగాడు మోసం చేశాడు. అమాయక నిరుద్యోగులతో డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వాయుసేనలో ఉద్యోగిగా ఉన్నానని చెప్పి పలువురు మహిళలతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఏర్పరచుకున్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో బయటపడింది. వారిని లోబర్చుకుని తన కోరికలు తీర్చుకున్నాడని తెలిసింది. నిందితుడు తనకు ఉన్నత స్థాయి పరిచయాలు ఉన్నాయంటూ చెప్పి తప్పుడు హామీలు ఇస్తూ యువతను మోసగిస్తున్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు. ఈరోజు అందిన విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు పోలీసులు ప్రత్యేకంగా పన్నిన ఉచ్చులో నిందితుడిని పట్టుకున్నారు.
ఫేక్ అర్మీ జవాన్ను అరెస్ట్ చేసి కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు పంపించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఇలాంటి వ్యక్తుల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ శాఖలు, ముఖ్యంగా రక్షణ విభాగాలకు సంబంధించిన ఉద్యోగాలు ఎవరైనా వ్యక్తుల ద్వారా కాకుండా ప్రభుత్వ అధికారిక నియామక ప్రక్రియ ద్వారానే ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. ఇలాంటి తప్పుడు హామీలకు నమ్మకండని నిరుద్యోగ యువతకు పోలీసులు సూచించారు.
