One Day Jail Experience In Chanchalguda: జైలు గోడల మధ్య ఖైదీల ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసుకోవాలని ఉందా? ఒకరోజు జైలు జీవితం గడపాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే మీరు మీకు హైదరాబాద్లోనే చంచల్ గూడ జైళ్లశాఖ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. 'Feel The Jail' కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. చంచల్ గూడ సెంట్రల్ జైలు పరిసరాలు ఏర్పాటు ఈ సదుపాయాన్ని గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ఇవాళ ప్రారంభిస్తారు. కేవలం రూ. 500 చెల్లిస్తే చాలు 24 గంటల పాటు జైలు గోడల మధ్య ఖైదీగా గడపవచ్చు. అచ్చం ఖైదీలాగే మీరు ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ పొందుతారు. నిబంధనలు ప్రకారం జైలులో ఉండకుండా మధ్యలో వెళ్లిపోతామంటే మాత్రం రూ.1000 ఫైన్ కట్టాల్సిందే.
చాలామందికి వీకెండ్ లేదా సెలవులు వచ్చాయి అంటే మాల్స్, ట్రెక్కింగ్, రైడింగ్ అనుభవం పొందాలనుకుని అనుకుంటారు. అలాంటి వారికి ఇకపై జైల్లో కూడా అనుభవం పొందే అవకాశం లభిస్తుంది. సాధారణంగా మ్యూజియం వెళ్ళినట్టుగానే మీరు కూడా జైలు ఎక్స్పీరియన్స్ పొందుతారు. అక్కడ వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది? ఏ ఫుడ్ తింటారు? ఖైదీల దినచర్య ఎలా ఉంటుంది? క్రమశిక్షణ ఇతర అనుభవం మీరు కూడా పొందుతారు.
2016లో సంగారెడ్డి హెరిటేజ్ జైల్ మ్యూజియంతో ఈ కొత్త వినూత్న ప్రయత్నం ప్రారంభమైంది. నిజాం కాలంలో 1796లో నిర్మించిన పురాతన జైలు నిజమైన జైలుగా పని చేస్తుంది. ఆ తర్వాత దాని మ్యూజియం పర్యాటక కేంద్రంగా మార్చారు. అక్కడ కూడా కేవలం రూ.500 చెల్లిస్తే చాలు 24 గంటలపాటు రియల్ టైం ఖైదీ ఎక్స్పీరియన్స్ పొందే అవకాశాన్ని కల్పించారు. ఖైదీల మాదిరే ఫుడ్, వారి సమయాల్లోనే నిద్రలేవడం వారి కఠిన నియమాలు ఏముంటాయి? ఎలాంటి ఆడంబరం లేని జీవితాన్ని మీరు స్వయానా చూడవచ్చు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ చంచల్ గూడ జైలులో కూడా ఇదే ప్రయత్నాన్ని ఈరోజు మొదలుపెట్టానున్నారు.
చంచల్ గూడలో కూడా మ్యూజియం..
చాలామందికి జైలు జీవితం ఎలా ఉంటుందో తెలీదు.. కానీ, జైలు గోడల లోపల ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి ఉంటుంది. ఈ చంచల్ గూడ జైలు లోపల ఒక మ్యూజియం కూడా ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడ పాత సంకెళ్లు, జైలు పనిముట్లు, యంత్రాలు ప్రదర్శించారు. అంతేకాదు కోర్టుకు హాజరయ్యే ఖైదీలు వారి కుటుంబ సభ్యులు ఆడియో, వీడియో ఫుటేజ్ లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి . ఇక్కడ జైలులో ఖైదీలంతా ఒకే దినచర్య ఉంటుంది. ఒకే రకమైన ఫుడ్ నియామాలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. కొంతమందికి కష్టతరంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రజలు తమ అమూల్యమైన జీవితం గురించి తెలుసుకోవచ్చు. అంతేకాదు తప్పుడు మార్గాలకు వెళ్లకుండా ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. నేరం చేస్తే ఎలాంటి తీవ్రమైన పరిణామాలు ఉంటాయో కూడా ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. కేవలం విహారయాత్రే అనుకోకుండా ఆలోచింపజేసే ఒక అనుభవం అని గుర్తుండిపోతుంది..
