Hyderabad: మద్యం మత్తులో రెచ్చిపోయిన డైరెక్టర్ కొడుకు.. ఏకంగా పోలీసును తన్ని మరీ.!. కేసు నమోదు..

Director Mani Shankar son arrested: మూవీ డైరెక్టర్ మణి శంకర్ కొడుకు రోడ్డు మీద తప్పతాగి వాహనం నడిపిస్తు పోలీసులతో వాగ్వాదంకు దిగాడు. దీంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.  వెంటనే అక్కడకు చేరుకున్న పోలీసులపై చాలా దురుసుగా మాట్లాడాడు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు ప్రేమకుమార్ ను అరెస్ట్ చేశారు.ఈ  ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 4, 2026, 01:16 PM IST
Director Mani shankar son arrested over drunk and drive ruckus: పోలీసులు తరచుగా రోడ్ల మీద ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటించాలని చెప్తుంటారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం ఇష్టమున్నట్లు కార్లు, బైక్ లు నడిపిస్తు నానా హంగామా చేస్తుంటారు. రాంగ్ రూట్ లో త్రిబుల్ రైడ్ లో వెళ్లడం, సీటు బెల్ట్ ను పెట్టుకొక పొవడం,  బైక్ మీద రైడింగ్  చేసేప్పుడు ఫోన్ లో మాట్లాడటం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా చూస్తుంటాం. కొంత మంది తప్పతాగి రోడ్ల మీద వచ్చి వాహనాలు నడిపిస్తు నానా రచ్చ చేస్తుంటారు. వారు ప్రమాదంలో పడటమే కాకుండా ఇతరులను కూడా ప్రమాదంలో పడేస్తుంటారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.

కొంత మంది సెలబ్రీటీలు, బడా బాబులు కూడా తప్పతాగి రోడ్డు మీదనే పోలీసులతో వాగ్వాదంకు దిగుతారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా..  హైదరాబాద్ లోని బంజారాహిల్స్ లో మూవీ డైరెక్టర్ మణి  శంకర్ కుమారుడు ప్రేమ శంకర్ పోలీసులతో వాగ్వాదంకు దిగాడు. అంతే కాకుండా దీనిపై హోంగార్డుపై దురుసుగా ప్రవర్తించాడు.

డైరెక్టర్ మణి శంకర్ కొడుకు ప్రేమ శంకర్ బంజారా హిల్స్ లో తప్పతాగి రచ్చ చేశాడు. అతను తాగి రోడ్డు మీద వాహనం నడిపిస్తు ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం కల్పించాడు. దీంతో అక్కడ విధుల్లో ఉన్న హోంగార్డు, లేడీ పోలీసులు అక్కడకు చేరుకుని అతడ్ని వారించారు. తననే ప్రశ్నిస్తారా..?.. అసలు నేనేవరో తెలుసా అంటూ పోలీసులపైనే దాడికి దిగాడు.  

హోంగార్డును కాలితో తన్నాడు. మొత్తంగా అతను చాలా దురుసుగా ప్రవర్తించడంతో వెంటనే స్థానిక పీఎస్ నుంచి మరికొంత మంది పోలీసుల్ని రప్పించారు. ఘటన సమయంలో అతను ఫుల్ గా తాగి ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆ తర్వాత ప్రేమ కుమార్ ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి పీఎస్ కు తరలించారు.  ఈ ఘటనతో ఆ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం ఏర్పడింది. మరోవైపు ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు ఎదుర్కొన్నారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దీనిపై విచారణ చేపట్టారు.

 

