Massive Fire accident in balapur plastic industry Hyderabad: ఇటీవల హైదరాబాద్ లో తరచుగా అగ్ని ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఒకవైపు భానుడి ప్రతాపంకు జనాలు విలవిల్లాడిపోతున్నారు. మరోవైపు వరుస అగ్ని ప్రమాదాలు సైతం కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. వారం వ్యవధిలోనే అంబర్ పేట్, పాతబస్తీ, బాచుపల్లి, మియాపూర్ పరిధిలో సైతం భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో మంటల ప్రభావంతో జనాలు విలవిల్లాడిపోయారు. తాజాగా.. బాలానగర్ లో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించడంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
బాలాపూర్ లో ఉన్న ప్లాస్టిక్ పరిశ్రమలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో దట్టంగా నల్లని పొగలు అలుముకున్నాయి. చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు సైతం తీవ్ర భయాందోళలకు గురయ్యారు. వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు, ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు.
మూడు ఫైరింజన్ లు రంగంలోకి దిగాయి. భారీగా ఎగసి పడుతున్న మంటలను ఫైర్ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకొని వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వరుస ఘటనలతో ఫైర్ అధికారులు సైతం ప్రజలు, దుకాణ దారులు జాగ్రత్తగా ఉండాని అలర్ట్ జారీ చేశారు.
