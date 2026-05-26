Fire accident in Hyderabad mgbs bus stand: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలపై సూర్యుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ఎక్కడ చూసిన జనాలు ఉక్కపోతతో అల్లాడిపోతున్నారు. మరోవైపు రోహిణి కార్తె కూడా మొదలు కావడంతో భానుడు మహోగ్ర రూపం దాల్చాడు. ఈ క్రమంలో భానుడి ప్రతాపంతో ప్రజలు పిట్టల్లా రాలిపోతున్నారు. వడదెబ్బతో జనాలు అల్లాడి పోతున్నారు. మరోవైపు వరుస అగ్ని ప్రమాదాలు కూడా చోటు చేసుకొవడం మరింత ఆందోళనలు కల్గించే అంశంగా మారింది. హైదరాబాద్ లో ఇటీవల ఎక్కువగా అగ్ని ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. గడిచిన మూడు వారాల్లో 10 నుంచి 12 అగ్ని ప్రమాద ఘటనలు సంభవించాయి.
ఎంజీబీఎస్లో గద్వాల డిపో ఆర్టీసీ బస్సుకు అగ్నిప్రమాదం
ఒక్కసారిగా బస్సు నుండి మంటలు చెలరేగడంతో, భయంతో బస్సు దిగి పరుగులు తీసిన ప్రయాణికులు pic.twitter.com/t90oQA9rCW
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) May 26, 2026
తాజాగా.. ఎంజీబీఎస్ బస్టాండ్ లో ఆగి ఉన్న బస్సులో ఒక్కసారిగా మంటలు అంటుకున్నాయి. దీంతో ప్రయాణికులు భయంతో దూరంగా పరుగులు పెట్టారు. హైదరాబాద్ లో ఎంజీబీఎస్ బస్టాండ్ లో ఆగి ఉన్న బస్సులొ మంటలు చెలరేగాయి. గద్వాలకు చెందిన బస్సులు ఆగే ప్లాట్ ఫామ్ లో ఆగి ఉన్న బస్సులో ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించాయి. దీంతో అక్కడున్న ప్రయాణికులు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. బస్సులో ప్రయాణికులు ఎవరు లేక పొవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది.
వెంటనే ఆర్టీసీ సిబ్బంది అలర్ట్ అయ్యారు. ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. రంగంలోకి దిగిన ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను ఆర్పేశారు. మరోవైపు బస్సులో మంటలు చెలరేగడానికి గల కారణాలపై అధికారలు విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనతో ఎంజీబీఎస్ లో ఒక్కసారిగా టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.
ఇక సమ్మర్ రోహిణి కార్తె నేపథ్యంలో ప్రయాణికుల కోసం ఆర్టీసీ సిబ్బంది ఎక్కడికక్కడ చలివేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. అత్యవసరం అయితే తప్ప జర్నీలు కొన్ని రోజులు మానుకొవాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పెద్ద వయసులోని వారు, చిన్న పిల్లలు ఈ ఎండల ప్రభావంతో జాగ్రత్తలు పాటించాలని నిపుణులు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు.
