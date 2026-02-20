English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hyderabad: అమీర్ పేట్ మైత్రీవనం కోచింగ్ సెంటర్‌లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. దట్టంగా ఎగిసిపడ్డ మంటలు.. ఏంజరిగిందంటే..?

Fire accident at mytrivanam coaching centre Ameerpet: మైత్రీవనంలోని నీలగిరి బ్లాక్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. వెంటనే ఆ ప్రదేశంలో దట్టంగా పొగ వ్యాపించింది. కోచింగ్ సెంటర్ లో అనేక మంది విద్యార్థులు  చిక్కుకున్నారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 20, 2026, 12:24 PM IST
  • మైత్రీవనంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం..
  • అమీర్ పేట్ లో ట్రాఫిక్ జామ్..

Hyderabad: అమీర్ పేట్ మైత్రీవనం కోచింగ్ సెంటర్‌లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. దట్టంగా ఎగిసిపడ్డ మంటలు.. ఏంజరిగిందంటే..?

Fire accident in mytrivanam neelagiri block coaching centre in Ameerpet: హైదరాబాద్ నడి బోడ్డున ఉన్న అమీర్ పేట  మైత్రీవనంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది.  నీలగిరి బ్లాక్ భవనంలో ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించాయి.  దీంతో ఆ కోచింగ్ సెంటర్ లో ఉన్న వారు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. నాలుగవ అంతస్తులో ఉన్న ఒక ఇన్ స్టిట్యూట్ లో దాదాపు 90 మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్న సమయంలోనే అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. పొగ ఒక్కసారిగా ఫ్లోర్ మొత్తం వ్యాపించడంతో విద్యార్థులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే కొంత మంది భయంతో బైటకు పరుగులు పెట్టారు.

కొంత మంది బాల్కనీలో నుంచి దూకేందుకు ప్రయత్నాలు చేశారు. మంటల్ని గుర్తించి వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఫైర్ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న ఫైర్ ఇంజిన్లు కష్టపడి మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చాయి. అయితే.. అదృష్టవశాత్తు ఎవరికి ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు.

Read more: CM Revanth Reddy: రంజాన్ వేళ సీఎం రేవంత్ మరో శుభవార్త.. ఫుల్ ఖుషీలో ముస్లిం సోదరులు..

అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అక్కడే ఉన్న ఆరుగురు యువకులు సాహసోపేతంగా ముందుకు వచ్చి విద్యార్థులందరినీ సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చి ప్రాణాలను కాపాడారు. వారి ధైర్యసాహసాలను పోలీసులు అభినందించారు. అగ్ని ప్రమాదంతో అమీర్ పేట్ అంతటా భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. మొత్తంగా మంటలు అదుపులోకి రావడంతో అధికారులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. అయితే.. అగ్ని ప్రమాదంకు షార్ట్ సర్వ్యూట్ కారణంగా అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

 

 

