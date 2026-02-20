Fire accident in mytrivanam neelagiri block coaching centre in Ameerpet: హైదరాబాద్ నడి బోడ్డున ఉన్న అమీర్ పేట మైత్రీవనంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. నీలగిరి బ్లాక్ భవనంలో ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించాయి. దీంతో ఆ కోచింగ్ సెంటర్ లో ఉన్న వారు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. నాలుగవ అంతస్తులో ఉన్న ఒక ఇన్ స్టిట్యూట్ లో దాదాపు 90 మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్న సమయంలోనే అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. పొగ ఒక్కసారిగా ఫ్లోర్ మొత్తం వ్యాపించడంతో విద్యార్థులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే కొంత మంది భయంతో బైటకు పరుగులు పెట్టారు.
మైత్రివనంలోని నీలగిరి బ్లాక్ భవనంలో అగ్నిప్రమాదం
కొంత మంది బాల్కనీలో నుంచి దూకేందుకు ప్రయత్నాలు చేశారు. మంటల్ని గుర్తించి వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఫైర్ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న ఫైర్ ఇంజిన్లు కష్టపడి మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చాయి. అయితే.. అదృష్టవశాత్తు ఎవరికి ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు.
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అక్కడే ఉన్న ఆరుగురు యువకులు సాహసోపేతంగా ముందుకు వచ్చి విద్యార్థులందరినీ సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చి ప్రాణాలను కాపాడారు. వారి ధైర్యసాహసాలను పోలీసులు అభినందించారు. అగ్ని ప్రమాదంతో అమీర్ పేట్ అంతటా భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. మొత్తంగా మంటలు అదుపులోకి రావడంతో అధికారులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. అయితే.. అగ్ని ప్రమాదంకు షార్ట్ సర్వ్యూట్ కారణంగా అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
