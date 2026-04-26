Fire breaks out in Charminar express at yadadri bhuvanagiri: దేశంలో ఇటీవల తరచుగా రోడ్డు ప్రమాదాలు చాలా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. బస్సు ప్రమాదాలు, విమాన ప్రమాదాలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. దీంతో చాలా మంది ట్రైన్ లలో జర్నీలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ట్రైన్ లు సైతం రద్దీగా ఉంటున్నాయి. అయితే.. తాజాగా.. చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ కు వెళ్తున్న చార్మినార్ ఎక్స్ ప్రెస్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ఘటనతో ప్రయాణికులు భయంతో చైన్ లాగేసి రన్నింగ్ ట్రైన్ నుంచి బైటకు దూకేశారు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న చార్మినార్ ఎక్స్ ప్రెస్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది.
యాదాద్రి జిల్లాలోని ఆలేరు వద్ద S5 కోచ్లో మంటల చెలరేగాయి. దీంతో కోచ్ అంతట కూడా దట్టమైన పొగలు అల్లుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో మంటలను చూసి ప్రయాణికులు కేకలు పెడుతూ గొలుసు లాగారు. దీంతో ట్రైన్ ఆగిపోయింది. వెంటనే ప్రయాణికులు రన్నింగ్ ట్రైన్ నుంచి బైటకు దూకేశారు. ఈ ఘటనతో ఆలేరు వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది.
వెంటనే రైల్వే సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. రైలులో ఉన్న ప్రయాణికులంతా టెన్షన్ కు గురయ్యారు. ఫైర్ సిబ్బంది సైతం రంగంలోకి దిగారు. మంటలు ఇతర కోచ్లకు వ్యాపించకుండా ఫైర్ సిబ్బంది, రైల్వే అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు.
మొత్తంగా ప్రయాణికులు అలర్ట్ అవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పినట్లైంది. ఈ ఘటనపై రైల్వే అధికారులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనతో ఆ మార్గంలో రైళ్ల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.
