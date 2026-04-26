English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Hyderabad City
Charminar Express: చార్మినార్ ఎక్స్ ప్రెస్‌లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. రన్నింగ్ ట్రైన్ నుంచి బైటకు దూకిన ప్యాసింజర్స్.!.

Fire accident in Charminar express train: చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న చార్మినార్ ఎక్స్ ప్రెస్ లో భారీగా మంటలు ఎగిసి పడ్డాయి. యాదాద్రి జిల్లాలోని ఆలేరు వద్ద ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 26, 2026, 07:55 AM IST
Trending Photos

Fire breaks out in Charminar express at yadadri bhuvanagiri: దేశంలో ఇటీవల  తరచుగా రోడ్డు ప్రమాదాలు చాలా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. బస్సు ప్రమాదాలు, విమాన ప్రమాదాలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. దీంతో చాలా మంది ట్రైన్ లలో జర్నీలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ట్రైన్ లు సైతం రద్దీగా ఉంటున్నాయి. అయితే.. తాజాగా.. చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ కు వెళ్తున్న చార్మినార్ ఎక్స్  ప్రెస్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ఘటనతో ప్రయాణికులు భయంతో చైన్ లాగేసి రన్నింగ్ ట్రైన్ నుంచి బైటకు దూకేశారు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న చార్మినార్ ఎక్స్ ప్రెస్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

యాదాద్రి జిల్లాలోని ఆలేరు వద్ద S5 కోచ్‌లో మంటల చెలరేగాయి. దీంతో కోచ్ అంతట కూడా దట్టమైన పొగలు అల్లుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో మంటలను చూసి ప్రయాణికులు కేకలు పెడుతూ గొలుసు లాగారు. దీంతో ట్రైన్ ఆగిపోయింది. వెంటనే ప్రయాణికులు రన్నింగ్ ట్రైన్ నుంచి బైటకు దూకేశారు. ఈ ఘటనతో ఆలేరు వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది.

వెంటనే రైల్వే సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. రైలులో ఉన్న ప్రయాణికులంతా టెన్షన్ కు గురయ్యారు. ఫైర్ సిబ్బంది సైతం రంగంలోకి దిగారు.  మంటలు ఇతర కోచ్‌లకు వ్యాపించకుండా ఫైర్ సిబ్బంది, రైల్వే అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు.  

మొత్తంగా ప్రయాణికులు అలర్ట్ అవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పినట్లైంది. ఈ ఘటనపై రైల్వే అధికారులు విచారణ చేపట్టారు.  ఈ ఘటనతో ఆ మార్గంలో  రైళ్ల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

charminar expressYadadri Bhuvanagiri districtFire breaks out in Charminar expressyadadri bhuvanagiri expressYadadri district

Trending News