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‘మోడ్రన్ మిస్సమ్మ’ అలరిస్తుంది.. పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఏం కావాలో చూపించాం..

Modern Missamma Movie: హర్ష నర్రా, తన్మయి ఖుషి జంటగా సాయిబాబా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న లేటెస్ట్ మూవీ ‘మోడ్రన్ మిస్సమ్మ’. ఈ మూవీకి సంబంధించి ఫస్ట్ సింగిల్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. హైదరాబాద్‌లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్స్‌లో సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో విడుదల చేశారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 20, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:04 PM IST
‘మోడ్రన్ మిస్సమ్మ’ అలరిస్తుంది.. పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఏం కావాలో చూపించాం..
Image Credit: Modern Missamma

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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