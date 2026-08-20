/‘మోడ్రన్ మిస్సమ్మ’ అలరిస్తుంది.. పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఏం కావాలో చూపించాం..

Modern Missamma Movie: నేటితరం అమ్మాయిల ఆలోచనలు, పెళ్లి కాన్సెప్ట్ను సరికొత్తగా ఆవిష్కరిస్తూ.. తెరకెక్కుతున్న యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ ‘మోడ్రన్ మిస్సమ్మ’. హర్ష నర్రా, తన్మయి ఖుషి జంటగా సాయిబాబా దర్శకత్వంలో రూపొందుతోంది. లాస్య అండ్ మిథున క్రియేషన్స్ పతాకంపై చిరంజీవి పమిడి, శివ పమిడి, కిరణ్ కుమార్ నల్లూరి, స్రవంతి నంబూరి నిర్మిస్తున్నారు. సిజు ఏఆర్, ప్రమోదిని, హారిక, డా.భద్రం, శివన్నారాయణ, రాకేష్ రాచకొండ తదితరులు ఇతర పాత్రలు పోషించారు. శేషు రాజ్ దడ్డాల, విజయ్ పిడపా సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తుండగా.. ఆదిత్య పాపిశెట్టి ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. బాలకృష్ణ కొరియోగ్రఫర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు. ఉప్పుతొల్ల బాబు (బాబీ) ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఫస్ట్ సింగిల్ లాంచ్ ఈవెంట్ గ్రాండ్గా నిర్వహించారు. గోపీ సుందర్ సంగీతం సమకూర్చిన ‘బెటర్ బీ ఏ మిస్సమ్మ’ పాటకు కిట్టు విస్సాప్రగడ ఆకట్టుకునే లిరిక్స్ అందించారు. సంప్రదాయ వస్త్రధారణతో కూడిన విజువల్స్తో, నేటితరం అమ్మాయిల పెళ్లి ఆలోచనలను ప్రతిబింబించేలా ఈ పాటను రూపొందించారు. హీరోయిన్ పెళ్లి వద్దంటూ సాగే ఈ సాంగ్.. మమిళలకు కనెక్ట్ చేసేలా ఉంది.
ఈ ఈవెంట్కు ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన వదల మూవీ నిర్మాత కిశోర్ నాయుడు మాట్లాడుతూ.. ఇటీవల ఈ సినిమా ప్రివ్యూ చూశానని.. లోపాలు వెతకడానికి ప్రయత్నించినా ఎక్కడా ఏ ఒక్కటీ కనిపించలేదని తెలిపారు. సినిమా ఆద్యంతం వినోదభరితంగా సాగుతుందని, ముఖ్యంగా డాక్టర్ భద్రం కామెడీ ట్రాక్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా అలరిస్తుందని చెప్పారు. కచ్చితంగా ఈ సినిమా చూసి ప్రతి ఒక్కరు ఎంజాయ్ చేస్తారని అన్నారు.
హీరో హర్ష నర్రా మాట్లాడుతూ.. మిస్సింగ్, రోటి కపడా రొమాన్స్ తర్వాత ఇది తన మూడో సినిమా అని తెలిపారు. ఆ రెండు సినిమాలు కమర్షియల్గా పెద్దగా ఆడలేదని.. ఫలితాలతో సంబంధం లేకుండా నటుడిగా నిరూపించుకోవడానికి నిరంతరం శ్రమిస్తూనే ఉంటానని అన్నారు. ఈ సినిమా కష్టపడి కాకుండా ఇష్టపడి చేశామని.. టీమ్ అంతా ఫ్రెండ్స్లా మూవీ చేశామన్నారు. తన్మయి చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారని.. ఈ పాట విషయంలో గోపీ సుందర్ మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారని చెప్పారు. హీరోయిన తన్మయి ఖుషి మాట్లాడుతూ.. గతంలో ‘మన్మథుడు’ చిత్రంలోని పాట అబ్బాయిల ఆలోచనలను ప్రతిబింబించినట్లే.. ఈ పాట నేటితరం అమ్మాయిల మనోభావాలను ఆవిష్కరిస్తుందన్నారు. మహిళల కోణం నుంచి దర్శకుడు ఈ కథను ఎంతో సహజంగా రాశారని, తన పాత్ర ప్రతి ఒక్కరినీ ఆకట్టుకుంటుందని వివరించారు.
డైరెక్టర్ సాయిబాబా మాట్లాడుతూ.. ‘మిస్సమ్మ’ అనేది తెలుగు చిత్రసీమలో ఒక క్లాసిక్ టైటిల్ అని.. అలాంటి పేరును ఎంచుకోవడానికి ఎంతో ధైర్యం కావాలని అన్నారు. బలమైన కథ, నటీనటుల ప్రతిభపై ఉన్న నమ్మకంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామన్నారు. ఈ సాంగ్కు మంచి రెస్పాన్స్ రావడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. తాను రాసినదానికంటే.. ఆర్టిస్టుల పెర్ఫార్మెన్స్తో మోడ్రన్ మిస్సమ్మ అనే టైటిల్ పెట్టొచ్చని నిరూపించారని చెప్పారు. గోపీ సుందర్ మ్యూజిక్ సినిమాకు మరింత ప్లస్ అవుతుందన్నారు. ఈ సినిమా ద్వారా పెళ్లి వద్దని చెప్పడం లేదని.. పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఏం కావాలో తెలుసుకోవాలని చూపించామన్నారు.