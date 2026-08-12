'మిస్సింగ్ మేఘన' నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్.. నిర్మాత సురేష్ బాబు ప్రశంసలు..!

Missing Meghana First Single: రామ్ కార్తీక్, అమ్ము అభిరామి, వైదిక సెంజాలియా, అంకిత్ కొయ్య ప్రధాన పాత్రల్లో రూపుదిద్దుకుంటున్న థ్రిల్లర్ చిత్రం "మిస్సింగ్ మేఘన". ఫస్ట్ కాపీ మూవీస్, కేడీ & కో సంయుక్త పతాకాలపై పంచుమర్తి నరేష్ బాబు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి వాచస్పతి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ను ఇటీవలే సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ వి.వి.వినాయక్ విడుదల చేయగా.. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి 'పిల్ల పిల్ల పిల్ల' అనే మొదటి పాటను స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ సురేష్ బాబు చేతుల మీదుగా లాంచ్ చేశారు. ప్రముఖ ఛాయాగ్రాహకుడు శామ్ కే నాయుడు కెమెరామెన్గా వ్యవహరిస్తుండగా.. ఆర్.ఆర్.ధృవన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు.
పాట విడుదల అనంతరం నిర్మాత సురేష్ బాబు మాట్లాడుతూ.. 'పిల్ల పిల్ల పిల్ల' సాంగ్ వినడానికి చాలా బాగుందని ప్రశంసించారు. ఈ సినిమా పెద్ద విజయం సాధించి, చిత్ర యూనిట్కు మంచి పేరు తీసుకురావాలని ఆకాంక్షిస్తూ టీమ్కు ఆల్ ది బెస్ట్ తెలిపారు. డైరెక్టర్ వాచస్పతి మాట్లాడుతూ.. భారతీయ చిత్రసీమలో సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ స్థానం ఎంతో ప్రత్యేకమైనదని.. అలాంటి సంస్థ అధినేత సురేష్ బాబు చేతుల మీదుగా తమ మొదటి పాట ఆవిష్కృతం కావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు. తనపై నమ్మకంతో ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నిర్మాత నరేష్, కో-ప్రొడ్యూసర్ శ్రీనివాస్, నిరంతరం సపోర్ట్ చేస్తున్న నిర్మాత బెక్కం వేణుగోపాల్లకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అలాగే ఈ చిత్రానికి అద్భుతమైన ట్యూన్ అందించిన ధృవన్కు, తన గాత్రంతో ప్రాణం పోసిన ప్రముఖ గాయకుడు జావేద్ అలీకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
నిర్మాత పంచుమర్తి నరేష్ బాబు మాట్లాడుతూ.. తమ చిత్రం ప్రారంభోత్సవం రామానాయుడు స్టూడియోలోనే జరిగిందని, ఇప్పుడు అదే స్టూడియోస్ అధినేత గోల్డెన్ హ్యాండ్ సురేష్ బాబు చేతుల మీదుగా ఫస్ట్ సింగిల్ రావడం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ధృవన్తో తమకిది రెండో సినిమా అని, 'తంత్ర' ఎంతటి మ్యూజికల్ హిట్ అయిందో ఈ సినిమా కూడా అంతటి విజయం సాధిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ధృవన్ స్వయంగా రాసి, స్వరపరిచిన ఈ పాటను జావేద్ అలీ అద్భుతంగా పాడారని, ప్రేక్షకులు ఈ చిత్రాన్ని ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
హీరో రామ్ కార్తీక్ మాట్లాడుతూ.. తన నట ప్రయాణం రామానాయుడు స్టూడియో నుంచే మొదలైందని, మళ్లీ ఇక్కడే సురేష్ బాబు ద్వారా తమ ఫస్ట్ సింగిల్ రిలీజ్ కావడం గర్వంగా ఉందన్నారు. దర్శకుడు వాచస్పతి ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ థ్రిల్లర్ కాన్సెప్ట్తో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారని, ధృవన్ అందించిన బాణీలు బాగా వచ్చాయని పేర్కొన్నారు. నిర్మాత నరేష్ అందించిన సహకారం మరువలేనిదని, తప్పకుండా ఈ చిత్రం అందరినీ అలరిస్తుందని నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు.
సంగీత దర్శకుడు ఆర్.ఆర్.ధృవన్ మాట్లాడుతూ.. లెజెండరీ ప్రొడ్యూసర్ సురేష్ బాబు చేతుల మీదుగా పాట విడుదల కావడం మర్చిపోలేని అనుభూతి అని తెలిపారు. ఈ బ్యానర్లో తనకు ఇది రెండో సినిమా అని, తనే స్వయంగా సాహిత్యం అందించి మ్యూజిక్ కాంపోజ్ చేయడం, దాన్ని తన ఫేవరెట్ సింగర్ జావేద్ అలీ పాడటం చాలా హ్యాపీగా ఉందన్నారు. ఇదొక సీట్-ఎడ్జ్ థ్రిల్లర్ మూవీ అని, ఖచ్చితంగా ఆడియన్స్కి నచ్చుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ పాట విడుదల వేడుకలో మూవీ టీమ్తో పాటు ప్రముఖ నిర్మాత బెక్కం వేణుగోపాల్ కూడా పాల్గొన్నారు.