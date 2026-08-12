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'మిస్సింగ్ మేఘన' నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్.. నిర్మాత సురేష్ బాబు ప్రశంసలు..!

Missing Meghana First Single: స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ సురేష్ బాబు చేతుల మీదుగా "మిస్సింగ్ మేఘన" మూవీ నుంచి మొదటి పాట 'పిల్ల పిల్ల పిల్ల' గ్రాండ్‌గా లాంచ్ అయింది. వాచస్పతి దర్శకత్వం వహిస్తుండగా.. పంచుమర్తి నరేష్ బాబు నిర్మిస్తున్నారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 12, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:26 AM IST
'మిస్సింగ్ మేఘన' నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్.. నిర్మాత సురేష్ బాబు ప్రశంసలు..!
Image Credit: Missing Meghana

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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