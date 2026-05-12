/Medak Road Accident: తెలంగాణ, కర్ణాటక బార్డర్ లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. 5 గురు స్పాట్, మరో 4 సీరియస్.!.

Five dead several injured in ksrtc bus and bike road accident: ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదాలు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలను కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. ప్రైవేటు వాహనాలతో పాటు, ఆర్టీసీ వాహనాలు కూడా తరచుగా ప్రమాదాలకు గురౌతున్నాయి. కొన్నిసార్లు మానవ తప్పిదాలు కాగా, మరికొన్ని సార్లు అనుకొని ఘటనలతో ప్రమాదాలు చోటు సంభవిస్తున్నాయి. తాజాగా.. కర్ణాటక బీదర్ బార్డర్ లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. జహీరాబాద్ బీదర్ రహదారిపై కర్ణాటకకు చెందిన బస్సు, బైక్ ను ఢీకొట్టి బోల్తా పడింది. దీంతో బైక్ మీద ఉన్న ఇద్దరు ప్రయాణికులు స్పాట్ లోనే చనిపోయారు.
బస్సు బోల్తా పడటంతో అందులో ప్రయాణిస్తున్న వారిలో మరో ముగ్గురు చనిపోయారు. బస్సు అద్దాలు పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యాయి. పది మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మరో నలుగురి పరిస్థితి సీరియస్ ఉన్నట్లు స్థానికులు చెప్పారు. గాయపడ్డవారిని వెంటనే స్థానికులు బీదర్ ఆస్పత్రికి తరలించారు.
బస్సులోమొత్తంగా ఎంత మంది ఉన్నారన్నదానిపై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. ఈ ఘటనతో ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. పోలీసులు రంగంలోకి ట్రాఫిక్ ను క్లియర్ చేశారు. మరోవైపు చనిపోయిన వారిలో తెలంగాణలోని జహీరాబాద్, మిర్జాపూర్ బికి చెందిన ఇద్దరు యువకులుగా గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ప్రమాదంకు గల కారణాలపై విచారణ చేపట్టారు
