Hyderabad: హైదరాబాద్ టోలీ చౌకీలో ఘోర ప్రమాదం.. ఐదంతస్తుల భవనం నుంచి పడి 3 గురు దుర్మరణం..

Five storey Building collapsed in toli chowki Hyderabad: హైదరాబాద్ లోని టొలిచౌకీలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. టోలి చౌకీలోని అల్ హస్నాత్ కాలనీలో భవన నిర్మాణ పనులు చేస్తూ 5వ అంతస్తులో కర్రలు కట్టి పనులు చేస్తుండగా ఒక్కసారిగా అవి విరిగిపోయాయి. దీంతో వారంతా నెల మీద పడ్డారు. ఈ ఘటనలో స్పాట్ లోనే ముగ్గురు చనిపోయారు. మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. నూతన భవనంపై గోవా కర్రలపై నిలుచుని భవనం నిర్మాణం పనులు చేస్తుండగా ఈ విషాదం జరిగింది. దీంతో
ఈ ఘటనలో ముగ్గురు స్పాట్ లో చనిపోయారు. స్థానికులు వెంటనే స్పందించి గాయపడిన ఇద్దరిని సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. వీరికి వైద్యులు అత్యవసర విభాగంలో ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నారు. బాధితులు ఐదంతస్తుల నుంచి పడిపోవడంతో ముగ్గురుకి తలకు బలమైన గాయాలయ్యాయి. దీంతో రక్త స్రావమై స్పాట్ లోనే చనిపోయినట్లు అక్కడి వారు చెబుతున్నారు.
స్థానిక నేతలు పెద్ద ఎత్తున ఘటన ప్రదేశంలోకి చేరుకున్నారు. బాధితులను ప్రభుత్వం ఆదుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు.
చనిపోయిన వారి మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. బాధితుల కుటుంబ సభ్యుల రోదనలతో ఆ ప్రాంతమంతా విషాదకరంగా మారింది. మరోవైపు భవన నిర్మాణ పనుల్లో భద్రతా చర్యలు పాటించకపోవడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
