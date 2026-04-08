Hyderabad: హైదరాబాద్ లో అమానుషం.. ట్రైనీ పైలట్‌పై శిక్షణపేరుతో పలు మార్లు అత్యాచారం... ఏంజరిగిందంటే..?

Lady trainee raped in begumpet: బేగంపేటలోని ఏవికన్స్ పైలెట్ శిక్షణ సంస్థలో పైలెట్ కోర్సు నేర్చుకుంటున్న యువతిపై దారుణం జరిగింది. శిక్షణ పేరుతో యువతిపై జనవరి 2025 నుంచి ఆమె  ఇన్‌స్ట్రక్టర్‌గా  పలుమార్లు అత్యాచారం చేసిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 8, 2026, 12:42 PM IST
Teacher Promotion In AP: ఉపాధ్యాయులకు గుడ్‌న్యూస్..ప్రమోషన్స్‌పై కీలక అప్‌డేట్..లిస్ట్ తయారు చేస్తున్న అధికారులు!
5
Teacher Promotions AP
Teacher Promotion In AP: ఉపాధ్యాయులకు గుడ్‌న్యూస్..ప్రమోషన్స్‌పై కీలక అప్‌డేట్..లిస్ట్ తయారు చేస్తున్న అధికారులు!
Actress Subashini: ఇండస్ట్రీ ఉలిక్కిపడే ఘటన.. ఉరివేసుకుని ప్రముఖ నటి ఆత్మహత్య.. ఏంజరిగిందంటే..?..
6
Actress Subashini
Actress Subashini: ఇండస్ట్రీ ఉలిక్కిపడే ఘటన.. ఉరివేసుకుని ప్రముఖ నటి ఆత్మహత్య.. ఏంజరిగిందంటే..?..
Gold Rate Today: రూ. 35వేలు తక్కువ పలుకుతున్న పసిడి.. ఏప్రిల్ 7వ తేదీ మంగళవారం ధరలు ఇవే..!!
7
Gold price news
Gold Rate Today: రూ. 35వేలు తక్కువ పలుకుతున్న పసిడి.. ఏప్రిల్ 7వ తేదీ మంగళవారం ధరలు ఇవే..!!
LPG Crisis: ఇకపై 5కేజీల సిలిండర్ల పంపిణీ..! రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కేంద్రం సంచలన లేఖ..!!
6
Gas Cylinder News
LPG Crisis: ఇకపై 5కేజీల సిలిండర్ల పంపిణీ..! రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కేంద్రం సంచలన లేఖ..!!
Flying instructor staff repeatedly raped lady trainee in Begumpet: ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చట్టాలు తీసుకొచ్చిన కామాంధులు మారడం లేదు. ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిన మహిళ తిరిగి వచ్చేంత వరకు కూడా తెగ టెన్షన్ పడిపోవాల్సి వస్తుంది. బడి, గుడి, ఆఫీస్, బస్టాండ్, ఎక్కడ కూడా మహిళల భద్రతకు సెఫ్టీలేదని అర్థం అవుతుంది. ఇటీవల ఎక్కడ చూసిన అఘాయిత్యాలు, హత్యలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో బేగంపేట్ లోని ట్రైనింగ్ సెంటర్లో దారుణం చోటు చేసుకుంది. ట్రైనింగ్ పేరుతో యువతిపై ఆమె ఇన్ స్ట్రక్టర్ పలు మార్లు అఘాయిత్యంకు పాల్పడ్డాడు.

బేగంపేట పైలెట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో దారుణం చోటు చేసుకుంది. పైలెట్ కావాలన్న ఆ యువతి కలలను చిదిమేస్తూ తోటి సిబ్బంది ఆమెపై అత్యాచారంకు పాల్పడ్డాడు.  బేగంపేటలోని ఏవికన్స్ పైలెట్ శిక్షణ సంస్థలో పైలెట్ కోర్సు నేర్చుకుంటున్న యువతిపై అక్కడే ఇన్‌స్ట్రక్టర్‌గా పనిచేస్తున్న కేరళకు చెందిన నసిముద్దీన్ కన్నేశాడు. ఆమెకు మాయమాటలు చెప్పాడు.

శిక్షణ పేరుతో ఆమెను లొంగదీసుకొని పలు మార్లు అత్యాచారం చేశాడు. ఆ దారుణాలను ఫోటోలు, వీడియోలు తీసి బెదిరింపులకు పాల్పడాడు.  ప్రతిసారి అవి బైటపెడ్తానంటూ ఆమెను వేధించి తన కామవాంఛలను తీర్చుకునేవాడు. ఇటీవల వేధింపులు మరీ ఎక్కువ కావడంతో ఆమె పోలీసులనను ఆశ్రయించడంతో ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది.

Read more: Hyderabad: కొంపముంచిన హైదరాబాద్ ఐపీఎల్ మ్యాచ్.!. పచ్చి బాలింత మృతి.. ఏంజరిగిందంటే..?

పోలీసుల విచారణలో జనవరి 2025 నుంచి పలుమార్లు అత్యాచారంకు పాల్పడ్డాడని యువతి చెప్పి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. ఈ ఘటనలో పోలీసులు సీక్రెట్గా విచారణ చేపట్టారు. మరోవైపు ఏవీయేషన్ అధికారులు సైతం దీనిపై సీరియస్ అయ్యారు. అంతర్గతంగా విచారణకు ఆదేశించారు. 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

