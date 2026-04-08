Flying instructor staff repeatedly raped lady trainee in Begumpet: ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చట్టాలు తీసుకొచ్చిన కామాంధులు మారడం లేదు. ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిన మహిళ తిరిగి వచ్చేంత వరకు కూడా తెగ టెన్షన్ పడిపోవాల్సి వస్తుంది. బడి, గుడి, ఆఫీస్, బస్టాండ్, ఎక్కడ కూడా మహిళల భద్రతకు సెఫ్టీలేదని అర్థం అవుతుంది. ఇటీవల ఎక్కడ చూసిన అఘాయిత్యాలు, హత్యలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో బేగంపేట్ లోని ట్రైనింగ్ సెంటర్లో దారుణం చోటు చేసుకుంది. ట్రైనింగ్ పేరుతో యువతిపై ఆమె ఇన్ స్ట్రక్టర్ పలు మార్లు అఘాయిత్యంకు పాల్పడ్డాడు.
బేగంపేట పైలెట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో దారుణం చోటు చేసుకుంది. పైలెట్ కావాలన్న ఆ యువతి కలలను చిదిమేస్తూ తోటి సిబ్బంది ఆమెపై అత్యాచారంకు పాల్పడ్డాడు. బేగంపేటలోని ఏవికన్స్ పైలెట్ శిక్షణ సంస్థలో పైలెట్ కోర్సు నేర్చుకుంటున్న యువతిపై అక్కడే ఇన్స్ట్రక్టర్గా పనిచేస్తున్న కేరళకు చెందిన నసిముద్దీన్ కన్నేశాడు. ఆమెకు మాయమాటలు చెప్పాడు.
శిక్షణ పేరుతో ఆమెను లొంగదీసుకొని పలు మార్లు అత్యాచారం చేశాడు. ఆ దారుణాలను ఫోటోలు, వీడియోలు తీసి బెదిరింపులకు పాల్పడాడు. ప్రతిసారి అవి బైటపెడ్తానంటూ ఆమెను వేధించి తన కామవాంఛలను తీర్చుకునేవాడు. ఇటీవల వేధింపులు మరీ ఎక్కువ కావడంతో ఆమె పోలీసులనను ఆశ్రయించడంతో ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది.
పోలీసుల విచారణలో జనవరి 2025 నుంచి పలుమార్లు అత్యాచారంకు పాల్పడ్డాడని యువతి చెప్పి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. ఈ ఘటనలో పోలీసులు సీక్రెట్గా విచారణ చేపట్టారు. మరోవైపు ఏవీయేషన్ అధికారులు సైతం దీనిపై సీరియస్ అయ్యారు. అంతర్గతంగా విచారణకు ఆదేశించారు.
