Singer Mangli: బిగ్ బాస్ కోసమే తనపై అసత్య ఆరోపణలు.. న్యాయవాది సుబ్బారావుపై సింగర్ మంగ్లీ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Singer mangli fires on lawyer Subbarao: తనపై లాయర్ సుబ్బారావు చేస్తున్నవన్ని అసత్యమైన ఆరోపణలు అని సింగర్ మంగ్లీ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.ఈ క్రమంలో పంజాగుట్టపీఎస్ లో సుబ్బుపై ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ తర్వాత మీడియాలో మాట్లాడారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 12, 2026, 05:34 PM IST
Folk Singer mangli fires on lawyer Subbarao:  సింగర్ మంగ్లీ మైకో ఫైనాన్స్ పేరుతో అక్రమాలకు పాల్పడిందని లాయర్ సుబ్బారావు సంచలన ఆరోపణలు చేశాడు. అంతేకాకుండా మంగ్లీతో పాటు, ఆయన సోదరులు తనను బెదిరింపులకగురిచేశాడని ఇటీవల పంజాగుట్టలో పీఎస్ లో సుబ్బు ఫిర్యాదు చేశారు. ఏకంగా అమాయకుల నుంచి 10 కోట్ల వరకు డబ్బులు వసూలు చేసిందని ఆరోపణలు చేశాడు. దీనిపై మంగ్లీ ఇటీవల నార్సింగీ పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. తాజాగా.. పంజాగుట్ట పీఎస్ లో సైతం లాయర్ సుబ్బుపై మరోసారి ఫిర్యాదు చేశారు. తనపై లాయర్ సుబ్బు చేస్తున్నవన్ని అవాస్తవాలు అని చెప్పారు.

గతంలో యూట్యూబ్ ఇంస్టాగ్రామ్ ఇతర సోషల్ మీడియా వేదికలలో తనపై ఉన్న వీడియోలను తొలగించేందుకు  10 లక్షలు డిమాండ్ చేశాడని  అన్నారు. అతను అడిగిన డబ్బులను చెల్లించకపోవడంతో అతను అతనితో వచ్చిన మరికొందరు తనతో నీచాతి నీచంగా ప్రవర్తించాలని ఆమె ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. మీడియాలో ఫేమస్ అయ్యి  బిగ్ బాస్ లోకి వెళ్లేందుకు తనపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నాడని మంగ్లీ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు.

ఎంతో కష్టపడి ఒక్కొ మెట్టు ఎక్కి ఈ స్థాయికిచేరుకున్నట్లు చెప్పారు.   ఆర్థిక నేరానికి తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదన్నారు. గాయనిగా కొనసాగుతున్న తనతో చాలామంది ఫోటోలు దిగుతారని,   అలాంటివారు ఎవరో చేసిన తప్పిదాలను తనకు అంట గడ్డం ఏమిటని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆర్థిక నేరాలతో సంబంధం ఉందని తెలిపే ఇలాంటి శిక్ష కైనా సిద్ధమన్నారు.
తాను కూడా మీడియా కుటుంబం నుంచి వచ్చానని, కానీ తప్పుడు ఆరోపణలు మీడియాలో ప్రచారం కావడం ఆవేదన కలిగిస్తుందన్నారు.

అంతే కాకుండా..ఆర్థిక నేరాల విషయంలో  తన కుటుంబాన్ని లాగడం విచారకరమన్నారు. ఇలాంటి వారి చేసే ఆరోపణ తో కూడిన వార్తలు వేసేముందు నిజాలను నిర్ధారించుకోవాలని మంగ్లీ మీడియాను కోరారు. మరోవైపు తనపై చేసిన తప్పుడు ఆరోపణలపై చట్ట ప్రకారం ముందుకు వెళ్తామని సింగర్ మంగ్లీ స్పష్టం చేశారు.

 

