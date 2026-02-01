Kcr on Phone Tapping Case: ఎర్రవల్లి నుంచి బయలు దేరిన కేసీఆర్.. దారి పొడవున గులాబీ దళపతికి బ్రహ్మరథం.. వీడియో..

Former cm kcr started from erravalli to nandi nagar Hyderabad: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం రాజకీయంగా దుమారంగా మారింది. దీనిపై ఇప్పటికే కేసీఆర్ కు సిట్ అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. సిట్ హైదరాబాద్ లోని నందీ నగర్ లో గోడపై అతికించడంపై మాజీ సీఎం కేసీఆర్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై జూబ్లిహిల్స్ ఏసీపీకి కూడా లేఖను రాశారు. మరోవైపు ఇవి ప్రతీకార రాజకీయాలు అంటూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై బీఆర్ఎస్ నేతలు విమర్శలు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈరోజు సిట్ విచారణకు హజరయ్యేందుకు కేసీఆర్ ఎర్రవల్లి నుంచి ప్రత్యేకంగా కాన్వాయ్ లో హైదరాబాద్ లోని నందీనగర్ కు బయలు దేరారు. భారీగా బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు, కీలక నేతలు ఎర్రవల్లికి వచ్చారు.
సిట్ విచారణ నేపధ్యంలో ఎర్రవెల్లి నుండి నంది నగర్ నివాసానికి బయలుదేరిన కేసీఆర్ pic.twitter.com/fdoGJTmEBB
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) February 1, 2026
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎక్కడికక్కడ బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు నిరసనలకు దిగారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిష్టిబొమ్మలను దహనం చేశారు. పలు చోట్ల రాస్తారోకోలకు దిగారు. మొత్తంగా తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కేసీఆర్ కు సిట్ నోటీసులు ఇవ్వడంపై పెనువివాదం రాజుకుంది. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు కేసీఆర్ నందీనగర్ నివాసంలో సిట్ ఉన్నతాధికారులు విచారించనున్నారు. ఈ క్రమంలో భారీగా బీఆర్ఎస్ నేతలు,అభిమానులు నందీనగర్ కు చేరుకుంటున్నారు.
భారీ కాన్వాయ్ లో ఎర్రవెల్లి నుంచి కేసీఆర్ హైదరాబాద్ లోని నందీనగర్ కు బయలు దేరారు. దారి పొడవున కార్యకర్తలు కేసీఆర్ కు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. పోలీసులు కూడా నందీనగర్ వద్ద భారీగా పోలీసులను మోహరించారు. ఎక్కడ కూడా శాంతి భద్రతల సమస్యలు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
ఇక ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై కేసీఆర్ ను సిట్ విచారిస్తే తప్పేంటని ఆయన ఏమన్నా దైవాంశ సంభూతుడా అంటూ కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఫైర్ అవుతున్నారు. చట్టం ముందు అందరు సమానమే.. అని గతంలో పలు రాష్ట్రాల్లో కూడా సీఎంలుగా పనిచేసిన వారు తప్పులు చేస్తే అరెస్ట్ అయిన సందర్భాలు కొకొల్లలు అంటూ.. ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ మండిపడ్డారు. మరికాసేపట్లో కేసీఆర్ నందీనగర్ కు చేరుకొనున్నారు.
