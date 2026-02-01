English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Kcr on Phone Tapping Case: ఎర్రవల్లి నుంచి బయలు దేరిన కేసీఆర్.. దారి పొడవున గులాబీ దళపతికి బ్రహ్మరథం.. వీడియో..

Kcr on Phone Tapping Case: ఎర్రవల్లి నుంచి బయలు దేరిన కేసీఆర్.. దారి పొడవున గులాబీ దళపతికి బ్రహ్మరథం.. వీడియో..

Kcr on phone tapping case controversy: సిట్ విచారణకు హజరు అయ్యేందుకు గులాబీ దళపతి కేసీఆర్ భారీ ర్యాలీతో నందీనగర్ కు బయలుదేరారు. మరోవైపు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 1, 2026, 12:28 PM IST
  • ఎర్రవల్లి నుంచి బయలు దేరిన కేసీఆర్..
  • భారీగా కాన్వాయ్ ర్యాలీ..

Kcr on Phone Tapping Case: ఎర్రవల్లి నుంచి బయలు దేరిన కేసీఆర్.. దారి పొడవున గులాబీ దళపతికి బ్రహ్మరథం.. వీడియో..

Former cm kcr started from erravalli to nandi nagar Hyderabad:  తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం రాజకీయంగా దుమారంగా మారింది. దీనిపై ఇప్పటికే  కేసీఆర్ కు సిట్ అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. సిట్ హైదరాబాద్ లోని  నందీ నగర్ లో గోడపై అతికించడంపై మాజీ సీఎం కేసీఆర్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై జూబ్లిహిల్స్ ఏసీపీకి కూడా లేఖను రాశారు. మరోవైపు ఇవి ప్రతీకార రాజకీయాలు అంటూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై బీఆర్ఎస్ నేతలు విమర్శలు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈరోజు సిట్ విచారణకు హజరయ్యేందుకు  కేసీఆర్ ఎర్రవల్లి నుంచి ప్రత్యేకంగా కాన్వాయ్ లో హైదరాబాద్ లోని నందీనగర్ కు బయలు దేరారు.  భారీగా బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు, కీలక నేతలు ఎర్రవల్లికి వచ్చారు.

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎక్కడికక్కడ బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు నిరసనలకు దిగారు. సీఎం  రేవంత్ రెడ్డి దిష్టిబొమ్మలను దహనం చేశారు. పలు చోట్ల రాస్తారోకోలకు దిగారు. మొత్తంగా తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కేసీఆర్ కు సిట్ నోటీసులు ఇవ్వడంపై పెనువివాదం రాజుకుంది.  మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు కేసీఆర్ నందీనగర్ నివాసంలో సిట్ ఉన్నతాధికారులు విచారించనున్నారు.  ఈ క్రమంలో భారీగా బీఆర్ఎస్ నేతలు,అభిమానులు నందీనగర్ కు చేరుకుంటున్నారు.

భారీ కాన్వాయ్ లో ఎర్రవెల్లి నుంచి కేసీఆర్ హైదరాబాద్ లోని నందీనగర్ కు బయలు దేరారు. దారి పొడవున కార్యకర్తలు కేసీఆర్ కు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. పోలీసులు కూడా నందీనగర్ వద్ద భారీగా పోలీసులను మోహరించారు. ఎక్కడ కూడా శాంతి భద్రతల సమస్యలు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

Read more: Kcr on phone Tapping: సిట్ నోటీసులపై కేసీఆర్ అభ్యంతరం.. ఏసీపీకి గులాబీ బాస్ సంచలన లేఖ..

ఇక ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై కేసీఆర్ ను సిట్ విచారిస్తే తప్పేంటని ఆయన ఏమన్నా దైవాంశ సంభూతుడా అంటూ కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఫైర్ అవుతున్నారు. చట్టం ముందు అందరు సమానమే.. అని గతంలో పలు రాష్ట్రాల్లో కూడా సీఎంలుగా పనిచేసిన వారు తప్పులు చేస్తే అరెస్ట్ అయిన సందర్భాలు కొకొల్లలు అంటూ.. ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ మండిపడ్డారు. మరికాసేపట్లో కేసీఆర్ నందీనగర్ కు చేరుకొనున్నారు. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Phone Tapping CaseFormer CM KCRTelangana PoliticsCM Revanth ReddyPhone tapping case allegations

