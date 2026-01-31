Kcr on phone Tapping: సిట్ నోటీసులపై కేసీఆర్ అభ్యంతరం.. ఏసీపీకి గులాబీ బాస్ సంచలన లేఖ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
Kcr reacts on sit notice on phone tapping case: ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విచారణకు సిద్ధమని ఇప్పటికే కేసీఆర్ ప్రకటించారు. తాజాగా.. ఆయన నంది నగర్ నివాసం గోడపై నోటీసు అతికించడంపై కేసీఆర్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు సిట్ అధికారులకు లేఖను రాశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 31, 2026, 06:33 PM IST
  • సిట్ అధికారులకు కేసీఆర్ లేఖ..
  • తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరోసారి ఫోన్ ట్యాపింగ్ రచ్చ..

 kcr fires on sit officials on  phone tapping case notices:  తెలంగాణ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి. ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరంలో మరోసారి సిట్ నోటీసులు జారీ చేసింది. అయితే సిట్ అధికారులు నందీనగర్ లోని కేసీఆర్ నివాసం బైట గొడకు నోటీసులు అతికించడం వివాదంకు కారణమైంది. దీనిపై బీఆర్ఎస్ నేతలు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు దీనిపై కేసీఆర్ తాను.. ఫిబ్రవరి 1న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విచారణకు హజరవుతామని తెలిపారు.  అంతే కాకుండా జూబ్లిహిల్స్ ఏసీపీకి కేసీఆర్ సంచలన లేఖను రాశారు. సిట్ అధికారుల నోటీసులకు కేసీఆర్ మరోసారి రియాక్ట్ అయ్యారు. క్రైమ్ నంబర్ 243/2024 విచారణకు సంబంధించి తన వివరణ ఇస్తానన్నారు. బాధ్యతాయుత పౌరుడిగా, ప్రతిపక్ష నేతగా విచారణకు సహకరిస్తానని కేసీఆర్ వెల్లడించారు.

ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విచారణకు సిద్ధమని కేసీఆర్ ప్రకటించించారు. నంది నగర్ నివాసం గోడపై నోటీసు అతికించడంపై కేసీఆర్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. చట్ట విరుద్ధంగా నోటీసులు అతికించడం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని లేఖలో కేసీఆర్ పేర్కొన్నారు. 65 ఏళ్లు దాటిన వారిని వారి నివాసం వద్దే విచారించాలని చట్టం చెబుతోందని గులాబీ బాస్  గుర్తు చేశారు. తన ప్రస్తుత నివాసం ఎర్రవల్లిలో ఉందని, అక్కడే విచారించాలని స్పష్టం చేశారు.

జూబ్లీహిల్స్ ఏసీపీకి తనను విచారించే అధికార పరిధి లేదని, నోటీసుల జారీలో సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలను పోలీసులు ఉల్లంఘించారని ఆరోపణలు చేశారు. సతేందర్ కుమార్ యాంటిల్ వర్సెస్ సీబీఐ కేసు తీర్పును కేసీఆర్ ఆ లేఖలో ఉటంకించారు. ఎన్నికల అఫిడవిట్ లోని చిరునామాకు, సెక్షన్ 160 నోటీసులకు సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం నివసిస్తున్న చోటే విచారణ జరపాలని పార్లమెంట్ చట్టం చెబుతోందని వెల్లడించారు. హరీష్ రావు నోటీసుల విషయంలో పోలీసులు డబుల్ స్టాండర్డ్స్ పాటిస్తున్నారని విమర్శించారు.

పోలీసుల తీరు కోర్టు ధిక్కరణ కిందకే వస్తుందని కేసీఆర్ హెచ్చరించారు. నంది నగర్ నివాసంలోనే విచారణకు అందుబాటులో ఉంటానన్న మాజీ సీఎం KCR వెల్లడించారు. అక్రమ పద్ధతిలో ఇచ్చిన నోటీసులు సరికాదన్నారు.  భవిష్యత్తులో నోటీసులన్నీ ఎర్రవల్లి చిరునామాకే పంపాలని పోలీసులకు సూచించారు.

Read more: Himanshu Post on Kcr: పొలం పనుల్లో కేసీఆర్ బిజీ బిజీ.!. ఫోన్ ట్యాపింగ్ రచ్చ వేళ ఆసక్తి కరంగా మారిన హిమాన్షు పోస్ట్ ..

అదే విధంగా.. ఏపీ హైకోర్టులోని 'వీడీ మూర్తి' కేసు తీర్పును ఆ లేఖలో కేసీఆర్ ప్రస్తావించించారు. పోలీసుల చర్యలు తన వ్యక్తిగత గౌరవానికి భంగం కలిగించేలా ఉన్నాయని కేసీఆర్ లేఖలో తన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు ఇప్పటికే గోడకు నోటీసులు అంటించడంపై బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు ఫైర్ అయిన విషయం తెలిసిందే. ఇక కేసీఆర్ విచారణ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నిరసనలకు రెడీ అయిపోయారు.

 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

