  • Jeevan Reddy: మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డికి తీవ్ర అస్వస్థత.. హైదరాబాద్‌లోని నిమ్స్‌కు తరలింపు.. ఏమైందంటే..?

Jagtial  Jeevan reddy hospitalized: మాజీ మంత్రి, కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు జగిత్యాల జీవన్ రెడ్డి అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీంతో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే హైదరాబాద్‌లోని నిమ్స్ కు తరలించారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 20, 2026, 12:52 PM IST
  • ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్ అయిన జీవన్ రెడ్డి..
  • టెన్షన్ లో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు..

Congress senior Leader Jagtial Jeevan reddy hospitalized in Hyderabad: మాజీ మంత్రి కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డి తీవ్ర అస్వస్థకు గురయ్యారు.  కొన్ని రోజులుగా జగిత్యాల రాజకీయాలతో తీవ్ర ఒత్తిడికి గురౌతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో తనను కావాలని ఎమ్మెల్యే సంజయ్ వేధిస్తున్నాడంటూ బహిరంగంగానే జీవన్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఇటీవల పార్టీలో ఉండాలా లేదా బైటకు వెళ్లిపోవాలా..?.. అని మీడియా సమావేశంలో భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. ఈ క్రమంలో జీవన్ రెడ్డి ఒక్కసారిగా తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు.   వాంతులు, విరేచనాల కారణంగా  ఆయన కుప్పకూలీపోయారు.

వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు జీవన్ రెడ్డిని హైదరాబాద్ లోని నిమ్స్ కు తరలించారు. ఆయనకు ఫుడ్ పాయిజన్ అయినట్లు కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. నిమ్స్ వైద్యులు ఆయనకు చికిత్స అందిస్తున్నారు. మొత్తంగా జీవన్ రెడ్డి ఆస్పత్రి పాలు కావడంతో జగిత్యాల కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Read more:Hyderabad: అమీర్ పేట్ మైత్రీవనం కోచింగ్ సెంటర్‌లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. దట్టంగా ఎగిసిపడ్డ మంటలు.. ఏంజరిగిందంటే..?

మరోవైపు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతలు కూడా జీవన్ రెడ్డి ఆరోగ్యంపై ఆరా తీస్తున్నారు. ఆయన తొందరగా కొలుకొవాలని నిఖార్సైన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. జీవన్ రెడ్డి ఆరోగ్యంపై వైద్యులు ఒక బులెటిన్ విడుదల చేస్తే ఒక క్లారిటీ రానుందని చెప్పుకొవచ్చు.

 

 

Jeevan ReddyJagtialHyderabadJagtial PoliticsFormer Minister Jeevan Reddy

