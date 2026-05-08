/Former DGP Wife: మాజీ డీజీపీ భార్య దారుణ హత్య.. డబ్బు, బంగారంతో నేపాల్‌ గ్యాంగ్‌ పరార్‌

Tanaja Ranjan Killed By Lady Servant: తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్లో శాంతిభద్రతలు ఆందోళనకరంగా ఉన్నాయి. సాధారణ ప్రాంతాలే కాకుండా అత్యంత సంపన్నులు ఉండే జూబ్లీహిల్స్లో కూడా భద్రత గాల్లో ఉందని చెప్పడానికి తాజాగా మాజీ డీజీపీ సతీమణి అత్యంత దారుణంగా హత్యకు గురయ్యారు. ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు నివసించే ప్రాంతంలో పని మనుషులు దారుణానికి ఒడిగట్టారు. బంగారం, డబ్బు కోసం మాజీ డీజీపీ భార్యను అతి కిరాతకంగా హత్య చేసి పరారయ్యారు. ఈ సంఘటన తెలంగాణలో తీవ్ర సంచలనం రేపుతోంది. ఈ సంఘటనపై పోలీసులు వెంటనే అప్రమత్తమై నిందితులను పట్టుకునేందుకు రంగంలోకి దిగారు.
హైదరాబాద్ నగరంలో అత్యంత ధనవంతులు, ఐపీఎస్, ఐఏఎస్ అధికారులు నివాసం ఉండే జూబ్లీహిల్స్ ప్రశాసన్ నగర్లో దారుణం జరిగింది. ప్రశాసన్ నగర్లో నివాసం ఉంటున్న మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి వినయ్ రంజన్ రే భార్య తనజ రే (55) శుక్రవారం రాత్రి హత్యకు గురయ్యారు. ఆమె ఇంట్లో నమ్మకంగా దాదాపు ఏడాదికాలంగా నేపాల్ దేశానికి చెందిన పని మనిషి కల్పన పని చేస్తోంది. మే 8వ తేదీ ఉదయం తనజ రే హత్యకు గురయిన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
ప్రశాసన్ నగర్లోని ఐఏఎస్ క్వార్టర్ట్స్లో రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ అధికారి, మాజీ డీజీపీ వినయ్ రంజన్ రే తన భార్యతో కలిసి నివసిస్తున్నారు. ఏదో పని మీద బెంగళూరుకు వినయ్ రంజన్ వెళ్లగా భార్య తనజ ఇంట్లో ఉంఇ. కొన్నాళ్లుగా ఎంతో నమ్మకంగా పని చేసిన కల్పన అదును చూసి ఈ ఘోరానికి పాల్పడింది. ఈ హత్యలో పని మనిషి కల్పనతోపాటు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా..? నేపాల్ గ్యాంగ్ ఉందా? అనే కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. ఇంటి పరిసరాల్లోని సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలిస్తున్నారు. నిందితురాలు కల్పన కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు . సంపన్నులు.. ఉన్నతాధికారులు నివాసం ఉండే ఈ ప్రాంతంలో.. ఓ రిటైర్డ్ పోలీస్ ఉన్నతాధికారి ఇంట్లో ఈ ఘోరం జరగటం సంచలనంగా మారింది.
నేపాల్ దేశస్తులతో జాగ్రత్త
'రిటైర్డ్ డిజిపి భార్య తనూజ హత్యకు గురయ్యారు. మాజీ డీజీపీ భార్య తనూజాను రాత్రి రెండు గంటలకు దుండగులు హత్య చేశారు. నేపాలి గ్యాంగ్ పనిగా ప్రాథమికంగా మేము ఒక అంచనాకు వచ్చాం. కొన్ని క్లూస్ లభించాయి ఆ క్లూస్ ఆధారంగా వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. నేపాలి పని వారి పట్ల అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నేపాలి పని మనుషులు ఇంట్లో ఎవరూ లేనప్పుడు నేరాలకు పాల్పడతారు' అని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ సూచించారు.
