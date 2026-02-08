Fsl Lab fire Accident: నాంపల్లిలోని ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబ్ ప్రమాదం.. అసలు నిజాలు బైటపెట్టిన డైరెక్టర్ షిఖా గోయల్..

Shikha goel Clarifies rumours on nampally forensic science lab fire accident: హైదరాబాద్ లోని నాంపల్లిలో ఉన్న ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబ్ (ఎఫ్ఎస్ఎల్)లో శనివారం ఉదయం అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో మంటలు వ్యాపించాయి. దీనిలోని ఉద్యోగులు కూడా మంటల్లో చిక్కుకున్నారు. ఆ తర్వాత బైటపడ్డారు. నాలుగు ఫైరింజన్ లు మంటల్ని అదుపులోకి తెచ్చాయి. ముఖ్యంగా ఓటుకు నోటు, ఫోన్ ట్యాపింగ్ తో పాటు వివిధ కీలక కేసుల్లో ఆధారాలు దీనిలో ఉన్నాయని , అవన్ని కాలిపోయాయని ప్రచారం జరిగింది. దీనిపై బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై అనుమానం కల్గుతుందంటూ షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో ఈ ప్రమాదంపై తీవ్ర గందర గోళం తలెత్తింది. ఈ ప్రచారాలపై స్వయంగా ఎఫ్ఎస్ఎల్ డైరెక్టర్ శిఖాగోయల్ రంగంలోకి దిగారు.
కీలక కేసులకు సంబంధించిన ఆధారాలన్నీ సురక్షితంగా ఉన్నాయని, ఎలాంటి డేటా నష్టం జరగలేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. శనివారం ఉదయం 10:08 గంటల సమయంలో ల్యాబ్ కార్యాలయంలోని సీజ్డ్ ప్రాపర్టీస్ విభాగంలో మంటలు చెలరేగాయన్నారు. కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ మంటల్లో కాలిపోయాయని, కానీ వాటిని రికవరీ చేసే పనుల్లో ఉన్నామన్నారు. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని, ప్రాణనష్టం జరగలేదని తెలిపారు.
ముఖ్యంగా 2015 నాటి ఓటుకు నోటు కేసుకు సంబంధించిన ఆధారాలు ధ్వంసమయ్యాయని వస్తున్న వార్తల్లో నిజంలేదని అన్నారు. దీనిలో 16 మెటీరియల్ ఆబ్జెక్టులను 2015లోనే స్వీకరించి, పరీక్షించిన తర్వాత 2021 మార్చిలోనే ఏసీబీ కోర్టుకు తిరిగి సమర్పించినట్లు వెల్లడించారు.
దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి ఎవిడెన్స్ కూడా ఎఫ్ఎస్ఎల్లో లేదని ఆమె తెలిపారు. ఒకవేళ ఏవైనా డాక్యుమెంట్లు కాలిపోయినా, వాటి డేటాను తిరిగి పొందే సాంకేతిక సామర్థ్యం ఉందన్నారు. ల్యాబ్లో కాలిపోయినవి ఇప్పటికే కోర్టులకు సమర్పించిన డాక్యుమెంట్ల కాపీలేనని, ఒరిజినల్స్ కోర్టు వద్ద ఉన్నాయన్నారు. ఈ అగ్నిప్రమాదంపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో వస్తున్న అసత్య ప్రచారాలను నమ్మవద్దని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
