  • Gandhi Hospital: గాంధీ ఆస్పత్రిలో ఐవీఎఫ్ ప్రయోగం సక్సెస్.. సర్కారు వైద్యంతో దంపతుల పదేళ్ల కల సాకారం..

Gandhi Hospital: గాంధీ ఆస్పత్రిలో ఐవీఎఫ్ ప్రయోగం సక్సెస్.. సర్కారు వైద్యంతో దంపతుల పదేళ్ల కల సాకారం..

ప్రభుత్వ వైద్యుల ప్రతిభ మరోసారి వెలుగు చూసింది. ప్రైవేటు డాక్టర్లు చేయలేని పనిని గాంధీ హాస్పిటల్ డాక్టర్లు  చేసి చూపించారు. స్థానిక బోయగూడలో నివసిస్తున్న గడ్డం త్రివేణి, మస్తాన్‌ రావు దంపతులు పదేళ్లుగా బిడ్డల కోసం గత కొంతకాలంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. వారి పదేళ్ల నిరీక్షణకు గాంధీ హాస్పిటల్‌లో శుభం కార్డు పడింది. గాంధీ హాస్పిటల్‌లోని ఐవీఎఫ్ సెంటర్‌‌లో ఐవీఎఫ్‌ చేయించుకున్న వీరికి చికిత్స ఫలించి బుధవారం అదే హాస్పిటల్‌లో కవల పిల్లలు జన్మించారు. ఒక బాబు, ఒక పాపతో ఇప్పుడు ఆ దంపతులు హ్యాపీగా  ఉన్నారు.  ప్రైవేట్‌ ఆస్పత్రుల్లో ఇదే చికిత్సకు రూ. 10 లక్షల నుంచి రూ. 12 లక్షల వరకు ఖర్చయ్యే అవకాశం ఉండగా, గాంధీ హాస్పిటల్‌లో పూర్తిగా ఉచితంగా చికిత్సతో పాటు డెలివరీ కూడా చేశారు. అంతేకాదు చికిత్సకు  అవసరమైన అన్ని మందులను కూడా ఉచితంగా అందజేశారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 30, 2026, 09:05 AM IST

Gandhi Hospital: గాంధీ ఆస్పత్రిలో ఐవీఎఫ్ ప్రయోగం సక్సెస్.. సర్కారు వైద్యంతో దంపతుల పదేళ్ల కల సాకారం..

IVF Success at Government Gandhi Hospital: ప్రభుత్వ వైద్యుల ప్రతిభ మరోసారి వెలుగు చూసింది. ప్రైవేటు డాక్టర్లు చేయలేని పనిని గాంధీ హాస్పిటల్ డాక్టర్లు  చేసి చూపించారు. స్థానిక బోయగూడలో నివసిస్తున్న గడ్డం త్రివేణి, మస్తాన్‌ రావు దంపతులు పదేళ్లుగా బిడ్డల కోసం గత కొంతకాలంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. వారి పదేళ్ల నిరీక్షణకు గాంధీ హాస్పిటల్‌లో శుభం కార్డు పడింది. గాంధీ హాస్పిటల్‌లోని ఐవీఎఫ్ సెంటర్‌‌లో ఐవీఎఫ్‌ చేయించుకున్న వీరికి చికిత్స ఫలించి బుధవారం అదే హాస్పిటల్‌లో కవల పిల్లలు జన్మించారు. ఒక బాబు, ఒక పాపతో ఇప్పుడు ఆ దంపతులు హ్యాపీగా  ఉన్నారు.  ప్రైవేట్‌ ఆస్పత్రుల్లో ఇదే చికిత్సకు రూ. 10 లక్షల నుంచి రూ. 12 లక్షల వరకు ఖర్చయ్యే అవకాశం ఉండగా, గాంధీ హాస్పిటల్‌లో పూర్తిగా ఉచితంగా చికిత్సతో పాటు డెలివరీ కూడా చేశారు. అంతేకాదు చికిత్సకు  అవసరమైన అన్ని మందులను కూడా ఉచితంగా అందజేశారు.

వ్యవసాయ కూలీలుగా జీవనం సాగిస్తున్న ఈ దంపతులు గత పదేళ్లుగా సంతానం కోసం ఎదురుచూశారు. ఈ క్రమంలో ఎన్నో ప్రైవేటు ఆస్పత్రులు తిరిగి చికిత్సలు చేయించుకున్నా ఫలితం కానరాలేదు.  బయట ఆస్పత్రుల్లో 13 సైకిళ్ల ఓవ్యులేషన్‌ ఇండక్షన్‌, ఒకసారి ఐయూఐ చికిత్స చేయించుకున్నా బిడ్డలు కలగలేదని ఆ దంపతులు చెప్పుకొచ్చారు. చివరకు గాంధీ ఆస్పత్రి ఐవీఎఫ్‌ సెంటర్‌ను ఆశ్రయించారు. ఇక డాక్టర్లు కూడా అన్ని పరీక్షలు చేసి సమస్యను గుర్తించి ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు.  ఐవీఎఫ్ ద్వారా గర్భం దాల్చినప్పటి నుంచి డెలివరీ వరకూ గాంధీలోనే అవసరమైన అన్ని వైద్య సేవలు అందించారు. ప్రస్తుతం తల్లి, శిశువులు ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు డాక్టర్లు తెలిపారు.

ఈ సందర్భంగా గాంధీ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ వాణి, ఐవీఎఫ్ సెంటర్ హెడ్‌, డాక్టర్ టి. శోభ, డాక్టర్ ఫాతిమా, డాక్టర్ శివకృష్ణ, నర్సింగ్‌ ఆఫీసర్‌ లావణ్య, సిబ్బందిని ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ అభినందించారు. గాంధీ, పేట్లబుర్జు హాస్పిటల్స్‌లో తాము ఏర్పాటు చేసిన ఐవీఎఫ్ సెంటర్లు ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుండడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో కూడా అత్యాధునిక సంతానోత్పత్తి చికిత్సలు విజయవంతంగా అందుతున్నాయని తెలిపారు.  పేదలకు ఆర్థిక భారం లేకుండా నాణ్యమైన వైద్యం అందించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని మంత్రి తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రజలు ప్రభుత్వ వైద్యసేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

