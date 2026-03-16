3 Dead Bodies Found In Gandipet Lake: నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గండిపేట్ చెరువులో ముగ్గురు యువకుల మృతదేహాలు కలకలం రేపుతున్నాయి. ఇస్తానా విల్లాస్ దగ్గర నీళ్లలో పడి చనిపోయిన ముగ్గురు యువకుల మృతదేహాలు పైకి తేలాయి. వెంటనే అప్రమత్తమైన స్థానికులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో వారు ఘటన స్థలానికి వచ్చి రిస్క్యూ టీమ్ను కూడా పిలవగా మృతదేహాలను బయటకు తీశారు. అయితే ఈ యువకులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారా? లేదా చేపలు పట్టేందుకు వెళ్లి ఒకరి తర్వాత ఒకరు పడ్డారా? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. కేసు నమోదు చేసుకున్నారు.