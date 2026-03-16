English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Gandipet Tragedy: గండిపేట్‌లో ఘోర విషాదం.. చెరువులో ముగ్గురు యువకుల మృతదేహాల కలకలం!

Gandipet Tragedy: గండిపేట్‌లో ఘోర విషాదం.. చెరువులో ముగ్గురు యువకుల మృతదేహాల కలకలం!

3 Dead Bodies Found In Gandipet Lake: గండిపేట్‌లో ఘోర విషాదం చోటు చేసుకుంది. ముగ్గురు యువకుల మృతదేహాలు చెరువలో పైకి తేలాయి. అయితే నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఇస్తానా విల్లాస్ దగ్గర నీళ్లలో పడి ముగ్గురు చనిపోయినట్టు గమనించారు. స్థానికులు వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, రిస్క్యూ టీమ్‌ మృతదేహాలను బయటకు తీసింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 16, 2026, 12:00 PM IST

Trending Photos

Gandipet Tragedy: గండిపేట్‌లో ఘోర విషాదం.. చెరువులో ముగ్గురు యువకుల మృతదేహాల కలకలం!

3 Dead Bodies Found In Gandipet Lake: నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గండిపేట్ చెరువులో ముగ్గురు యువకుల మృతదేహాలు కలకలం రేపుతున్నాయి. ఇస్తానా విల్లాస్ దగ్గర నీళ్లలో పడి చనిపోయిన ముగ్గురు యువకుల మృతదేహాలు పైకి తేలాయి. వెంటనే అప్రమత్తమైన స్థానికులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో వారు ఘటన స్థలానికి వచ్చి రిస్క్యూ టీమ్‌ను కూడా పిలవగా మృతదేహాలను బయటకు తీశారు. అయితే ఈ యువకులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారా? లేదా చేపలు పట్టేందుకు వెళ్లి ఒకరి తర్వాత ఒకరు పడ్డారా? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. కేసు నమోదు చేసుకున్నారు.
 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Gandipet lake tragedyGandipet lake news today3 dead bodies found in Gandipet lakeHyderabad Latest NewsNarsingi police case Gandipet

Trending News