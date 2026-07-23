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మాదాపూర్‌లోని పాన్ షాప్‌లో గంజాయి దందా..

Hyderabad Paan Shop News: మాదాపూర్ పరిధిలోని ఓ పాన్ షాప్‌లో గజాయిని విక్రయిస్తున్న ఓ కేటుగాడిని ఎక్సైజ్ ఎస్టీఎఫ్ అధికారులు పట్టుకున్నారు. గుట్టుచప్పుడు కాకుండా అక్రమ దందా చేస్తున్నవారిని అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 23, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:07 PM IST
మాదాపూర్‌లోని పాన్ షాప్‌లో గంజాయి దందా..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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మాదాపూర్‌లోని పాన్ షాప్‌లో గంజాయి దందా..
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