Hyderabad Paan Shop News: మీటా పాన్, సాదా పాన్, కలకత్తా పాన్, జర్థా పాన్.. ఇలా పాన్ ప్రియులు తమకు నచ్చిన పాన్లను ఆస్వాదించడానికి పాన్ షాప్ల ముందు క్యూ కడుతూ ఉంటారు. మరికొందరు సిగరెట్లు, ఇతర పదార్థాల కోసం వెళ్లడం చూస్తుంటాం.. కానీ.. ఐటీ కారిడార్గా పేరున్న హైదరాబాద్లోని మాదాపూర్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఓ పాన్ షాపునకు వెళ్తే మాత్రం ప్రత్యేకమైన మత్తు పదార్థాలు లభిస్తాట.. పాన్ మసాలాల చాటున ఏకంగా గంజాయి విక్రయాలు చేస్తున్న ఓ కేటుగాడిని ఎక్సైజ్ ఎస్టీఎఫ్ అధికారులు పట్టుకున్నారు. పాన్ షాప్ను అడ్డాగా మార్చుకుని సాగిస్తున్న ఈ అక్రమ దందాను చూసి అధికారులే విస్తుపోయారు..
మాదాపూర్ పరిధిలోని చందానాయక్ నగర్ రోడ్డులో ఉన్న ఓ పాన్ షాప్ కేంద్రంగా అక్రమంగా గంజాయి విక్రయాలు జరుగుతున్నాయనే సమాచారం ఎస్టీఎఫ్ (STF) ఎక్సైజ్ అధికారులకు అందింది. సమాచారం అందడమే ఆలస్యం ఎస్టీఎఫ్ డీ-టీమ్ సీఐ నాగరాజు ఆధ్వర్యంలో సిబ్బంది సత్వరమే స్పందించి సదరు పాన్ షాప్పై ఆకస్మిక దాడి నిర్వహించారు. అధికారులు షాప్ను చుట్టుముట్టి తనిఖీలు చేయగా.. అమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉంచిన 500 గ్రాముల గంజాయి దొరికింది.. దాన్ని అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఈజీ మనీ కోసం షార్ట్కట్ దారి..
తక్కువ శ్రమతో త్వరగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఈజీ మనీ ఆశతోనే నిర్వాహకుడు ఈ అక్రమ దందాకు తెరలేపినట్లు ఎక్సైజ్ అధికారులు గుర్తించారు. సీఐ నాగరాజు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం... నిందితుడు బయటి వ్యక్తుల నుంచి గంజాయిని పెద్ద మొత్తంలో దిగుమతి చేసుకుని.. తన షాప్లోనే 10 గ్రాముల చొప్పున చిన్న చిన్న ప్యాకెట్లుగా విడగొట్టేవాడని.. ఒక్కో 10 గ్రాముల గంజాయి ప్యాకెట్ను రూ. 300కు కొనుగోలు చేసి.. దాన్ని మత్తుకు బానిసలైన వినియోగదారులకు రూ.500 చొప్పున విక్రయించేవాడు. అంటే ఒక్కో ప్యాకెట్పై ఏకంగా రూ.200 లాభం అక్రమంగా సొమ్ము చేసుకుంటున్నాడన్నారు.
నిందితుడి అరెస్ట్..
పాన్ షాప్లో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా గంజాయి ప్యాకెట్లను విక్రయిస్తున్న మాలిక్ ఆస్లామ్ టామ్ బోలీ అనే వ్యక్తిని ఎస్టీఎఫ్ బృందం అక్కడికక్కడే అరెస్ట్ చేసింది.. స్వాధీనం చేసుకున్న 500 గ్రాముల గంజాయితో పాటు నిందితుడిని తదుపరి చట్టపరమైన విచారణ.. కఠిన చర్యల నిమిత్తం మాదాపూర్ ఎక్సైజ్ స్టేషన్కు అప్పగించారు. నగరంలో చట్టవిరుద్ధంగా గంజాయి, ఇతర మత్తు పదార్థాలను విక్రయించినా.. రవాణా చేసినా ఎంతటి వారైనా ఉపేక్షించేది లేదని.. పాన్ షాప్లు లేదా ఇతర వ్యాపారాలను అడ్డం పెట్టుకుని.. అక్రమాలకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని ఎక్సైజ్ అధికారులు హెచ్చరించారు.
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